Sorteo de entradas para César Manrique, el musical: consigue una de las 10 invitaciones dobles para el estreno en el Auditorio de Agüimes

La agenda cultural de Gran Canaria suma una de sus citas más esperadas con la llegada de César Manrique, el musical, un espectáculo que rinde homenaje a una de las figuras más influyentes de la cultura canaria. Con motivo de su estreno en el Auditorio de Agüimes, LA PROVINCIA ofrece a sus lectores la oportunidad de asistir gratuitamente a la primera función gracias al sorteo de 10 entradas dobles.

La iniciativa permitirá que diez afortunados disfruten, junto a un acompañante, de una producción que propone un recorrido por la vida, la obra y el legado del artista lanzaroteño a través de la música, la danza y una cuidada puesta en escena.

César Manrique, el musical: un homenaje escénico a un símbolo de Canarias

El nombre de César Manrique está ligado de forma inseparable a la identidad contemporánea de Canarias. Pintor, escultor, arquitecto, paisajista y firme defensor del equilibrio entre desarrollo y naturaleza, su legado continúa inspirando a generaciones dentro y fuera del archipiélago.

Bajo la producción de Mestisay y Clapso, César Manrique, el musical traslada al escenario algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria vital mediante un espectáculo que combina interpretación, música en directo, coreografías y elementos visuales para acercar al público la dimensión humana y artística del creador.

La producción llega al Auditorio de Agüimes dentro de una programación especial que reunirá a espectadores de todas las islas para disfrutar de una propuesta cultural que reivindica la figura de uno de los personajes más universales de Canarias.

Sorteo de 10 entradas dobles para el estreno

Con motivo de este estreno, LA PROVINCIA pone en marcha un sorteo de 10 entradas dobles para la función del jueves 10 de septiembre, ofreciendo a sus lectores la posibilidad de vivir en primera persona una de las grandes propuestas culturales del inicio de la temporada.

Los ganadores podrán asistir junto a un acompañante a esta representación inaugural en el Auditorio de Agüimes, una oportunidad para descubrir un montaje que combina emoción, patrimonio e identidad canaria.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo. Solo será necesario realizar los siguientes pasos:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Una vez relleno el formulario, la inscripción quedará registrada y el participante entrará automáticamente en el sorteo de las 10 entradas dobles para asistir al estreno de César Manrique, el musical.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El martes 8 de septiembre se realizará el sorteo entre todos los participantes que hayan completado correctamente el formulario dentro del plazo establecido.

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

Una oportunidad para vivir una de las grandes citas culturales de la temporada

El estreno de César Manrique, el musical supone una ocasión única para redescubrir el legado de una figura imprescindible de la cultura canaria desde una propuesta escénica concebida para emocionar al público.

Si quieres formar parte de esta primera representación, completa el formulario y participa en el sorteo de entradas organizado por LA PROVINCIA. Quizá seas uno de los diez lectores que disfruten de esta experiencia cultural junto a un acompañante.

¡Mucha suerte y nos vemos en el musical!