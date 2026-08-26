El Charco de San Lorenzo en Moya: cada vez más bañistas eligen esta joya natural a merced de las mareas

Aparece y desaparece a lo largo del día, a la merced del capricho de la luna y el ritmo de sus mareas. La piscina natural Charco de San Lorenzo en Moya es para muchos usuarios la zona de baño idónea para pasar un día tranquilo a la orilla del mar. Para encontrarlo es necesario coger una de las salidas de la carretera dirección San Felipe, y llegar al pequeño espacio conformado un aparcamiento, un bar y este charco que durante el mes de agosto concentra a bañistas de todas las edades.

Antes este espacio natural era menos concurrido, pero durante los últimos años, con la llegada del camping para caravanas El Pagador y la apertura del restaurante El Paso del Madrugón, la afluencia de bañistas se ha elevado notoriamente. Victoria y Nerea son dos amigas de 23 años que han vivido toda su vida en Moya y llevan varios veranos saludando las mañanas con un baño en el mar. Aprovechan los días entre semana y juegan con el oleaje que choca con las rocas que conforman la barra y toman el sol en unas cómodas sillas plegables. "A partir del jueves y durante el fin de semana la afluencia de coches y caravanas hace que sea imposible venir", coinciden ambas.

Victoria y Nerea bañándose en el Charco de San Lorenzo / José Carlos Guerra

Escurriendo también el tiempo antes de la llegada del fin de semana, Carmen Artiles y su marido suben a sus nietos al coche para pasar el día en la misma piscina en la que acampaban cuando sus hijas eran pequeñas, antes de que el espacio para tomar el sol fuese asfaltado. Ahora no pasan sus noches en el charco, por lo que llenan el coche de toallas, sombrillas, crema solar, comida y un elemento indispensable: las cuatro máscaras de buceos para los niños y el abuelo.

Los cinco se adentran en el agua descendiendo las escaleras que conducen al charco. Los dos críos mayores se ponen las gafas de buceo y se adentran con el abuelo en busca de salemas y viejas que se quedan atrapados entre las rocas con las subidas y bajadas de la marea. El pequeño, con un chaleco flotador con un dibujo de una ballena en la espalda, hace lo mismo pero acompañando a su abuela en la zona menos profunda del charco, cerca de las escaleras.

Sin embargo, aunque las gafas permiten avistar mejor la fauna marina del charco, estas no son del todo necesarias, ya que las aguas cristalinas permiten distinguir asomados a la barandilla bancos de peces impulsados por las pequeñas corrientes que forma la suave brisa del mar. Estas aguas limpias y cristalinas son las que atrae a Daniel, de Las Palmas de Gran Canaria, quien todos los veranos visita el espacio natural. Este año ha decidido ampliar sus visitas, quedándose desde julio en una caravana para no dejar correr ni un minuto del día alejado de la costa. "Las vistas son preciosas y el agua cristalina, no se puede pedir más", comenta. Además destaca el tamaño del espacio, pues frente a otras playas más amplias de la costa canaria Daniel prefiere este acogedor espacio natural.

La piscina alberga una amplia fauna marina que ver con las gafas de buceo

Para disfrutar de estas aguas cristalinas son varios los bañistas que montan un pequeño campamento sobre el asfalto, con neveras, sombrillas, toallas y bolsas amontonadas, y entre ellos se encuentran Carmen y su marido Juan, quienes por problemas de movilidad agradecen la cercanía del aparcamiento al charco. Sin embargo, echan en falta dos cosas: una mayor accesibilidad al agua para las personas con problemas de movilidad y un socorrista durante toda la semana.

"Solo hay socorrista durante el fin de semana, si hay cualquier percance al subir la marea no hay quien pueda hacerse cargo", explica Carmen preocupada. La zona, aunque es cómoda, tiene algunos aspectos que se podrían mejorar que la pareja no tarda en destacar, como el asfaltado que está levantado y falta de limpieza en los baños. Pero un así la pareja afirma que no renunciaría a sus visitas a la playa y a sus impresionantes vistas. "La zona está bien, pero las mejoras para los bañistas siempre se agradecen".

Jose Ramón tomando el sol en el Charco de San Lorenzo, Moya / José Carlos Guerra

La playa también cuenta con nuevos visitantes que descubren el espacio gracias a paseos cerca del mar. Junto a la barandilla que separa el asfalto del mar se encuentra José Ramón con unas gafas de sol y una toalla de rayas, tomando el sol tranquilamente. La playa predilecta de José es la que se encuentra cerca de su casa, la de Los Charcones de Bañaderos, pero este miércoles decidió dar una paseo desde su zona de baño habitual y terminó en el Charco de San Lorenzo. "Estaba caminando y decidí quedarme aquí a pasar la mañana, eso sí, en un par de horitas me marcho antes de que llegue mucha gente", concluye.