El dulce y el plato típico que no faltan en las Fiestas del Pino 2026 en Teror

Las Fiestas del Pino, patrona de Gran Canaria, no solo están vinculadas a la devoción religiosa y a las peregrinaciones que cada septiembre llevan a miles de personas hasta Teror. El día principal se celebra cada 8 de septiembre y el programa festivo se extiende durante varias semanas y combina actos religiosos, culturales, tradicionales y de ocio.

En este contexto, el bocadillo de chorizo de Teror y el Clipper de fresa representan una de esas costumbres informales que acompañan a los peregrinos durante su camino o a su llegada al municipio. Una combinación sencilla que une dos productos muy reconocibles de la gastronomía y la cultura popular de Canarias.

Qué comer durante las Fiestas del Pino en Teror

La celebración de las Fiestas del Pino también mantiene una estrecha relación con algunas de las costumbres gastronómicas más populares de la isla.

Entre ellas destaca una combinación sencilla que se ha convertido en un clásico para muchos peregrinos: el bocadillo de chorizo de Teror acompañado de un Clipper de fresa bien frío. Después de caminar hasta la Villa Mariana, este tentempié permite reponer fuerzas antes de continuar con la jornada festiva.

La tradición de las peregrinaciones forma parte esencial de la Fiesta del Pino. Los principales días de llegada de caminantes son el 7 y el 8 de septiembre, cuando personas procedentes de distintos puntos de Gran Canaria se desplazan a pie hasta el municipio.

El sabor del chorizo de Teror

El conocido chorizo de Teror, también denominado chorizo de palta o chorizo untable, es uno de los productos asociados a la gastronomía de Gran Canaria. Su textura facilita que se pueda extender directamente sobre el pan, dando lugar a un bocadillo sencillo y característico.

La combinación con un refresco de fresa añade otro elemento muy reconocible de la cultura popular de las islas.

Multitudinario reparto del bocadillo gigante de chorizo de Teror, en imágenes / LP/DLP

Un bocadillo de chorizo de Teror de 670 metros

Teror convirtió el pasado 11 de julio en una jornada dedicada a uno de sus productos gastronómicos más conocidos con la elaboración de un bocadillo de chorizo de 670 metros de longitud. La iniciativa, desarrollada durante la primera edición de la Feria del Chorizo, superó ampliamente el objetivo inicial, que estaba situado en los 600 metros.

Para hacer posible esta elaboración fueron necesarias 1.265 barras de pan y unos 490 kilos de Chorizo de Teror, con los que se prepararon alrededor de 10.120 raciones destinadas a los asistentes que acudieron a la actividad.

La elaboración estuvo coordinada por el chef Aridane Rivero, que contó con la participación de aproximadamente 50 personas voluntarias del municipio. El trabajo conjunto permitió completar una preparación que terminó alcanzando una longitud de 670 metros, convirtiéndose en el bocadillo de chorizo más largo realizado hasta ahora en Teror, según la organización.

Bocadillo de chorizo de Teror de 600 metros de longitud. / José Pérez Curbelo

Un refresco ligado a Canarias

El Clipper de fresa se caracteriza por su color rojo, su sabor dulce y sus notas aromáticas de fruta. La bebida, de elaboración y consumo tradicional en Canarias, lleva más de seis décadas presente en el mercado y forma parte del imaginario gastronómico de varias generaciones.

Su sabor se asocia habitualmente a recuerdos de infancia, especialmente por sus similitudes con los caramelos y chicles de fresa. Su intenso aroma frutal y su consumo frío completan una combinación especialmente vinculada a las jornadas de peregrinación.

El refresco, además, obtuvo en 2020 un reconocimiento popular en un campeonato de bebidas organizado en Twitter por el creador de contenido Isaac Corrales. Según la nota de prensa, este resultado convirtió al Clipper de fresa en otro producto canario ganador de una competición de este tipo, después del reconocimiento obtenido anteriormente por Tirma en el Mundial de Chocolatinas.

Foto de familia durante el 70 aniversario de Clipper / La Provincia

Los dulces más famosos de Teror

En la Villa Mariana son famosos los dulces del Císter de Teror, además de las truchas de batata, premiadas en la Guía Repsol 2025. En Teror son muy conocidos también sus bollos de anís y los mazapanes, modelados y decorados con paciencia monacal.

Los dulces pueden comprarse directamente en el propio monasterio, a través del torno que preserva la clausura de las religiosas, o en algunos puestos del mercadillo dominical que se despliega cada domingo alrededor de la Basílica del Pino. Las Fiestas del Pino es otra oportunidad para degustar esos manjares, así como los tradicionales turrones canarios o del país que se venden en los puestos de las romerías, ferias y fiestas populares del Archipiélago.

Turrones Mederos, típicos de las fiestas canarias / La Provincia

Los turrones se vende en cilindros envueltos en papel celofán de colores vivos o apilados de forma artesanal en los puestos callejeros. Algunas de sus variedades son las de almendra y de gofio.