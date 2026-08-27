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El Jardín Canario recuperará su recorrido circular y estrenará nuevos viveros

El Cabildo de Gran Canaria destina 1,64 millones de euros para mejorar la seguridad y modernizar las instalaciones del enclave tras las afecciones generadas por el paso de la borrasca Therese

Trabajos para crear una nueva zona de viveros en el Jardín Canario.

Trabajos para crear una nueva zona de viveros en el Jardín Canario. / LP/DLP.

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria invertirá 1,64 millones de euros en mejorar la seguridad y modernizar las instalaciones del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. La actuación contempla estabilizar las laderas afectadas por la borrasca Therese, recuperar el recorrido circular del recinto y renovar por completo la zona de viveros, destinada a la reproducción y conservación de especies.

La primera intervención, con un presupuesto de 389.614 euros y un plazo de tres meses y medio, corresponde a las obras de emergencia para reducir el riesgo de desprendimientos. Los trabajos permitirán estabilizar los senderos y restablecer el itinerario que conecta las zonas alta y baja del jardín.

La segunda actuación concentra la mayor parte de la inversión, con 1,25 millones de euros y un plazo previsto de ocho meses. El proyecto plantea trasladar y concentrar las tareas de reproducción de plantas en una nueva área técnica, separada de los espacios abiertos al público.

El proyecto incorpora además 540 paneles solares y dos baterías de 400 kWh para autoconsumo, con una previsión de cubrir el 92% de la demanda eléctrica y evitar 282 toneladas de CO₂ al año.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, señaló que la prioridad es garantizar la seguridad del recinto. «La estabilización de las laderas nos permitirá recuperar el recorrido circular y devolver progresivamente la normalidad a los senderos», afirmó.

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El director del Jardín Botánico Canario, Juli Caujapé-Castells, destacó que la intervención permitirá al personal desarrollar sus labores de investigación y conservación «en unas condiciones de máxima eficacia», además de mantener las capacidades científicas, técnicas y educativas del centro.

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