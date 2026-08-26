La Universidad Popular de Moya abre un nuevo curso con talleres de taracea, gestión de la ansiedad y viajes a Galicia
Las inscripciones para las actividades de septiembre y octubre comenzarán el 31 de agosto e incluirán formación en oficios tradicionales, bienestar, gastronomía, senderismo y deporte
La Universidad Popular de la Villa de Moya volverá a abrir sus puertas el próximo curso con una programación que combina la recuperación de los oficios tradicionales con nuevas propuestas centradas en el bienestar, la salud y el ocio. La oferta para 2026-2027 incluye desde talleres de taracea, una de las novedades de esta edición, hasta cursos de gestión de la ansiedad, yoga, gastronomía, senderismo y viajes culturales. Las inscripciones para las actividades de septiembre y octubre arrancarán el 31 de agosto.
La taracea, entre las novedades
La programación mantiene la apuesta por conservar el patrimonio artesanal de Canarias mediante cursos de cestería, sombreros de palma, calado e incorpora este año un taller de iniciación a la taracea. El objetivo es acercar estos oficios a nuevas generaciones y contribuir a mantener vivas técnicas tradicionales vinculadas a la identidad canaria.
Bienestar y desarrollo personal
El nuevo curso refuerza también las actividades relacionadas con la salud física y emocional. La programación incluye talleres de gestión del estrés, gestión de la ansiedad, mindfulness, gestión emocional, yoga, yoga facial, gimnasia hipopresiva y suelo pélvico, además de propuestas centradas en el cuidado facial y el maquillaje. Entre las actividades con mayor demanda volverán a figurar el yoga y el pilates, que se impartirán de forma continuada durante el curso.
Artesanía, gastronomía y senderismo
La oferta se completa con cursos de teñido y pintura en seda, batik, estampación botánica, crochet, lana fieltrada, joyería, esmaltes y elaboración de prendas y complementos, además de talleres de repostería, elaboración y cata de quesos y salidas astronómicas en colaboración con Astroeduca.
Un año más, la Universidad Popular organizará un programa de senderismo con rutas por distintos puntos de Gran Canaria y dos viajes: uno a Fuerteventura y otro a Galicia, donde los participantes recorrerán la conocida Ruta de los Faros del Norte.
Inscripciones
Toda la programación, junto con los horarios, lugares de celebración, cuotas e información sobre las inscripciones, puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Moya. El consistorio recuerda que el 31 de agosto se abrirá el plazo para matricularse en los cursos y talleres previstos para septiembre y octubre
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