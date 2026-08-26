Sareb dona a Gáldar más de 3.800 metros cuadrados de suelo en Sardina para vivienda y dotaciones públicas

Gáldar ha recibido de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) la donación de una parcela de 3.825 metros cuadrados situada en Sardina, un terreno que el Ayuntamiento de Gáldar prevé incorporar a sus planes de futuro para el desarrollo de vivienda pública y dotaciones comunitarias. La operación fue firmada recientemente por el alcalde, Teodoro Sosa, y contempla una edificabilidad de 2.295 metros cuadrados para fines de interés general de uso público y social.

Suelo en Cumbrecillas y Lomo del Faro

La parcela se localiza en la zona de Cumbrecillas de Sardina y Lomo del Faro, dentro del ámbito previsto para el desarrollo del proyecto de urbanización Playa Canaria. Según la información municipal, el objetivo a largo plazo es disponer de suelo que pueda destinarse a la construcción de vivienda pública y a nuevas dotaciones comunitarias. La incorporación de estos terrenos forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Gáldar para aumentar la disponibilidad de suelo destinado a necesidades residenciales y servicios públicos.

Otras 18 parcelas en Los Guanartemes

A esta donación se añadirá la adquisición municipal de 18 parcelas situadas en el Paseo de Los Guanartemes, también propiedad de la Sareb. En conjunto, estos terrenos suman alrededor de 70.000 metros cuadrados. La operación prevista contempla la posibilidad de desarrollar viviendas, además de otros usos complementarios, entre ellos zonas de aparcamiento y equipamientos educativos.

Teodoro Sosa señaló que la adquisición y recepción de estos terrenos permitirá al municipio disponer de suelo para atender necesidades futuras relacionadas con la vivienda y los espacios públicos. El alcalde sostuvo que se trata de actuaciones cuyos resultados no serán inmediatos, pero que condicionarán el desarrollo de Gáldar durante las próximas décadas.

Proyectos que requerirán inversión y colaboración

El regidor también apuntó que la transformación de estos espacios en nuevos proyectos exigirá años de trabajo, inversión y colaboración con otras administraciones. En este sentido, situó la obtención de suelo y recursos como uno de los pasos previos necesarios para poder desarrollar progresivamente nuevas actuaciones.

El Ayuntamiento enmarca esta línea de trabajo en distintas zonas del municipio, entre ellas Sardina, Lomo de la Cal, El Roque y Caideros, con el propósito de disponer de terrenos que permitan abordar en el futuro proyectos de vivienda y espacios de uso público.