El nuevo centro ocupacional de Santa Brígida duplicará la capacidad de atención a usuarios

Santa Brígida tendrá un nuevo centro cupacional que permitirá ampliar la capacidad actual de atención y reforzar la red de servicios sociales del municipio. El Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso de licitación del contrato mixto para la ejecución de las obras y la contratación de las distintas direcciones técnicas del Proyecto de Centro Ocupacional de Santa Brígida. Actualmente la villa atiende a 14 personas y el nuevo centro permitirá atender una treintena.

La contratación cuenta con un presupuesto base de 1.392.284 euros y está financiada por el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan Adicional de Inversiones en los Municipios (PAI 2024). El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 11 meses.

Cuatro lotes para facilitar la participación empresarial

El procedimiento se tramita mediante un sistema abierto simplificado y ordinario, con la división del contrato en cuatro lotes funcionales e independientes con el objetivo de favorecer la concurrencia y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas.

El primer lote corresponde a la ejecución de las obras de edificación del Centro Ocupacional, con un presupuesto base de 1.360.281 euros.

Los otros tres lotes están vinculados a la supervisión técnica del proyecto. El lote de Dirección de Obra dispone de un presupuesto base de 13.428 euros, mientras que el correspondiente a Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud cuenta con la misma cuantía. El cuarto lote, destinado a la Dirección de Ejecución de las Instalaciones, tiene un presupuesto base de 5.146 euros.

Imagen modelo del nuevo Centro Ocupacional de Santa Brígida. / LP/DLP

Medidas para garantizar la independencia en la supervisión

Los pliegos de contratación establecen condiciones específicas para preservar la independencia y la transparencia durante el desarrollo de los trabajos. En este sentido, ningún licitador podrá ser adjudicatario al mismo tiempo del lote correspondiente a la ejecución de las obras y de los servicios de dirección o coordinación incluidos en los restantes lotes técnicos. Además, se fija un límite máximo de tres lotes adjudicables por licitador, con el objetivo de favorecer una distribución equilibrada de los contratos.

Un nuevo equipamiento para ampliar la atención social

El nuevo Centro Ocupacional permitirá duplicar la capacidad de atención actual, incorporando una infraestructura destinada a mejorar las condiciones en las que se prestan estos servicios y ampliar la respuesta municipal en el ámbito social.

La actuación forma parte de las inversiones previstas para reforzar los equipamientos públicos de Santa Brígida y supondrá la creación de un nuevo espacio adaptado a las necesidades del servicio ocupacional del municipio.