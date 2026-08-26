Todo lo que cambia en las Fiestas del Pino 2026: tráfico, guaguas y accesos a Teror

Las Fiestas del Pino 2026 volverán a convertir a Teror en el epicentro de las celebraciones de Gran Canaria. El municipio espera recibir entre 200.000 y 225.000 personas durante los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con la tradicional Romería-Ofrenda y la festividad de Nuestra Señora del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias.

La elevada afluencia de visitantes obligará a modificar el tráfico, reforzar el transporte público y desplegar dispositivos especiales de seguridad y atención. Si tiene previsto acudir a Teror durante esas jornadas, estas son las principales cuestiones que conviene conocer antes de salir de casa.

Cortes de tráfico y cambios en la circulación

Los principales cambios afectarán a las carreteras de acceso a la Villa Mariana.

Como cada año, la GC-21, entre Tamaraceite y Teror, funcionará únicamente en sentido ascendente hacia Teror, mientras que la GC-43, entre Teror y Arucas, quedará habilitada exclusivamente en sentido descendente.

Además, la GC-21 permanecerá completamente cerrada al tráfico entre las 17.00 horas del 7 de septiembre y las 05.00 horas del día 8, una medida pensada para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que llegarán caminando hasta la villa.

El acceso al casco urbano también permanecerá restringido durante las horas de mayor afluencia y se establecerán controles policiales en los principales puntos de entrada al municipio.

Más de 300 guaguas para llegar a Teror

Una de las recomendaciones de las administraciones es dejar el coche en casa y utilizar el transporte público.

Global desplegará un dispositivo especial con más de 300 guaguas, que conectarán Teror con prácticamente todos los municipios de Gran Canaria entre las 09.00 horas del 7 de septiembre y la medianoche del día 8.

Habrá servicios reforzados desde:

Las Palmas de Gran Canaria

Telde

Santa Brígida

San Mateo

Valsequillo

Arucas

Firgas

Moya

Gáldar

Guía

Vecindario

Carrizal

Valleseco

El mayor volumen de salidas volverá a concentrarse en San Telmo, desde donde partirán guaguas hacia Teror prácticamente de forma continua durante las horas punta.

Cambian las paradas de regreso

Uno de los cambios que más suele sorprender a quienes acuden al Pino afecta a la estación de guaguas.

Entre las 14.00 horas del día 7 y las 08.00 horas del día 8, la estación permanecerá cerrada y las salidas se trasladarán a distintos puntos del municipio.

Avenida del Cabildo: San Telmo, Tamaraceite, Arucas, Firgas, Moya, Guía y Gáldar.

San Telmo, Tamaraceite, Arucas, Firgas, Moya, Guía y Gáldar. Barrio de Los Llanos: San Mateo, Santa Brígida, Valsequillo y Telde.

San Mateo, Santa Brígida, Valsequillo y Telde. Solar del Castaño: línea con destino Valleseco.

Por ello, conviene comprobar previamente desde qué punto sale cada línea para evitar desplazamientos de última hora.

Billetes: mejor comprarlos antes

Global recomienda adquirir los billetes con antelación para evitar largas colas durante las jornadas de mayor afluencia.

Las personas que viajen con Wawa Joven, Bono Residente, Bono Oro o TransGC podrán utilizar directamente sus tarjetas sin necesidad de pasar por taquilla.

También se habilitarán puntos extraordinarios de venta de billetes tanto en San Telmo como en Telde y en los diferentes puntos de salida de Teror.

¿Dónde quedar con amigos o familiares?

Con cientos de miles de personas recorriendo las calles, perder de vista al grupo resulta bastante habitual.

Por ello, uno de los puntos de encuentro más utilizados volverá a ser la Plaza de Sintes, donde además se concentrarán buena parte de las actuaciones musicales, los chiringuitos y una amplia oferta gastronómica.

También será una de las zonas con mayor ambiente durante la noche del 7 de septiembre.

Punto Violeta

Las fiestas volverán a contar con un Punto Violeta, destinado a prevenir y atender posibles situaciones de acoso, agresiones sexuales o violencia de género.

Además de ofrecer atención inmediata, este espacio desarrollará labores de información y sensibilización durante las principales jornadas festivas.

El bocadillo de chorizo y la visita a la Virgen

Aunque la Romería-Ofrenda y la visita a la imagen de la Virgen del Pino siguen siendo los actos más multitudinarios, hay tradiciones que se repiten año tras año.

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Una de ellas es hacer cola para comprar el tradicional bocadillo de chorizo de Teror, una de las estampas más habituales durante estas fechas y uno de los productos más buscados por quienes visitan la Villa Mariana.