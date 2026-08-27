¿Cuánto pagarías por llevarte un carro lleno de platos, fuentes, cuencos y piezas de cerámica? A Mercadoria quiere poner a prueba la respuesta con una promoción que promete convertirse en uno de los grandes reclamos comerciales de los próximos días en Gran Canaria: del 28 de agosto al 5 de septiembre, toda la cerámica estará a solo 2 € el kilo.

El establecimiento, situado en calle Yuca, 9, Polígono de Arinaga celebrará durante nueve días un Mega Mercadillo de Cerámica en el que los clientes podrán elegir libremente las piezas que quieran y pagar únicamente por su peso.

La fórmula es tan sencilla como llamativa: 2 € el kilo de cerámica.

Platos, fuentes, cuencos, tazas, bandejas, ensaladeras, maceteros y otras piezas para el hogar formarán parte de una campaña diseñada para quienes buscan renovar su vajilla, encontrar piezas para su negocio o, simplemente, darse una vuelta en busca de auténticas gangas.

Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero” / LP/DLP

“Aquí no vienes a comprar una pieza, vienes a rebuscar y llenar el carro”

Desde A Mercadoria aseguran que el objetivo es crear un auténtico ambiente de mercadillo y que el cliente pueda dedicar tiempo a rebuscar entre una gran cantidad de producto y descubrir piezas a precios especialmente bajos.

La promoción está pensada precisamente para jugar con el factor sorpresa: cada cliente podrá seleccionar las piezas que más le gusten, juntarlas y comprobar después cuánto tiene que pagar.

Cuanto más pese la cerámica que se lleve, más producto podrá conseguir por muy poco dinero.

A Mercadoria celebra del 28 de agosto al 5 de septiembre un mega mercadillo de cerámica en su establecimiento de la calle Yuca, 9, con cientos de piezas disponibles y un precio único de 2 € por kilo / LP/DLP

El reclamo principal es especialmente sencillo de recordar:

CERÁMICA A 2 € EL KILO

Sin precios diferentes según la pieza. El precio es por peso.

La campaña tendrá una duración limitada de nueve días, desde el viernes 28 de agosto hasta el sábado 5 de septiembre, por lo que desde A Mercadoria animan a los interesados a no esperar hasta los últimos días.

Una propuesta que también mira a profesionales

Aunque la promoción está dirigida al público general, el formato puede resultar especialmente atractivo para restaurantes, cafeterías, bares, negocios de hostelería, apartamentos turísticos y otros establecimientos que necesiten renovar o ampliar su vajilla.

Comprar por kilos permite además que cada cliente adapte la compra a sus necesidades y presupuesto.

La ropa de segunda mano también tendrá su propia oferta

Durante las mismas fechas, y como propuesta complementaria, USA Depot Gran Canaria celebrará también su promoción “Llena tu bolsa por solo 10 €”, en la que los clientes podrán llenar una bolsa de ropa y pagar un precio cerrado de 10 euros.

Sin embargo, en esta ocasión el gran protagonista será la cerámica.

Dos promociones, un mismo objetivo: convertir estos días en una auténtica fiesta de las gangas.

Una cita para los cazadores de oportunidades

A Mercadoria ha convertido las liquidaciones y los mercadillos por peso en una de sus principales señas de identidad, apostando por fórmulas que permiten al público comprar grandes cantidades de producto a precios reducidos.

Ahora, durante nueve días, la propuesta vuelve a ser especialmente contundente:

todo el kilo de cerámica, por solo 2 €.

La pregunta que lanza A Mercadoria es sencilla:

¿Cuánta cerámica serías capaz de llevarte por 10, 20 o 30 euros?

La respuesta se podrá comprobar desde el 28 de agosto en A Mercadoria Gran Canaria.