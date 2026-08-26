Global prepara 200 guaguas para mover a 65.000 personas durante las fiestas del Pino

La compañía Global activará más de 200 guaguas para trasladar a unas 65.000 personas con motivo de las fiestas del Pino de Teror, una operativa que tendrá su momento de mayor intensidad pasada la medianoche del 7 de septiembre, después de los fuegos artificiales.

La compañía de transporte interurbano del Cabildo ha diseñado un dispositivo que estará operativo desde las 13.00 horas del 7 de septiembre hasta las 24.00 horas del día 8, es decir, una 35 horas. Durante ese periodo, toda la flota y la plantilla de Global estarán implicadas en una operación que se desarrollará en paralelo al mantenimiento de los servicios habituales en el resto de Gran Canaria. La previsión de 65.000 viajeros supone una cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando el dispositivo alcanzó un récord de más de 71.000 personas. Global atribuye esta previsión a que la víspera de la festividad coincide este año con un lunes.

Toda la flota y la plantilla estarán implicadas mientras se mantienen los servicios habituales en la Isla

El pico de viajeros, de madrugada

La operación de regreso concentrará el mayor esfuerzo logístico después de la medianoche, cuando las más de 200 guaguas dispuestas en Teror comenzarán a recoger a los peregrinos para distribuirlos por los diferentes municipios de la Isla. “En ese momento sale una guagua cada dos minutos, 3.000 personas cada hora. Tenemos ya una larga experiencia en este operativo, 52 años/ediciones organizándolo”, puntualizó el subdirector general de Global, Saulo Castro, durante la presentación del dispositivo de movilidad este miércoles.

El dispositivo también estará condicionado por los cortes de tráfico previstos durante los días 7 y 8 de septiembre. La GC-21, entre Tamaraceite y Teror, funcionará en sentido único hacia el municipio, mientras que la GC-43, entre Teror y Arucas, quedará en sentido único de bajada hacia Arucas. Además, la GC-21 permanecerá completamente cerrada al tráfico entre las 15.00 horas del día 7 y las 02.00 horas del día 8 para garantizar la seguridad de los peregrinos que accedan a pie a Teror. Durante ese intervalo, el acceso al municipio se realizará por Arucas, Cruz de Firgas y Los Chorros, hasta alcanzar el cruce de La Laguna.

Dos puntos para los regresos

La Estación de Guaguas de Teror permanecerá cerrada desde las 11.00 horas del lunes 7 hasta las 08.00 horas del miércoles 9. Por ello, las zonas de salida y llegada se trasladarán a dos puntos de la periferia: la Avenida del Cabildo y el barrio de Los Llanos.

Las zonas de salida y llegada en teror se trasladarán a la periferia del municipio: la Avenida del Cabildo y Los Llanos

En la Avenida del Cabildo se concentrarán los servicios hacia San Telmo, Tamaraceite, Arucas, Firgas, Moya, Guía y Gáldar. En Los Llanos se habilitarán los andenes destinados a los viajeros con destino San Mateo, Santa Brígida, Valsequillo, Telde y Valleseco.

La red permitirá conectar la mayor parte de Gran Canaria con Teror mediante servicios directos o transbordos. Habrá conexiones directas con Las Palmas de Gran Canaria, Gáldar, Guía, Moya, Firgas y Arucas, además de con Valleseco, San Mateo, Santa Brígida y Valsequillo y, desde el sur, Telde, Carrizal, Cruce de Arinaga, Vecindario y Doctoral.

Global contará además con un servicio privado de seguridad, que se incorporará al dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local. El personal estará especialmente presente en los andenes durante los momentos de mayor concentración de viajeros.

El dispositivo especial no se limitará a la festividad del Pino. El domingo 13 de septiembre, coincidiendo con la Festividad de Las Marías, las líneas regulares y extraordinarias volverán a operar desde la Estación de Guaguas de Teror.

Ese día los servicios especiales funcionarán entre las 06.00 y las 24.00 horas, con conexiones directas desde Teror hacia Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, Arucas, Telde, Valleseco y San Mateo. El resto de municipios dispondrá de conexiones mediante transbordos en San Telmo, Arucas, Telde o San Mateo.

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El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, ha defendido el uso del transporte público durante las fiestas ante la limitada capacidad de aparcamiento del municipio. "En el municipio no tenemos aparcamiento suficiente para los vehículos privados. Venir en guagua es la mejor opción", señaló.