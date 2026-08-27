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La Aldea contratará un informe técnico para presentar alegaciones contra la macrogranja marina

El Ayuntamiento recurrirá a especialistas externos para rebatir el proyecto de cultivo de lubina previsto frente a su costa y reitera su rechazo a las jaulas marinas

El alcalde de La Aldea de San Nicolás impulsa la contratación de asistencia técnica externa para presentar alegaciones contra la acuicultura en su litoral

El alcalde de La Aldea de San Nicolás impulsa la contratación de asistencia técnica externa para presentar alegaciones contra la acuicultura en su litoral / OLYMPUS DIGITAL CAMERA

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás contratará una asistencia técnica externa para elaborar las alegaciones contra el proyecto de cultivo de lubina previsto en la Zona de Interés Acuícola ZIA-GC-9, frente al litoral del municipio. La iniciativa busca reforzar la respuesta del Consistorio durante el periodo de información pública abierto por el Gobierno de Canarias para la concesión acuícola y la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

La propuesta, impulsada por el alcalde Pedro Suárez, ha sido trasladada a la Junta de Gobierno Local después de que la Dirección General de Pesca solicitara el correspondiente informe municipal dentro del procedimiento administrativo. El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo para presentar las alegaciones al proyecto y al estudio de impacto ambiental.

Un informe especializado

El Consistorio justifica la contratación de expertos externos por la complejidad técnica del expediente, que aborda cuestiones relacionadas con la oceanografía, la dinámica litoral, la posible afección a hábitats protegidos, el paisaje y la actividad pesquera. Según explica el Ayuntamiento, la administración local no dispone de personal especializado en ecología y acuicultura marina para analizar el proyecto con el nivel de detalle que requiere.

La asistencia técnica se encargará de revisar en profundidad el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa promotora y de elaborar las alegaciones que defenderá el municipio ante el órgano ambiental competente.

Rechazo unánime del Pleno

La contratación se enmarca en la postura que el Ayuntamiento mantiene desde hace meses contra la implantación de jaulas marinas frente a la costa aldeana. El pasado 9 de julio, el Pleno aprobó por unanimidad una moción institucional en la que rechazó tanto el proyecto previsto en la ZIA-GC-9 como el de la ZIA-GC-8, y pidió al Gobierno de Canarias que ambas zonas sean excluidas de la planificación acuícola del archipiélago por los riesgos ambientales, territoriales y socioeconómicos que, a su juicio, conllevan.

Defensa del litoral

El alcalde, Pedro Suárez, sostiene que el Ayuntamiento utilizará "todos los mecanismos técnicos, institucionales y jurídicos" a su alcance para intentar frenar la implantación de estas instalaciones, al considerar que pueden afectar a los valores ambientales y paisajísticos del litoral, así como a la actividad de la pesca artesanal.

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El objetivo del informe será aportar argumentos técnicos y científicos durante la tramitación ambiental de un proyecto que ya ha sido sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al entender la administración autonómica que podría generar efectos significativos sobre el medio ambiente.

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