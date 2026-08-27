"Somos el edificio más controlado del sur de Gran Canaria": El administrador de Corona Roja, sobre el precinto por obras ilegales

Ángel Martel, administrador del Corona Roja y presidente de su comunidad de propietarios, considera precipitado y desproporcionado el precinto ordenado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el 26 de agosto por las obras para construir 18 oficinas en el espacio del antiguo supermercado por carecer de título habilitante. Frente a esta decisión, Martel defiende la legalidad de la actuación. "Somos ahora mismo el edificio más controlado del sur de Gran Canaria", sostiene.

«Mantengo clara y contundentemente que yo tengo y pago la licencia de obra», defiende Martel, quien alega que la autorización permite acondicionar y redistribuir los locales para un "uso sin determinar" y sitúa el conflicto en el destino final del espacio, todavía pendiente de concretar.

El director-administrador asegura que el destino final que tendrá el espacio está pendiente de concretarse

Según su versión, los trabajos comenzaron con el vaciado, limpieza y saneamiento del espacio, que acumulaba mercancías y materiales que podían representar un riesgo de incendio. Posteriormente, tras consultar con turoperadores y agencias, se planteó destinarlos al co-working y, después, a habitaciones que pudieran servir tanto para estancias turísticas como para trabajo.

El uso final del antiguo supermercado

En cualquier caso, asegura que el destino definitivo debía plasmarse en un proyecto técnico y someterse a la correspondiente tramitación. "Mientras tanto, seguimos teniendo vigente la licencia de obra con las tasas pagadas", defiende.

"En lugar de precintar, el Ayuntamiento podría haber paralizado la obra hasta clarificar todo", critica Martel

"Yo no soy experto, no sé si eso es lo suficiente o no, pero creo que el Ayuntamiento, primero que nada, en lugar de precintar la obra, podría decir: paralizo la obra hasta clarificar todo esto. No estoy haciendo ninguna obra que necesite precinto porque yo tenía licencia de obra. En ningún momento he dicho que voy a hacer un bar de copas, ni nada parecido. Sí he dicho que voy a redistribuir los locales privados de esta planta", agrega Martel.

Para ello, asegura que presentará alegaciones contra el precinto y que ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento. "Si tenemos que modificar el proyecto de esta o aquella manera, lo vamos a hacer con gusto porque no estamos en la idea de esconder nada", subraya, insistiendo en que desde el inicio ha informado de la intención de sanear y redistribuir los locales "y darle un fin en el momento en que lo tuviéramos claro".

La empresa Ondincinc

El decreto municipal atribuye a la empresa Ondincinc la responsabilidad de las obras. Según Martel, esta sociedad posee el 80% del edificio. "Yo soy presidente de la comunidad Corona Roja y soy también responsable de Ondincinc", abunda.

Esta sociedad ha ido adquiriendo distintos locales del complejo con el objetivo de evitar, según sostiene, situaciones de deterioro. "Porque ya sabemos todos lo que ha pasado en el centro comercial Metro, que se han metido allí sin orden y concierto y nadie sabe qué hacer ahí", añade.

La empresa Ondincinc, de la que es responsable Martel, posee el 80% del edificio y adquirió el área objeto de la polémica

La empresa compró el antiguo supermercado en mayo y posteriormente contrató a las compañías de construcción, electricidad y otros profesionales que intervienen en las actuaciones. "Lo que se ha hecho es limpiar y orientar, poner luz y agua y nada más, o sea, el pasillo sigue siendo el mismo y la mayoría de las distribuciones sigue siendo la misma", manifiesta.

Daños y perjuicios

Martel atribuye parte de la situación a un desencuentro con un nuevo copropietario, quien ha presentado escritos ante distintas administraciones por las obras y por otras supuestas irregularidades en el complejo. El administrador considera que esas denuncias responden a una actuación de "mala fe" por un conflicto surgido después de que el copropietario instalara, según su versión, un cerramiento de aluminio en su vivienda sin autorización de la comunidad.

El presidente de la comunidad estudia acciones legales por los daños y perjuicios que, a su juicio, las acusaciones han ocasionado a la imagen del complejo

El administrador considera que estas denuncias han afectado a la imagen del establecimiento y especialmente a su relación con turistas y agencias. Por ello, anuncia que sus abogados estudiarán acciones legales por los daños y perjuicios que, a su juicio, las acusaciones han ocasionado a Corona Roja. "Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de un edificio, de una empresa que tiene muchos trabajadores, tiene una imagen, tiene una trayectoria y obviamente no puede salir gratis que alguien esté difamando", sostiene.