Manolito, el cartero que unió Valsequillo con el mundo

Durante más de cuatro décadas, un Mini verde subió y bajó cada tarde las cuestas de Valsequillo cargado de algo más que sobres. Dentro de esas cartas viajaban las voces de los hijos que hacían la mili lejos de casa, de los emigrantes canarios que probaban suerte en Cuba o de las familias que se habían marchado a la Península. Manolo González Santana, conocido en Tenteniguada, su pueblo natal, como Manolito el Cartero, fue el nudo que durante décadas mantuvo unido a un pueblo con quienes estaban lejos. El municipio acaba de nombrarlo hijo predilecto a título póstumo y su hijo Manuel reconstruye la vida de aquel hombre que, letra a letra y rueda a rueda, tejió la memoria de todo un pueblo.

La historia arranca con una tragedia. Manolo era el hijo más pequeño de la familia y en aquella época eso significaba asumir lo que hiciera falta cuando llegaba el momento. Su hermano trabajaba en el Coche de Hora, lo que era la guagua de entonces. Trabajaba como cobrador y repartidor de correo, hasta que un accidente se lo llevó por delante. "Mi padre lo relevó desde muy joven", cuenta Manuel. Apenas un adolescente, heredó un oficio que casi no daba para llevarse algo a la boca, así que lo compaginó con la leche que daban sus cabras y las papas que sembraba. Sin embargo, poco a poco se fue metiendo en Correos hasta convertirse en una institución en Valsequillo, siempre al volante de su Mini verde. "Todavía lo conservamos en casa, tapado con una fundita en el garaje. La matrícula no se me olvida: 50214", recuerda su hijo.

Muchos vecinos no sabían leer, así que el caballero leía la carta en voz alta y redactaba la respuesta

Aquel Mini recorría a diario un municipio entero. Manolo iba primero a Telde a buscar las cartas y desde allí subía hasta Valsequillo y Tenteniguada. "Se pasaba prácticamente todas las horas del día trabajando", explica Manuel. Sobre las siete de la tarde se dejaba ver por Tenteniguada repartiendo lo que traía y esperaba hasta las ocho para recoger el buzón, las cartas que los vecinos dejaban para que él las llevara a su destino.

Mucho más que un cartero

Pero reducir a Manolo a la figura de un simple cartero sería quedarse corto. En un Valsequillo en el que apenas había ayuntamiento, médico y poco más, el hombre se convirtió en algo parecido a un "asistente social". Muchos vecinos no sabían leer, así que no se limitaba a entregar el sobre. El caballero leía la carta en voz alta y ayudaba a redactar la respuesta. "Imagina lo que es que un hijo que está en la mili les escriba a sus padres y que no sepan qué dice", plantea Manuel. También repartía en efectivo el subsidio de vejez y, quienes no sabían firmar, lo hacían con la huella del dedo gordo. Los sábados, su casa se llenaba de vecinos que necesitaban una hijuela, unos documentos para vender un terreno o repartir una herencia, que Manuel redactaba con una caligrafía impecable, algo por lo que jamás cobraba. Esa soltura con las palabras la había alcanzado casi solo gracias a una breve etapa escolar en Las Palmas de Gran Canaria. Le quedó, eso sí, la afición a la lectura. "Le gustaba mucho leer, tenía sus libros, y sobre todo era aficionado a una revista que se llamaba Selecciones", cuenta Manuel.

Tenteniguada le dedicó una calle con su nombre en vida para reconocer su legado

En Valsequillo era sencillamente querido. Una muestra de ese afecto es la Calle Manolito el Cartero, en Tenteniguada, que le dedicaron en vida y con la que el pueblo le reconoció su legado, algo que su hijo interpreta como un orgullo: "Creo que fue consciente de la importancia que tuvo allí."

En casa, era un padre exigente. "Con solo verle la cara ya sabíamos que estábamos haciendo algo mal", recuerda Manuel, aunque con los años los papeles se invirtieron, asegura. La elección que el padre ha dejado en sus hijos es la de la responsabilidad de "tomarse todo enserio", reflexiona Manuel. Pero quien de verdad gobernaba la casa era su esposa, Pino Ramírez, con quien formó una historia cuyo inicio se remonta, como no puede ser de otra forma, a una carta. Se la escribió cuando aún eran poco más que conocidos y, aunque la respuesta fue escrita por el padre de ella, esta fue positiva. De ahí se erigió un matrimonio que Pino a día de hoy recuerda como el único que necesitó. Sus hijos Manuel y Paco han llegado a bromear con buscarle un novio. Pero la mujer lo tiene claro: "No, no, no. Ya yo tueve el mío y me casé con él".

Un legado que continuó en la familia

El oficio se quedó en la familia. Aunque Manuel ayudó a su padre de niño repartiendo con una motilla las cartas que había que llevar más lejos, fue Paco quien acabó como funcionario de Correos. Manolo finalmente se jubiló tras toda una vida repartiendo cartas. Dos años depués le diagnosticaron párkinson, una enfermedad que lo acompañó durante más de dos décadas. Afortunadamente su familia cogió el trastorno a tiempo, lo que permitió mantenerlo estable hasta que el paso del tiempo se lo llevó a los 87 años, con su hijo Manuel a su lado en el hospital.

La noticia de que Valsequillo lo nombrara hijo predilecto ha reunido a la familia, aunque algunos estén en la distancia. Su nieta Marta es doctora en veterinaria e investigadora en una universidad de Canadá. Su vínculo con los animales se forjó con su abuelo alrededor de cabras. "Mi hija es una enamorada de su abuelo", remarca su padre. Manuel no tiene dudas de cómo se lo habría tomado su padre: "Imagino que se sentiría orgulloso de saber lo importante que fue para Valsequillo".

Hoy el Mini verde sigue guardado en Valsequillo como una reliquia intacta. Pero durante cuarenta y cinco años aquel coche no paró de moverse para que con cada vuelta de rueda se acortara la distancia entre un pueblo pequeño y el mundo entero, repartiendo así la certeza de que nadie estaba tan lejos.