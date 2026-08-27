El Ayuntamiento de Mogán invierte 200.000 euros en obras de mejora de colegios y guarderías

El Ayuntamiento de Mogán ha destinado 200.000 euros a diferentes obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora (RAM) en los centros educativos del municipio durante el verano, para aprovechar el periodo vacacional de los menores. Las actuaciones tienen como objetivo que las instalaciones estén en las mejores condiciones para el inicio del curso escolar 2026/2027. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; la concejala de Juventud y Educación, Emily Quintana; y el concejal responsable de Servicios y Obras Públicas, Ernesto Hernández, han conocido esta semana los resultados de los trabajos realizados en los centros escolares, que dan continuidad a las actuaciones realizadas el pasado año.

La responsable municipal de Educación ha explicado que la inversión de este año ha permitido ejecutar diversas intervenciones, entre las que destacan la renovación de los pavimentos de las canchas deportivas, así como de actuaciones menores en el interior de aulas, comedores y otras dependencias.

En el CEIP Artemi Semidán se ha renovado el pavimento de la cancha y se ha instalado una viga para el columpio del aula enclave. La inversión destinada a estas actuaciones asciende a 23.424 euros. Por otro lado, en el CEIP Playa de Arguineguínse ha restaurado el pavimento deportivo y se han pintado las canchas. También se han realizado trabajos en la cocina para solucionar problemas relacionados con humedades. La inversión total alcanza los 54.783 euros, a la que se sumarán pequeñas actuaciones de mantenimiento en patios y entradas por parte del área municipal de Vías y Obras.

En el CEIP Playa de Mogán se han llevado a cabo trabajos de pintura en aulas y cancha y se ha instalado un fregadero en la cocina. La renovación del pavimento deportivo se ha coordinado, además, con el proyecto de naturalización que se está desarrollando en el recinto escolar. La inversión global en este centro asciende a 22.467 euros.

Mejoras en las escuelas infantiles

Las actuaciones también han llegado a las escuelas infantiles municipales. En la Guardería de Arguineguín se han sustituido los platos de ducha, con una inversión de 1.765 euros. En la Guardería de Playa de Mogán, la renovación del vallado y la instalación de césped artificial se han aplazado hasta el próximo periodo vacacional debido a que los materiales necesarios no llegaron a tiempo para ejecutar los trabajos este verano. La actuación, no obstante, ya está adjudicada y planificada, con una inversión de 19.067 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento ha contado con diferentes asistencias técnicas vinculadas a las obras, entre ellas las relacionadas con el cálculo de la estructura del CEIP Playa de Arguineguín y con la transformación de espacios educativos del CEIP y la Guardería de Playa de Mogán.

Al margen de las actuaciones RAM ejecutadas durante el verano, el Consistorio acometerá también una actuación específica para la rehabilitación de la fachada del CEO Mogán, con una inversión de 277.982 euros. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Mogán continúa reforzando las labores de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones educativas municipales, aprovechando el periodo vacacional para minimizar las molestias y garantizar que los centros estén preparados para recibir al alumnado con el inicio del curso 2026/2027.