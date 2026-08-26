Telde refuerza la limpieza durante las fiestas de Melenara

El Ayuntamiento de Telde reforzará el servicio de limpieza en Melenara durante los días de mayor afluencia de sus fiestas, con un dispositivo extraordinario que se desplegará principalmente entre el viernes y el domingo. El operativo se sumará al servicio habitual y prestará especial atención a la playa de Melenara, el paseo marítimo, los accesos y otros espacios públicos en los que se espera una elevada concentración de personas.

La actuación estará coordinada por la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, dirigida por María Calderín, y contará con equipos distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche. El objetivo municipal es adaptar los trabajos de limpieza a las necesidades que vaya generando cada jornada festiva y recuperar con rapidez el estado habitual de los espacios públicos una vez finalizados los principales actos.

Refuerzo durante todo el fin de semana

El dispositivo incluirá barrido manual y mecánico, baldeos, desinfección, vaciado continuado de papeleras e instalación de contenedores de apoyo. También se realizarán trabajos de acondicionamiento en la playa, el paseo marítimo y sus accesos.

Imagen de los fuegos de Melenara en 2018. / José Pérez Curbelo

Durante el viernes se reforzarán los puntos en los que se prevea una mayor concentración de público y se colocarán contenedores adicionales en el entorno de Taliarte. El sábado, coincidiendo con la jornada principal de las fiestas y con el espectáculo pirotécnico, se intensificarán las tareas preventivas y la limpieza posterior. El dispositivo contempla además el reparto de bolsas entre los asistentes para facilitar la recogida de residuos.

Limpieza desde la madrugada del domingo

Los trabajos del domingo comenzarán desde primera hora de la madrugada con el propósito de devolver cuanto antes la playa a su estado habitual. A lo largo de la jornada continuarán el baldeo, el cribado de la arena, la retirada de los contenedores provisionales y el acondicionamiento de los espacios por los que discurrirá la procesión.

El operativo se mantendrá hasta la finalización de las fiestas y complementará los servicios ordinarios de limpieza del municipio. Según la previsión municipal, el mayor esfuerzo se concentrará durante el fin de semana, cuando se espera la asistencia de miles de personas a los actos programados en Melenara.

El Ayuntamiento de Telde ha pedido además la colaboración de vecinos y visitantes para que depositen los residuos en los puntos habilitados y contribuyan a mantener limpios la playa y su entorno durante las celebraciones.