A la captura del marlín azul: Ignacio Pérez y Emilio Ley ponen a punto sus embarcaciones para el VI Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria

Horas en el mar, trabajo en equipo, paciencia, experiencia y pericia. Estas son algunas de las cualidades que reúnen los participantes de la sexta edición del Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria. Los integrantes de alrededor de 40 embarcaciones se preparan para la captura y la posterior suelta de uno de los peces más veloces del océano: el marlín azul. Las aguas de la Isla, según ha explicado la organización, cuentan este año con "unas previsiones deportivas especialmente buenas" para encontrar ejemplares de esta especie. El ganador de la anterior edición, Ignacio Pérez, y el experimentado pescador Emilio Ley, ponen a punto sus embarcaciones para un concurso que dará comienzo este jueves 27 de agosto y culminará el sábado 29.

Una vida con vistas al mar

El mar es una parte imprescindible en la vida de Ignacio desde su niñez. Comenzó con una pequeña caña desde los riscos de la costa cogiendo panchonas y salemas. En su juventud decidió sumergirse en las aguas del Atlántico y se aficionó a la pesca submarina. Hace quince años adquirió su barco, al que bautizó como Naiss, en honor a las iniciales de sus hijos y su esposa, y comenzó su aventura en la pesca de altura.

Iganacio Pérez, competidor del VI Open de Pesca de Altura Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Captura y suelta

El ganador de la pasada edición del campeonato afirma que "una de las cosas más bonitas de esta modalidad es que el marlín es devuelto al mar y te deja con la sensación de haber sacado un verdadero animal legendario". No obstante, Ignacio recalca que la suerte juega un papel fundamental en las capturas y señala que la pesca de altura "tiene mucho de incertidumbre" porque "puedes pasar muchas horas esperando y, en un momento determinado, todo cambia". Según indica el marinero, el año pasado tuvieron la fortuna de capturar el primer marlín del campeonato, pero recalca que "el mar es impredecible y ganar fue toda una gran y grata sorpresa".

Trabajo en equipo

Los ejemplares grandes de la especie protagonista del Open pueden llegar a superar los 400 kilogramos, por lo que es necesario un equipo de personas para poder capturarlos. Ignacio es el patrón del Naiss, pero su tripulación está compuesta por un total de cinco integrantes. Según explica "cuando estás en competición, cada uno tiene su función y tienes que confiar plenamente en los demás, por eso el resultado del Naiss fue el resultado del trabajo de todos". Pese a haber obtenido la victoria en el último campeonato, el pescador asegura que "defender el título es una motivación", pero destaca que existen competidores con más experiencia" y que "muchas veces el mar es el que decide".

Del cielo al mar

Al timón del Blackfin se encuentra Emilio Ley, quien ha dedicado su vida a surcar los cielos como piloto de avión profesional y sus ratos libres a navegar por los mares. A sus 72 años, aún dispone del brío necesario para embarcarse en busca de los poderosos marlines azules en las aguas de Gran Canaria. Según explica, a diferencia de otros lugares en los que es necesario recorrer mayores distancias, en la Isla se pueden encontrar ejemplares de esta especie a tan solo cuatro millas de la costa.

Emilio Ley, participante del VI Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Emilio comenzó en la disciplina a principios de la década de los noventa y en 1998 se proclamó campeón del Concurso de Pesca de Altura de Pasito Blanco, que era el nombre que recibía el Open por aquel entonces. El veterano pescador forma parte del comité del jurado de la competición desde hace 15 años. Su amor por este deporte lo ha llevado a desplazarse para participar en torneos en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, y piensa seguir activo "mientras el cuerpo aguante".

De Gran Canaria a Australia

A lo largo de su dilatada trayectoria, Emilio ha tenido la oportunidad de pescar en diversos lugares del globo. Entre sus mayores capturas, recuerda un marlín de alrededor de 400 kilogramos que cogió en la Gran Barrera de Coral en Australia. No obstante, el pescador recalca que lo más común en las costas canarias es encontrar ejemplares de alrededor de 150 kilogramos y señala que "es muy complicado encontrar uno que supere los 350".

Los ejemplares de marlín azul que habitan en Canarias suelen pesar entre 150 y 350 kilogramos

La importancia de la preparación

A día de hoy, Emilio afronta la competición "sin nervios y con las mismas ganas" que cuando empezó. "Lo más importante es tener el equipo preparado y estar atento porque cualquier fallo puede hacer que te ganen la batalla", explica el marinero, aunque "siempre hay que tener suerte para que te pique". El expiloto explica que la pesca de estos ejemplares "no debe alargarse más de una hora" y señala que "algunas capturas pueden hacerse en cinco minutos". Emilio aclara que "el objetivo es respetar al animal y hacerle el menor daño posible", por lo que deben evitar que se canse demasiado y que se dirija hacia el fondo del océano.

El pescador Emilio Ley en su barco Blackfin. / José Pérez Curbelo

Una tripulación de confianza

El experimentado competidor apunta que para este tipo de campeonato "el mínimo de integrantes de una tripulación debe ser de tres personas". Sin embargo, tampoco conviene excederse con el número de personas porque "a bordo hay anzuelos muy grandes y puede ser peligroso que alguien se lo clave en un pie". Según afirma, conviene ir con personas experimentadas que sepan donde colocarse en un espacio reducido en el que hay que moverse con rapidez y evitar resbalones. Por ese motivo, su tripulación está compuesta por personas de confianza que conocen a la perfección cuál es su función dentro de la embarcación.

Más allá de la competición, tanto Ignacio como Emilio coinciden en que la pesca de altura es una forma de entender el mar y de compartir una afición en la que cada jornada es diferente. Entre la emoción de una captura, el respeto por el animal y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir bajo el agua, el Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria vuelve a reunir a decenas de personas enamoradas de la majestuosidad del marlín azul.