El Corona Roja ejecuta obras para 18 oficinas sin licencia urbanística

La administración del aparthotel Corona Roja, en Playa del Inglés, está ejecutando obras sin licencia urbanística, según ha confirmado el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que señala que los trabajos incluyen la transformación del antiguo supermercado del complejo en 18 oficinas. El director-administrador del complejo, Ángel Martel, niega que se estén ejecutando obras sin licencia y asegura que el supermercado fue adquirido como una propiedad privada con la intención es "reconducir" su uso, pero siempre con los correspondientes permisos municipales.

Martel sostiene que la única intervención ejecutada sin licencia en las dos últimas décadas fue la sustitución de los ascensores y la construcción de una rampa de acceso al restaurante para personas con movilidad reducida .«No se está llevando a cabo ninguna obra sin licencia», insiste. Además, el director-administrador defiende que las actuaciones realizadas en los últimos años han permitido elevar la categoría del establecimiento, que define como un hotel de tres estrellas.

El conocimiento de estas actuaciones parte de las denuncias presentadas por uno de los propietarios que, junto a otros titulares de alojamientos del mismo complejo, reclama la intervención de las administraciones ante unas actuaciones que, a su juicio, pueden afectar a la seguridad del inmueble y, por ende, de sus residentes.

Durante los últimos meses ha trasladado sus denuncias al Ayuntamiento de San Bartolomé, al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias. Sus escritos describen posibles irregularidades que afectan a la estructura, las vías de evacuación y distintas instalaciones de un complejo que combina apartamentos privados y espacios destinados al alojamiento, además de recepción, piscina, comedor, cocinas y otros locales.

El denunciante asegura que las actuaciones amenazan la estabilidad del complejo e incluso impiden la evacuación

Sin permiso de la comunidad

El principal foco del conflicto se encuentra en el espacio que ocupaba el antiguo supermercado, una superficie de más de 450 metros cuadrados integrada en el inmueble y vinculada a sus zonas comunes. El denunciante asegura que las obras carecen también del permiso de la comunidad de propietarios y han afectado a pilares de hormigón y otros elementos estructurales, además de a muros de cerramiento de las fachadas para instalar nuevos acristalamientos en los pasillos de las distintas plantas.

Sacos con escombros en el complejo Corona Roja. / LP/DLP.

La extensa documentación fotográfica aportada muestra imágenes de apartamentos desmontados, tabiques retirados, cableado expuesto, escombros, palés y materiales de construcción. Además, el copropietario hace especial hincapié en que algunas salidas de emergencia y corredores de evacuación quedan bloqueados a partir de las 16.00 horas mediante puertas cerradas con llave y estructuras metálicas aseguradas con candados, una situación que, de confirmarse, podría comprometer la salida de residentes y huéspedes ante una emergencia.

El denunciante cuestiona asimismo las condiciones de funcionamiento de la piscina, que, según asegura, carece de algunos medios de seguridad y asistencia, entre ellos socorrista y botiquín, y reclama que se comprueben los controles sanitarios del agua, pese a registrar habitualmente más de 25 bañistas.

Interior de una de las zonas del complejo Corona Roja. / LP/DLP.

El copropietario cuestiona además la situación administrativa de las cocinas, el comedor, la lavandería, los puntos de recarga de vehículos eléctricos y otros locales situados en espacios comunes, al considerar que algunas actividades podrían desarrollarse sin las correspondientes licencias de apertura o actividad.

A ello suma la existencia de una construcción que califica como un «chalet» no escriturado en una zona común, cuya titularidad y utilización reclama que sean aclaradas, así como la presencia de jaulas con aves que considera insalubres y carentes de las autorizaciones correspondientes.

Estas actuaciones se producen después de que el denunciante ya hubiera detectado otras presuntas irregularidades en el complejo. Desde su llegada como propietario, asegura haber reclamado en varias ocasiones información sobre la gestión y las cuentas del inmueble, especialmente por el importe de las cuotas comunitarias, que sitúa en entre los 250 y los 400 euros mensuales por apartamento, y por la falta de información sobre su legalidad o el destino de esos recursos. Pero nunca obtuvo respuesta pese a distintos requerimientos y comunicaciones formales.

En el marco de esas comprobaciones, asegura que encontró discrepancias entre la distribución física del edificio y la información catastral: en la segunda planta, por ejemplo, indica que existen apartamentos numerados hasta el 231, mientras que en el Catastro la numeración llegaría hasta el 214. También apunta a la existencia del apartamento 314 en una zona que, según los planos que ha consultado, correspondería a elementos comunes.

Por su parte, Martel niega que existan construcciones en zonas comunes y asegura que algunos de los espacios señalados corresponden a propiedades privadas o albergan instalaciones puestas a disposición de la comunidad mediante acuerdos con los propietarios. "Me han denunciado hasta por los pájaros que tengo en el jardín", apunta Martel, recordando haber recibido por ello inspecciones de Industria y Sanidad, entre otros departamentos.

El director-administrador afirma haber solicitado una reunión para aportar los proyectos y permisos que, según sostiene, respaldan las actuaciones realizadas. En cualquier caso, advierte de que estudia acudir a la vía judicial por el perjuicio que las denuncias, a su juicio, están causando a la imagen de Corona Roja.

Vía administrativa

Por todo ello, el copropietario reclama a las autoridades competentes una inspección técnica global del edificio que determine el alcance de las intervenciones, especialmente sobre los elementos comunes y estructurales, y compruebe si las condiciones actuales del complejo cumplen las exigencias de seguridad aplicables a un establecimiento con actividad turística.

El titular de uno de los alojamientos demanda una inspección técnica y comprobar si cumple con la seguridad

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recibió la primera documentación el 15 de junio de 2026 y una segunda solicitud días después, para que comprobase las obras y su eventual paralización. El Cabildo de Gran Canaria recibió el 21 de junio una instancia a través de la Oficina de Información y Atención Ciudadana.

La denuncia presentada ante la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias dio lugar a un expediente y a una orden de inspección turística emitida el 3 de julio. En agosto, el propietario acudió además a la Dirección General de Industria, que abrió un expediente a raíz de la denuncia. Sin embargo, el procedimiento fue archivado posteriormente al considerar el servicio competente que la actividad de un aparthotel queda fuera de su ámbito de actuación.

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Distintos materiales en el interior del complejo Corona Roja. / LP/DLP.

El propietario sostiene que su objetivo no es únicamente denunciar las obras, sino dejar constancia ante las administraciones de las deficiencias que ha detectado para evitar que, en caso de producirse un accidente o siniestro, pueda atribuírsele responsabilidad por unas actuaciones que asegura no controlar.