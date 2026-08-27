El Jardín Canario recuperará su recorrido circular y estrenará nuevos viveros

El Cabildo de Gran Canaria invertirá 1,64 millones de euros en mejorar la seguridad y modernizar las instalaciones del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. La actuación contempla estabilizar las laderas afectadas por la borrasca Therese, recuperar el recorrido circular del recinto y renovar por completo la zona de viveros, destinada a la reproducción y conservación de especies.

La primera intervención, con un presupuesto de 389.614 euros y un plazo de tres meses y medio, corresponde a las obras de emergencia para reducir el riesgo de desprendimientos. Los trabajos permitirán estabilizar los senderos y restablecer el itinerario que conecta las zonas alta y baja del jardín.

La segunda actuación concentra la mayor parte de la inversión, con 1,25 millones de euros y un plazo previsto de ocho meses. El proyecto plantea trasladar y concentrar las tareas de reproducción de plantas en una nueva área técnica, separada de los espacios abiertos al público.

El proyecto incorpora además 540 paneles solares y dos baterías de 400 kWh para autoconsumo, con una previsión de cubrir el 92% de la demanda eléctrica y evitar 282 toneladas de CO₂ al año.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, señaló que la prioridad es garantizar la seguridad del recinto. «La estabilización de las laderas nos permitirá recuperar el recorrido circular y devolver progresivamente la normalidad a los senderos», afirmó.

El director del Jardín Botánico Canario, Juli Caujapé-Castells, destacó que la intervención permitirá al personal desarrollar sus labores de investigación y conservación «en unas condiciones de máxima eficacia», además de mantener las capacidades científicas, técnicas y educativas del centro.