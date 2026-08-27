SPAR Vegueta renueva sus instalaciones para ofrecer una compra más cómoda
La reapertura del establecimiento, ubicado en la capital grancanaria, ofrece un entorno más intuitivo
La tienda incorpora a dos personas en las secciones de frescos para garantizar una atención más cercana y personalizada
La tienda SPAR Vegueta abrió sus puertas el 27 de agosto, en Las Palmas de Gran Canaria, tras una remodelación integral diseñada para ofrecer a la ciudadanía una experiencia de compra mucho más cómoda y ágil.
La renovación se enmarca en la estrategia de SPAR Gran Canaria para mejorar la calidad de sus puntos de venta y del servicio que ofrece a los consumidores.
El establecimiento renovó todos los equipos de frío con el objetivo de incrementar la eficiencia energética del local y optimizar la conservación de los alimentos.
La actuación también permite ofrecer un entorno más funcional e intuitivo mediante la actualización de mostradores, las estanterías y el equipamiento general.
Además, se ha reforzado la plantilla con la incorporación de dos personas más en las secciones de frescos para ofrecer una atención al cliente más personalizada.
Promociones y descuentos
SPAR Vegueta contará con varias promociones especiales con motivo de su reapertura, entre ellas, la entrega de bolsas de rafia como regalo directo por compras superiores a 10 euros, así como un vale de descuento del 10%, canjeable en una próxima compra, para aquellas personas que realicen compras superiores a 40 euros.
La tienda mantiene su horario habitual, de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas.
SPAR Gran Canaria continúa avanzando con este proyecto en su plan de modernización de tiendas. Además, refuerza el compromiso de la compañía con la eficiencia energética y la calidad en la atención al cliente.
Sobre SPAR Gran Canaria
SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.
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