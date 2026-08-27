El registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana descarta que 'turistifique' los apartamentos-vivienda

"El Registro no 'turistifica', ni residencializa el apartamento: publica y hace comprobable la existencia de establecimientos turísticos o la residencialización que ya haya sido reconocida por la autoridad competente". El decano del Colegio de Registradores de Las Palmas y titular del número 2 de San Bartolomé de Tirajana, Diego Hermoso, intenta tranquilizar a los propietarios de apartamentos-vivienda en el actual clima de incertidumbre, defendiendo que el objetivo de su organización profesional es precisamente dar una mayor seguridad a los dueños que tienen reconocido su bungaló como domicilio habitual. Precisamente, los afectados por la ley turística han presentado en el Registro de la Propiedad del sur casi 200 escritos en dos días para mostrar su rechazo a su obligada explotación vacacional.

La ley turística sigue teniendo en un sinvivir a miles de dueños de apartamentos situados en complejos turísticos de Canarias. El viernes se presentaron 41 escritos y este miércoles otros 148 en Registro de la Propiedad por propietarios afectados, que tratan de esta forma de mostrar de manera formal su "oposición a cualquier asiento registral que vincule sus fincas y las correspondientes fincas matrices (de las que son copropietarios conforme al régimen de propiedad horizontal de sus complejos) a un uso turístico obligatorio o a una supuesta unidad de explotación". El colectivo quiere dejar constancia expresa de su rechazo y exige que "se respete la seguridad jurídica, la confianza legítima y el derecho de propiedad que garantiza la Constitución Española". La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, afirma que se han sentido "mucho más vulnerables y atacados por esta legislación sobrevenida y han reaccionado mucho más contundentemente".

Claridad en el papeleo

Mientras tanto, el decano defiende por contra que el Registro persigue dar una mayor seguridad a los propietarios de apartamentos con un uso residencial reconocido. Diego Hermoso recuerda que miles de apartamentos conservan descripciones redactadas desde hace décadas y y que, en algunos apartados, aparece la palabra apartamento o vivienda, y en otros se reproduce una licencia antigua o una posibilidad de uso. "Esa información histórica no siempre permite saber con claridad cuál es hoy el destino jurídico reconocido por el planeamiento y por la Administración", recalca.

Afectados por la nueva legislación turística, en el registro para presentar escritos de oposición el sábado en San Bartolomé de Tirajana. / LP / DLP

La reforma legal aprobada en Canarias en 2025 pone ahora de actualidad precisamente esa posible falta de claridad registral, por lo que se establece que se complete la publicidad del uso turístico.

Diego Hemoso apunta que cuando el documento no refleja el uso actual y sus límites, genera una incertidumbre que puede aparecer en el momento de vender, de heredad, cuando se va hipotecar o defender la situacion de ese inmueble ante la Administración. Por eso, añade, "la solución no consiste en crear un uso nuevo o en 'gravar la finca' desde el Registro; consiste en incorporar al folio real el uso turístico o, en su caso, residencial que ya resulte de un título jurídico válido, como es el caso del planeamiento, licencia, certificación o resolución administrativa, con su fecha, alcance y limitación".

El historial no se borra

El registrador del Sur señala entre las claves para entender la ley canaria que una palabra antigua puede no ser suficiente. Recalca que, aunque el título diga que es un apartamento o vivienda, no demuestra por si solo el uso jurídico vigente en 2026. En este sentido, el empadronamiento no sustituye a la certificación municipal, la cédula urbanística, la licencia o el planeamiento. Además, debe coordinarse la finca matriz y los apartamentos afectados, recordando que la historia registral "no se borra", sino que se pone al día.

"La actualización registral puede reducir litigios, evitar ventas o financiaciones sustentadas en información incompleta" Diego Hermoso — Decano del Colegio de Registradores de Las Palmas

Diego Hermoso concluye que "quienes tengan legalmente un uso no turístico de una unidad alojativa no se verán perjudicados" y que quienes lo estén destinando al uso turístico "verán consolidada su posición jurídica". Por ello recalca que la residencia de hecho, el empadronamiento o una declaración privada oponiéndose a la ley no bastan por sí solos. "Es necesario un uso residencial jurídicamente reconocido y un título administrativo o urbanístico apto para acceder al Registro". Y, para ello, cada caso particular debe contar con su propia calificación.

Nuevas normas del Gobierno y ayuntamientos

El experto defiende que la actualización registral puede reducir litigios, evitar ventas o financiaciones sustentadas en información incompleta, y facilita que las Administraciones, las comunidades de propietarios y los particulares trabajen sobre una identificación común de cada finca. También protege a quien compra, ya que permite conocer no solo la denominación física del apartamento, sino el destino jurídico que puede darse al inmueble y las condiciones para modificarlo.

Noticias relacionadas

El registrador recuerda que el Gobierno de Canarias está preparando un decreto ley para compatibilizar las distintas realidades de los complejos turísticos y que los ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana están también tratando de delimitar los usos que podrán tener los complejos. "Por eso es importante tener actualizada la documentación registral", sentencia.