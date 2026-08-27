Orden de precinto a las obras ilegales en el Corona Roja: San Bartolomé de Tirajana paraliza la construcción de 18 oficinas sin licencia

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado paralizar las obras en el aparthotel Corona Roja, en Playa del Inglés, donde se estaban construyendo 18 oficinas en el espacio que ocupaba el antiguo supermercado del complejo sin la correspondiente licencia municipal, tal y como publicó este periódico. El Consistorio entiende que los trabajos vulneran la Ley del Suelo y ha ordenado su suspensión mientras se tramita el expediente de disciplina urbanística, que deberá determinar la situación de las obras ejecutadas.

La resolución acredita que los trabajos carecen del preceptivo título habilitante, por lo que dispone expresamente la suspensión inmediata de las obras y encarga a la Policía Local que proceda al precinto de las instalaciones y de toda la maquinaria vinculada a la reforma, orden que los agentes ejecutaron este miércoles por la mañana. El decreto también requiere a las empresas suministradoras que corten los servicios de agua, electricidad, gas, telefonía y cable vinculados a los trabajos.

El Consistorio entiende que las actuaciones vulneran la Ley del Suelo y tramita el expediente disciplinario

El decreto identifica como responsable de las obras a la mercantil Ondincinc S.L. La resolución no atribuye formalmente responsabilidad alguna al director-administrador del complejo, Ángel Martel, quien negó a este periódico que se estén ejecutando trabajos sin licencia. Según contó, el supermercado fue adquirido como una propiedad privada con la intención de "reconducir" su uso, pero siempre con los correspondientes permisos municipales.

Inspección en mayo

Según el documento, el pasado 13 de mayo de 2026 agentes de la Policía Local adscritos al Servicio de Inspección Urbanística realizaron una inspección al inmueble, en la que constataron la ejecución de los trabajos destinados a habilitar las 18 oficinas en el antiguo supermercado sin la correspondiente licencia municipal. Este informe y la posterior documentación técnica y jurídica de Urbanismo sirvieron de base para la adopción de las medidas.

Edificio Corona Roja, en Playa del Inglés. / LP/DLP.

La resolución se apoya en un informe jurídico-técnico de Urbanismo fechado el 6 de agosto de 2026. Posteriormente, el documento fue firmado electrónicamente el 11 de agosto por Davinia Ramírez, concejala de Urbanismo, y recibió el 13 de agosto la firma definitiva de Ylenia Vega, concejala de Turismo.

El decreto quedó formalmente asentado el 20 de agosto en el correspondiente registro del Ayuntamiento, previo paso a ser notificado a los interesados para que las medidas ordenadas pudieran ejecutarse con todas las garantías administrativas. Además, el procedimiento contempla un trámite de audiencia de diez días para que la empresa promotora pueda presentar alegaciones o aportar la documentación que considere pertinente.

Multas por incumplimiento

Por otro lado, si los trabajos continúan pese a la orden de suspensión, la Administración podrá retirar todos los materiales y trasladarlos a depósitos municipales. La resolución contempla igualmente la posibilidad de imponer multas coercitivas de entre 200 y 2.000 euros cada diez días, hasta un máximo de diez sucesivas, como mecanismo para forzar el cumplimiento de la paralización.

Precinto colocado en uno de los acceso al complejo Corona Roja. / LP/DLP

El Ayuntamiento advierte de que el quebrantamiento de los precintos o la desobediencia a la autoridad podrán ser puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal para la eventual apertura de diligencias penales.

Denuncias de un copropietario

La intervención de Urbanismo se produce tras las denuncias presentadas desde junio -semanas después de que el Consistorio tuviese conocimiento a través del informe policial de mayo- por un propietario de un alojamiento en el complejo Corona Roja, que ha trasladado al Ayuntamiento, al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno regional sus sospechas sobre posibles irregularidades en las obras. En sus escritos alertaba de que los trabajos no cuentan con el permiso de la comunidad y suponen un riesgo para la estructura del inmueble.

En mayo los agentes realizaron una inspección al inmueble y constataron que la fata de autorización

Además, el copropietario ha alertado del bloqueo de vías de evacuación a determinadas horas y ha cuestionado si determinados servicios de cocina, el comedor, lavandería, los puntos de recarga y otros espacios comunes cuentan con la correspondiente licencia.

Incluso apunta que existen supuestas irregularidades en la distribución de apartamentos, ya que según defiende en la segunda planta hay apartamentos numerados hasta el 231, mientras que en el Catastro la numeración llegaría hasta el 214. También apunta a la existencia del apartamento 314 en una zona que, según los planos que ha consultado, correspondería a elementos comunes