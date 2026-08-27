El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor

En Gran Canaria, alejado del bullicio, se encuentra un pequeño establecimiento que apuesta por la cocina casera y los sabores tradicionales. Se trata de El Rincón de Cueva Grande, situado en el municipio de San Mateo, un espacio que se ha convertido en una parada gastronómica para quienes buscan una experiencia gastronómica tradicional en el interior de la isla.

Cocina canaria con productos de la tierra

La propuesta gastronómica de El Rincón de Cueva Grande se centra en los platos sencillos y característicos de la cocina canaria. Uno de sus grandes protagonistas es el potaje de berros con gofio y queso de la cumbre, un plato que reconforta a quienes lo prueban.

También destacan las vueltas caseras con papas y los huevos fritos con chorizo de Teror. Además, en su oferta gastronómica los comensales pueden encontrar garbanzas, croquetas de chorizo de Teror y jamón, albóndigas o papas arrugadas.

Algunas de las elaboraciones que ofrece el establecimiento / Reseñas

Trato cercano y ambiente acogedor

Para culminar la experiencia, el establecimiento ofrece postres caseros tradicionales como la tarta de la abuela. Además, ofrece café servido directamente en una cafetera italiana.

Quienes lo han visitado destacan que su carta es breve, pero que todas sus elaboraciones conquistan el paladar de quienes las prueban. Además, destaca el trato cercano y familiar que ofrece el personal. Un lugar perfecto para quienes busquen disfrutar de una comida tradicional en un ambiente tranquilo y entorno natural.

Horario y ubicación

El Rincón de Cueva Grande se encuentra en Cueva Grande, GC 600, kilómetro 2, en Vega de San Mateo. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre de lunes, martes, jueves y viernes de 11:00 a 15:30 horas para ofrecer servicio de almuerzos mientras que sábados amplía su horario hasta las 18:00 horas y los domingos hasta las 17:00 horas. Los miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.