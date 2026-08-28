Acceso al Roque Nublo: horarios y cómo reservar la visita

El Roque Nublo es uno de los principales símbolos naturales de Gran Canaria y también uno de sus espacios más visitados. Sin embargo, desde 2025, subir hasta su base requiere una planificación previa durante las horas de mayor afluencia.

El acceso por el sendero que comienza en la Degollada de La Goleta está regulado todos los días entre las 09.00 y las 17.00 horas. Durante esa franja es obligatorio disponer de una reserva previa, gratuita y vinculada al día y la hora elegidos.

Fuera del horario regulado, entre las 17.00 y las 09.00 horas del día siguiente, el acceso es libre y no hace falta solicitar permiso. Quienes opten por subir al amanecer o al final de la jornada deben tener en cuenta las condiciones de la cumbre y llevar el material necesario si parte del recorrido se realiza sin luz natural.

Cómo reservar para subir al Roque Nublo

La reserva se tramita a través de la plataforma oficial Reservas Roque Nublo. El procedimiento es gratuito y se completa por internet.

Una vez dentro de la página, el visitante debe seleccionar el tipo de reserva, elegir el día y la franja horaria e indicar el número de personas que realizarán la visita. Después tendrá que facilitar los datos solicitados en el formulario.

Nueva regulación de accesos al Roque Nublo / LP / DLP

La confirmación se envía al correo electrónico indicado durante el proceso. Es recomendable guardar el justificante en el teléfono móvil y llevar la documentación identificativa utilizada para formalizar la solicitud.

El aforo para particulares está limitado a 60 personas por hora, por lo que las plazas pueden agotarse durante los fines de semana, días festivos y periodos vacacionales. Reservar con antelación permite escoger la franja deseada y organizar el desplazamiento hasta el comienzo de la ruta.

La autorización corresponde al horario de entrada al sendero. Por este motivo, hay que calcular también el tiempo necesario para aparcar, tomar la guagua y llegar al control de acceso.

Quién puede subir sin reserva

Los vecinos empadronados en Tejeda y Artenara están exentos de solicitar permiso, aunque deberán acreditar su residencia cuando accedan durante el horario regulado.

Tampoco necesitan reserva quienes entren antes de las 09.00 horas o después de las 17.00 horas. Esta excepción permite visitar el monumento al amanecer o al atardecer, pero obliga a extremar la prudencia.

Roque Nublo / LP/DLP

En estas franjas es aconsejable llevar calzado adecuado, ropa de abrigo, agua, el teléfono móvil cargado y una linterna. Las temperaturas pueden descender rápidamente en la cumbre y la falta de luz dificulta la orientación, aunque el recorrido sea conocido.

Las personas y colectivos que cuenten con una resolución administrativa vigente para realizar actividades científicas, trabajos de conservación u otras actuaciones autorizadas tampoco tienen que tramitar una reserva ordinaria.

Dónde dejar el coche

El antiguo estacionamiento situado en la Degollada de La Goleta permanece cerrado, por lo que los visitantes no pueden dejar allí sus vehículos particulares.

Una de las principales alternativas es el aparcamiento de Cruz de Los Llanos. Desde este punto se puede continuar hasta el comienzo del sendero utilizando la línea 18 de Global. El trayecto en guagua hasta la parada del Roque Nublo dura aproximadamente diez minutos.

Un grupo de visitantes llega a pie al Roque Nublo con la guagua al fondo / Juan Castro

También se puede estacionar en el casco de Tejeda y continuar en transporte público. Esta opción permite combinar la excursión con una visita al municipio, aunque exige revisar con antelación los horarios de ida y vuelta.

La línea 18 de Global conecta diferentes puntos como Tejeda, Cruz de Los Llanos, el Roque Nublo y el Faro de Maspalomas, dependiendo de la expedición. Los horarios pueden variar, por lo que conviene consultarlos antes de iniciar el desplazamiento.

Las personas con movilidad reducida disponen de plazas habilitadas en La Goleta, sujetas a las condiciones establecidas para su utilización.

Reservas para grupos y centros educativos

La plataforma diferencia entre particulares, operadores de turismo activo y centros escolares. Cada modalidad cuenta con sus propios límites de aforo.

Las empresas de turismo activo pueden solicitar plazas para grupos de hasta 30 personas en los periodos disponibles. Para los centros escolares se permite un grupo diario de un máximo de 60 personas o dos grupos de hasta 30 integrantes cada uno.

Los grupos organizados deben seleccionar la categoría que les corresponda al realizar la solicitud.

La base del Roque Nublo llena de personas recorriendo el entorno de este monumento natural / Andrés Cruz

Qué ocurre si se llega sin autorización

Quien llegue al acceso de La Goleta entre las 09.00 y las 17.00 horas sin reserva y no esté incluido en alguna de las excepciones no podrá entrar por el punto controlado.

No existe una multa única y automática por presentarse sin reserva. Cualquier posible sanción dependería de la conducta realizada, de su gravedad y de la normativa de protección ambiental aplicable.

Si no quedan plazas para el día deseado, las alternativas son elegir otra fecha o realizar la visita fuera de la franja regulada. Antes de salir resulta recomendable revisar la información del Cabildo de Gran Canaria, ya que el acceso puede verse afectado por obras, condiciones meteorológicas, riesgo de incendio u otras incidencias.