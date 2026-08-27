SPAR Vegueta renueva sus instalaciones para ofrecer una compra más cómoda

La tienda SPAR Vegueta abrió sus puertas el 27 de agosto, en Las Palmas de Gran Canaria, tras una remodelación integral diseñada para ofrecer a la ciudadanía una experiencia de compra mucho más cómoda y ágil.

La renovación se enmarca en la estrategia de SPAR Gran Canaria para mejorar la calidad de sus puntos de venta y del servicio que ofrece a los consumidores.

El establecimiento renovó todos los equipos de frío con el objetivo de incrementar la eficiencia energética del local y optimizar la conservación de los alimentos.

La actuación también permite ofrecer un entorno más funcional e intuitivo mediante la actualización de mostradores, las estanterías y el equipamiento general.

Además, se ha reforzado la plantilla con la incorporación de dos personas más en las secciones de frescos para ofrecer una atención al cliente más personalizada.

Sección de frutas y verduras SPAR Vegueta / LP/DLP

Promociones y descuentos

SPAR Vegueta contará con varias promociones especiales con motivo de su reapertura, entre ellas, la entrega de bolsas de rafia como regalo directo por compras superiores a 10 euros, así como un vale de descuento del 10%, canjeable en una próxima compra, para aquellas personas que realicen compras superiores a 40 euros.

La tienda mantiene su horario habitual, de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas.

SPAR Gran Canaria continúa avanzando con este proyecto en su plan de modernización de tiendas. Además, refuerza el compromiso de la compañía con la eficiencia energética y la calidad en la atención al cliente.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.