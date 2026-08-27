Fiestas de la Patrona: «El XVIII es el siglo de oro de la devocación a la Virgen del Pino»

El historiador y profesor de la Universidad del Atlántico Medio, Gustavo Trujillo, ofrece unas visitas guiadas en torno a la Basílica del Pino y a la Virgen, tanto diurnas como nocturnas. Es una iniciativa que mantiene desde hace años, aprovechando cuando la imagen queda expuesta sin sus mantos.

¿Qué nos ofrece señor Trujillo?

Pues un recorrido que pasa por las estancias del templo y que incluye, como novedad , subir a la Torre Amarilla, algo que normalmente está fuera del alcance del público y que es una de las cosas que más gusta, contemplar desde esa atalaya el centro histórico. Además también se accede a otros espacios, como el coro y la antigua escalera de entrada al camarín.

Una torre que tiene su aquello.

Claro. La torre es de comienzos del siglo XVIII, pertenece a la segunda iglesia y se añade a la tercera, que se abre en 1767, probablemente por razones prácticas. Estamos hablando de 70 años de diferencia. Y a día de hoy es la torre más antigua de Gran Canaria.

Ah, ¿sí?

La más antigua que se conserva, pero hubo otras anteriores. La actual se inspira en las dos antiguas de Santa Ana, conocidas como ‘los caracoles’ , que desaparecen a comienzos del XIX: se derriban para hacer la fachada actual de la catedral, obra de Luján Pérez.

Y que es preciosa.

Es realmente bonita. E incluso se ha utilizado como ex libris, o representado por dibujantes y artistas. Su origen es curioso: se levanta porque la segunda iglesia se quedó sin campanario, que era el propio pino de la aparición: las campanas colgaban de las ramas del pino, colgadizas. Cuando cae el pino, la iglesia queda sin campanario y se levanta la torre, en 1684.

La caída del pino tuvo que representar un dramón, ¿no?

Bueno, la caída del pino dio lugar a que se abriera una investigación para intentar averiguar el paradero de la laja que contenía la huella de los pies de la Virgen, porque, según testigos, había una piedra del tamaño de una mano con dos huellas de pie, que se atribuían a la imagen, que había quedado impresa allí. Cuando cae el árbol, un tal Fernando Pérez de Quevedo, alegando derechos hereditarios, se lleva supuestamente la laja, de la que nunca más se supo. El obispado y la parroquia abrieron entonces un expediente en el que se interrogaba a vecinos para averiguar su paradero. Y esa es la primera vez que en un documento se recogen los primeros milagros atribuidos a la imagen.

¿Qué milagros?

Los habituales: curaciones de con las piñas o la resina del árbol; la Virgen como intercesora ante los peligros del mar, como tormentas, ataques de piratas turcos y berberiscos en los que la imagen libra a los tripulantes de ser capturados.

La visita incluye exposición.

Desde la parroquia hemos preparado una exposición dedicada a la visita de León XIV a Gran Canaria y al vínculo de la parroquia con el Vaticano: la heráldica, las vidrieras, documentos, objetos litúrgicos como el tintinábulo -una especie de campana portátil con su mango- y el conopeo o umbráculo, una especie de sombrilla que se usaba para proteger del sol al Papa. Estos objetos se han convertido en las insignias que lucen los templos con categoría de basílica, que en Gran Canaria son la Catedral, San Juan en Telde y la iglesia del Pino. A esto se añaden pinturas, emblemas heráldicos, objetos y documentación.

Y la Virgen, sin su manto.

Es una de las cuestiones que más atrae la atención de los visitantes. Ahí explicamos cuándo surge la tradición de revestirla. Se habla de las manitas postizas, de la peana de la Virgen y de cuándo surge la costumbre en el XVI del ropero de la Virgen, que se conserva desde el XVIII hasta hoy.

Los mantos tienen capítulo propio, con su buen misterio.

Y de vez en cuando aparece alguno nuevo, guardado en cajones. Estas visitas surgen, precisamente, a raíz de la inauguración del Museo de Arte Sacro en julio de 2021. Para dotarlo de fondos fue cuando también aparecieron objetos de los que no se tenía noticia, ni siquiera los estudiosos del arte: la propia peana de la Virgen, un manto, una caja de la Virgen del Rosario para guardar sus vestidos... Porque en la iglesia antigua, aparte del Pino, se veneraban otras advocaciones, como la Virgen de la Encarnación, la del Rosario y la Candelaria. Todas ellas con sus respectivas cofradías, sus mayordomos, su parafernalia, que se guardaban en sus respectivas cajitas. Eso estaba almacenado, arrinconado, y gracias a la labor de reorganizar ese patrimonio con motivo del museo, se recuperó.

¿Cómo llega la villa a legar este tesoro patrimonial y religioso?

Una de las cuestiones principales es que este templo tan magnífico en las medianías, se levanta porque, primero, la imagen ya tenía la categoría de patrona insular, y porque el XVIII es el siglo de oro de la devoción al Pino, como expresaba el cura José García Ortega en 1936. Es cuando estaba «en su prime», como se dice ahora, cuando las principales familias isleñas acuden a sus fiestas, en las que participa una diputación del Cabildo Catedral para solemnizarlas. Cuando se le dedican composiciones y la Virgen se reproduce en pinturas y grabados. También es cuando Carlos III concede 125 fanegadas para el sustento de la parroquia, e incluso surge la costumbre de añadir el apelativo «del Pino» a niños y niñas, como Juan del Pino, o María del Pino.

Con otro importante fuelle en el siglo XX, ¿no es así?

Una segunda época dorada, sí, a raíz de una serie de distinciones como la coronación canónica, la elevación de parroquia a basílica, su declaración como patrona de la Diócesis de Canarias y ya en los años 50 la creación de la romería.

Que se remata este mes de junio con la declaración de la fiesta como de Interés Nacional...

Sí, un último reconocimiento y que le otorga un gran plus de importancia a la fiesta de la patrona.