Estas son las cafeterías de Gran Canaria que se han puesto de moda: café de especialidad, matcha y brunch

Durante años, pedir un cortado y una tostada era casi un ritual automático en Gran Canaria. Sin embargo, la isla vive desde hace unos años un auténtico boom del café de especialidad, un fenómeno que ha multiplicado las cafeterías independientes y ha convertido el brunch en uno de los planes favoritos para los fines de semana. El crecimiento ha sido tal que Canarias ya cuenta incluso con un festival dedicado exclusivamente al café de especialidad y cada vez surgen más locales centrados en el origen del grano, el tueste o los métodos de extracción.

En este contexto, la creadora de contenido Carla, conocida en redes sociales como @missidols, ha publicado un vídeo en el que recopila algunas de sus cafeterías favoritas de Gran Canaria. La mayoría permiten desayunar o hacer un brunch por entre dos y quince euros, dependiendo de la consumición, y muchas comparten una misma filosofía: producto cuidado, café de calidad y propuestas que van mucho más allá del clásico desayuno.

Kafema

Con tres establecimientos en Las Palmas de Gran Canaria, Kafema se ha consolidado como uno de los referentes del café de especialidad en la isla. Tuestan su propio café y ofrecen brunch, opciones vegetarianas y sin gluten, además de una amplia selección de cafés de origen.

Cantamañanas

Situado en la avenida Primero de Mayo, este pequeño local ha conquistado las redes gracias a su café y matcha de especialidad ,así como sus focaccias. Entre las más populares figuran la elaborada con burrata, tomate seco y albahaca o la que combina mortadela italiana, pesto de pistacho y burrata.

Mikönica

Ubicado en el Minilla Center, nació durante la pandemia como un proyecto familiar y hoy combina desayunos, brunch y tardeos en un espacio que apuesta por el producto local.

Yeray Reyes

La conocida pastelería grancanaria se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan acompañar el café con repostería francesa. Sus financiers de pistacho y los distintos cakes figuran entre las recomendaciones más repetidas.

Mol Café

Con terraza pet friendly y repostería elaborada en el propio local, Mol Café destaca por una carta que cambia con frecuencia y por clásicos como su tarta de limón.

Espabila Coffee

Harinas ecológicas, café de especialidad y un ambiente relajado han convertido este establecimiento en uno de los favoritos de quienes buscan un desayuno diferente.

Julia's Bouquet

Este establecimiento combina cafetería y floristería en un mismo espacio. En su carta hay tostadas, pulguitas, tortitas y crepes, además de café y otras bebidas para disfrutar en un ambiente tranquilo.

Chanito

Los desayunos salados son el principal atractivo de Chanito. Su sándwich de pollo, el bowl de yogur y la tomatada de atún con pimientos figuran entre las propuestas más populares del local.

Calima Coffee & Cacao

Uno de los locales más recientes en la zona de Santa Catalina apuesta por unir café y chocolate de especialidad. Además de cafés, tés y chocolates de origen, ofrece propuestas como la tosta de remolacha con tofu, microbrotes y aceite de oliva. Precisamente, Calima figura también entre las aperturas destacadas por varias guías especializadas publicadas este año.

Matchea

El matcha es el gran protagonista de este establecimiento de la calle Travieso, que ha convertido esta bebida japonesa en el eje de una carta con diferentes elaboraciones dulces y saladas.

Noticias relacionadas

El auge del café de especialidad

La selección de Missidols refleja un cambio que va mucho más allá de una moda en redes sociales. En los últimos años han proliferado las cafeterías independientes que apuestan por el café de especialidad, el brunch y la repostería artesanal, hasta el punto de que varias guías gastronómicas ya sitúan a Las Palmas de Gran Canaria como uno de los principales destinos para los aficionados al café de calidad.