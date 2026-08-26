Guía abona en agosto los atrasos salariales a 32 empleados municipales

La Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria abonará en la nómina de agosto los atrasos correspondientes a la actualización del complemento de destino -una parte del salario de los empleados públicos vinculada al nivel asignado a su puesto de trabajo- de 32 empleados municipales. La medida permitirá a estos trabajadores cobrar las diferencias acumuladas desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de julio de 2026 así como mantener los nuevos niveles retributivos incorporados de forma permanente a sus nóminas.

Esta actuación afecta a 32 trabajadores, de los cuales 17 son de la Policía Local, 14 auxiliares administrativos y una animadora sociocultural. En los auxiliares administrativos, la adecuación supone pasar del nivel 14 al 18 entre 2025 y 2026. En el caso de la animadora sociocultural, el nivel pasa del 15 al 18 y para la Policía Local, la progresión general contempla pasar del nivel 14 al 19. A esto habrá que sumarle las situaciones específicas derivadas del nivel que tuviera previamente asignado cada puesto.

Julián Melián, concejal de Recursos Humanos recalca que no solo se trata de tramitar un expediente. "Se trata de revisar cada situación, calcular lo que correspondía a cada trabajador y conseguir que finalmente esos derechos tuvieran un reflejo efectivo en la nómina. Esta acción supone según el Consistorio uno de los primeros resultados del proceso de reorganización de los Recursos Humanos municipales. La Concejalía trabaja ahora en la revisión de la situación retributiva del resto del conjunto del personal laboral con especial foco sobre en la existencia de una doble tabla salarial que genera diferencias en el sueldo entre trabajadores.

Además, Recursos Humanos trabaja en la regularización de los complementos correspondientes al personal funcionario para avanzar hacia una estructura retributiva que se adecúa e las características y responsabilidades de cada puesto. El Ayuntamiento asegura que continuará con la revisión de distintas situaciones retributivas pendientes para lograr corregir desequilibrios y avanzar hacia una estructura de personal más transparente. "No puede haber un Ayuntamiento fuerte si no cuidamos también a quienes trabajan en él", concluye Melián