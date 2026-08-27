Agosto se despide con lluvias en las medianías de Gran Canaria

La última semana de agosto se despide en Canarias con un mixturado de lluvias de más de 30 litros por metro cuadrado y temperaturas que superan los 30 grados centígrados. Agulo, en la isla de La Gomera, se convertía así este jueves 27 de agosto en la localidad más lluviosa de España con 31.6 litros de agua por metro cuadrado gracias a unas suaves pero persistentes precipitaciones que, en el caso de la isla de Gran Canaria, arrojaron máximas de casi diez litros por metro cuadrado en Teror y rozando los nueve litros poco después del mediodía en Valleseco.

Esta incursión de los alisios cargados de humedad en las medianías de la isla redonda también refrescaba la atmósfera en las vertientes viradas al norte, con temperaturas que en el caso de la villa de Teror se quedaban en torno a los 20 grados centígrados, doce menos que en Tasarte, pago aldeano que a las dos y media de la tarde superaba los 32 grados centígrados. También se anotaron valores en torno a los 30 grados en La Aldea, en el aeropuerto de Lanzarote, en Vallehermoso y en el aeropuerto Tenerife Sur.

En el mes más seco del año

Hay que destacar que el mes de agosto es el más seco del año en Gran Canaria, pero también guarda sus sorpresas. Precisamente es en Teror donde se ubica el máximo registro pluviométrico absoluto de la serie histórica, anotado en el 2023, con un acumulado de 24,0 litros por metro cuadrado. Esto en un verano que fue catalogado por la Aemet como uno de los agostos más húmedos en el archipiélago desde que se iniciaron las mediciones en 1961.

El segundo récord de la isla se localiza en Valleseco, donde se registró un acumulado de 22,5 litros por metro cuadrado en agosto de 2022, año en el que Canarias anotó un extraordinario 294 por ciento de lluvia sobre el valor esperado.

Cielos nubosos

Estos registros de este 2026 aún podrán acrecentarse un tanto, a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para el viernes 28, jornada en la que las islas amanecerán con cielos nubosos en las islas de mayor relieve y en donde no se descartan nuevas lluvias débiles y ocasionales en las medianías y en la primera mitad del día.

Además las temperaturas se mantendrán similares o en ligero descenso, mientras el viento irá en aumento, con probables rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste de las islas de mayor relieve. Todo ello con unas temperaturas de entre 24 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de entre 22 y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Pero tras esta ligera tregua pasada por agua, la Aemet prevé un fin de semana con un incremento del calor, así, para el sábado espera unas máximas en ascenso en las medianías, que puede ser moderado en las zonas más altas y ya con una baja probabilidad de nuevas precipitaciones, si acaso débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma y, de nuevo, con probables rachas localmente muy fuertes en las áreas más expuestas a los alisios, como el sudeste y oeste de Gran Canaria.

Para el domingo, penúltimo día de agosto, no se descartan lluvias débiles en el nordeste de La Palma y Tenerife, con intervalos nubosos en el norte de Gran Canaria y unas temperaturas con pocos cambios.