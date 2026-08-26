Cinco centros de interpretación acercan el patrimonio natural y cultural de Gran Canaria a casi 45.000 personas

Los cinco centros de información e interpretación vinculados al Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria recibieron 44.919 visitas durante 2025, un 5,42% más que el año anterior. Los espacios, gestionados por el Cabildo a través del Instituto de Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, están repartidos entre Tejeda, Artenara y La Aldea de San Nicolás.

Los centros de Risco Caído, en Artenara, y Roque Bentayga, en Tejeda, fueron los que concentraron un mayor número de visitantes durante el año. La red ofrece exposiciones, recursos audiovisuales, información y visitas guiadas sobre el patrimonio natural, arqueológico y etnográfico de la Isla.

El perfil de los usuarios es mayoritariamente adulto, que representa el 67% del total. Los pensionistas suponen el 15% y los escolares, el 14%, un dato que refleja también el uso educativo de estos espacios vinculados a la divulgación del patrimonio insular.

Un 28% de los asistentes son residentes en la Isla; un 17%, peninsulares y el resto de países como Alemania, Francia y Reino Unido

El público residente en Gran Canaria representa el 28% de las visitas, mientras que los visitantes procedentes de Alemania suponen el 17%, los llegados de la Península, el 15%. Francia aporta casi el 9%, Reino Unido, el 3,7% y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 3,38%.

Cinco espacios por la cumbre y el oeste

El Centro de Visitantes Degollada de Becerra, situado entre Tejeda y Vega de San Mateo, ofrece información sobre el entorno de la cuenca de Tejeda y dispone de un mirador astronómico y un albergue de 16 plazas gestionado por el Instituto.

En Artenara, el Centro de Interpretación de Risco Caído aborda la historia y las formas de vida de las poblaciones antiguas vinculadas al Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Su exposición incluye una reproducción a tamaño real de la Cueva 6 y del efecto de luz que se produce en su interior.

El perfil de los usuarios es mayoritariamente adulto, que representa el 67% del total; los pensionistas suponen el 15% y los escolares, el 14%

En La Aldea de San Nicolás, el Centro de Interpretación Los Caserones permite conocer más de 1.500 años de historia del municipio mediante recursos arqueológicos, audiovisuales y etnográficos. El espacio se encuentra junto al Humedal de La Marciega y aborda también los valores naturales de la Reserva de la Biosfera.

El Centro de Interpretación del Roque Bentayga se centra en uno de los principales enclaves arqueológicos de Gran Canaria y en su importancia dentro del Paisaje Cultural. Y el Centro de Información y Gestión del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, en Tejeda, funciona como punto de información y acceso al territorio.

Horarios y actividades

Los cinco centros abren, con carácter general, de 10.00 a 17.00 horas, si bien el Centro de Visitantes Degollada de Becerra permanecerá cerrado entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre por la celebración del Campus Amazigh, mientras que Los Caserones permanecerá cerrado el 11 de septiembre.

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Las visitas pueden realizarse por libre o mediante recorridos guiados, aunque estos últimos requieren reserva previa. Además, los centros de Los Caserones, Roque Bentayga y Degollada de Becerra ofrecen rutas guiadas durante todo el año salvo en julio y agosto por las altas temperaturas. La información sobre las actividades, horarios y reservas se canaliza a través de VIVE UNESCO Gran Canaria.