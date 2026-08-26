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Cinco centros de interpretación acercan el patrimonio natural y cultural de Gran Canaria a casi 45.000 personas

La red del Cabildo aumentó un 5,42% sus visitas en un año, con Risco Caído, en Artenara, y Roque Bentayga, en Tejeda, como los espacios más frecuentados

Observación astronómica en el Centro de Degollada Becerra. Cabildo de Gran Canaria

Observación astronómica en el Centro de Degollada Becerra. Cabildo de Gran Canaria / LP/DLP.

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Los cinco centros de información e interpretación vinculados al Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria recibieron 44.919 visitas durante 2025, un 5,42% más que el año anterior. Los espacios, gestionados por el Cabildo a través del Instituto de Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, están repartidos entre Tejeda, Artenara y La Aldea de San Nicolás.

Los centros de Risco Caído, en Artenara, y Roque Bentayga, en Tejeda, fueron los que concentraron un mayor número de visitantes durante el año. La red ofrece exposiciones, recursos audiovisuales, información y visitas guiadas sobre el patrimonio natural, arqueológico y etnográfico de la Isla.

El perfil de los usuarios es mayoritariamente adulto, que representa el 67% del total. Los pensionistas suponen el 15% y los escolares, el 14%, un dato que refleja también el uso educativo de estos espacios vinculados a la divulgación del patrimonio insular.

Un 28% de los asistentes son residentes en la Isla; un 17%, peninsulares y el resto de países como Alemania, Francia y Reino Unido

El público residente en Gran Canaria representa el 28% de las visitas, mientras que los visitantes procedentes de Alemania suponen el 17%, los llegados de la Península, el 15%. Francia aporta casi el 9%, Reino Unido, el 3,7% y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 3,38%.

Cinco espacios por la cumbre y el oeste

El Centro de Visitantes Degollada de Becerra, situado entre Tejeda y Vega de San Mateo, ofrece información sobre el entorno de la cuenca de Tejeda y dispone de un mirador astronómico y un albergue de 16 plazas gestionado por el Instituto.

En Artenara, el Centro de Interpretación de Risco Caído aborda la historia y las formas de vida de las poblaciones antiguas vinculadas al Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Su exposición incluye una reproducción a tamaño real de la Cueva 6 y del efecto de luz que se produce en su interior.

El perfil de los usuarios es mayoritariamente adulto, que representa el 67% del total; los pensionistas suponen el 15% y los escolares, el 14%

En La Aldea de San Nicolás, el Centro de Interpretación Los Caserones permite conocer más de 1.500 años de historia del municipio mediante recursos arqueológicos, audiovisuales y etnográficos. El espacio se encuentra junto al Humedal de La Marciega y aborda también los valores naturales de la Reserva de la Biosfera.

El Centro de Interpretación del Roque Bentayga se centra en uno de los principales enclaves arqueológicos de Gran Canaria y en su importancia dentro del Paisaje Cultural. Y el Centro de Información y Gestión del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, en Tejeda, funciona como punto de información y acceso al territorio.

Horarios y actividades

Los cinco centros abren, con carácter general, de 10.00 a 17.00 horas, si bien el Centro de Visitantes Degollada de Becerra permanecerá cerrado entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre por la celebración del Campus Amazigh, mientras que Los Caserones permanecerá cerrado el 11 de septiembre.

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Las visitas pueden realizarse por libre o mediante recorridos guiados, aunque estos últimos requieren reserva previa. Además, los centros de Los Caserones, Roque Bentayga y Degollada de Becerra ofrecen rutas guiadas durante todo el año salvo en julio y agosto por las altas temperaturas. La información sobre las actividades, horarios y reservas se canaliza a través de VIVE UNESCO Gran Canaria.

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