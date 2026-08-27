Más de 600 efectivos velan por la seguridad y la salud durante las fiestas del Pino

Más de 600 efectivos de seguridad y emergencias participarán en el dispositivo preparado para la Fiesta del Pino 2026 en Teror, que concentrará sus principales medidas en torno al 7 de septiembre y al día 8, de la festividad. El operativo incluye controles en los accesos, vigilancia con drones, refuerzo sanitario y restricciones de tráfico para gestionar la llegada de miles de peregrinos y visitantes.

El casco de Teror permanecerá completamente cerrado al tráfico entre las 17.00 del día 7 de septiembre y las 05.00 horas de la jornada siguiente. Además, se establecerán ocho puntos de control en las principales vías de entrada y salida del municipio.

Vigilancia aérea y asistencia sanitaria

Una de las novedades del dispositivo será la participación de la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, que realizará labores de vigilancia los días 4, 7 y 8 de septiembre para supervisar también los senderos de acceso a Teror, con especial atención a la prevención de incendios forestales y a la detección de posibles situaciones de emergencia durante la peregrinación.

La organización instalará asimismo un hospitalito en el patio de las Oficinas Municipales para atender posibles incidencias durante los actos principales. El dispositivo prestará primeros auxilios y asistencia médico-sanitaria prehospitalaria y contará con un espacio específico para menores, incluidas posibles intoxicaciones etílicas.

Un plan para la peregrinación

El dispositivo incorpora además la campaña Camino seguro al Pino, con recomendaciones dirigidas a quienes se desplacen a pie hasta Teror. El Cabildo de Gran Canaria colabora, por su parte, con la campaña de seguridad vial Si pa’l Pino vas de peregrino, vete con tino, que contempla la distribución de elementos reflectantes entre los peregrinos.

La Fiesta del Pino contará también con un Punto Violeta en el casco de Teror, que se activará en determinados actos dirigidos a la juventud y durante la Romería Ofrenda. El espacio ofrecerá información y atención preventiva frente a situaciones de violencia machista, acoso o agresiones sexuales.

El dispositivo de seguridad se ha coordinado con Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Policía Canaria, Protección Civil, el 112, el Servicio de Urgencias Canario y el Consorcio de Emergencias, además de los servicios de transporte y otros organismos implicados en la organización de las fiestas.

Restricciones al tráfico

La GC-21, entre Tamaraceite y Teror, tendrá circulación en sentido único hacia el municipio entre las 07.00 y las 19.00 horas del 7 de septiembre y entre las 02.00 y las 15.00 horas del día 8. Además, quedará completamente cerrada entre las 19.00 horas del día 7 y las 02.00 del día siguiente para facilitar el tránsito de los peregrinos a pie.

También habrá modificaciones en la GC-43, entre Teror y Arucas, que funcionará en sentido único hacia Arucas desde las 07.00 horas del día 7 hasta las 15.00 del día 8. La GC-219 contará igualmente con restricciones y permanecerá cerrada entre las 19.00 horas del día 7 y las 02.00 del día 8.

En cualquier caso, el Ayuntamiento advierte de que los estacionamientos en Teror serán limitados durante la Fiesta del Pino y recomienda utilizar el transporte público. Global desplegará buena parte de sus vehículos y personal para prestar servicios especiales durante los días 7 y 8 de septiembre, así como durante la festividad de Las Marías, el día 13.

El operativo de transporte tendrá especial importancia después de la medianoche del día 8, una vez finalizados los actos y los fuegos artificiales. Global prevé reforzar entonces las salidas para facilitar el regreso de los peregrinos a sus municipios de origen.

La circulación de bicicletas por la GC-21 también estará prohibida desde las 11.00 horas del 7 de septiembre hasta las 15.00 horas del día 8, como medida preventiva ante la elevada presencia de peatones y vehículos en esta carretera.