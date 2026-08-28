La Playa de Arinaga celebra la Vará del Pescao honrando tres décadas de tradición marinera

Nada se hace más pesado para el alma humana que los últimos días del verano, cuando cae la tarde y el sol proyecta sombras que se estiran para alcanzar el infinito, como si pudieran arañarle unas horas más al día. En la Playa de Arinaga, esa apatía insoportable se sobrelleva mejor cuando se vive la Vará del Pescao. Aquí el tiempo se dilata y los sentimientos se aceleran con solo escuchar los primeros rasgueos de las cuerdas de las bandurrias y entrever las primeras chispas de las barbacoas. El caminar de la gente dibujaba olas de espuma blanca que rezumbaban por la avenida. Ataviados con camisas blancas y bajo sombreros de paja, barqueros y visitantes de toda la isla se reunieron este último fin de semana de agosto, como vienen haciendo desde hace tres décadas, para homenajear la tradición marinera.

El espíritu de esta fiesta es recordar la historia pesquera de la Playa de Arinaga. Antaño llegaban a la orilla los pescadores, montados en las pequeñas embarcaciones, para descargar las capturas que traían después de las arduas jornadas faenando. Allí les esperaban sus mujeres, listas para cargarse a la cabeza las palanganas llenas de pescados que, con un poco de suerte, vendían en la propia avenida. De lo contrario, tenían que andar diez kilómetros hasta el casco de Agüimes antes de que el pescado perdiera su frescura.

En la orilla de la playa, de punta a punta, un ejército de sillas, toallas y sombrillas fluorescentes encandilaban desde la distancia. No cabía un cangrejo, solo quedaba hueco dentro del agua. Por ello, no era extraño ver a señoras sentadas con el agua hasta la cintura que, con el impetuoso movimiento de sus manos, dejaban entrever la exquisitez de la tertulia. Emilia González Lorenzo clavó su silla desde las diez de la mañana. "Esto está cotizado", bromeaba. La pequeña barca todavía no había varado y su hermano Fernando ya había puesto el bucio a cantar. Esta fiesta, explican, es una excusa para sacar a la calle a toda la familia. Mientras esperan las carretas, para tajar el hambre, un festín con ensaladilla rusa, tortilla, empanadilla, mejillones, golosinas, papas y jamón serrano les aguardaba en la mesa. "Cuando pasen las barcas subimos a aplaudir y, por supuesto, a comernos las sardinitas. Pero de momento estamos aquí tranquilos tomando el sol con la familia", explicó.

Un poco más alejados, el grupo de amigos de Ronald Ramírez se saltaba la tradición. En la barbacoa lo que se preparaba eran costillas y chuletas. Los muchachos justificaban su simpático descaro con la facilidad que tiene la carne para prepararse frente al pescado. Aun así, confesaron su delito. "Nos sentimos un poco mal. Pero en nuestra defensa diré que nos apartamos del evento principal para no ofender", asumió Ronald, que aprovechó la oportunidad para celebrar su 35 cumpleaños. Su amigo Juan aclaró que solo se trataba de la previa. Por llamarla de alguna forma, pues entre todos ya se habían bebido más de 40 cervezas. Luego se acercarían para celebrar la tradición "como Dios manda", recalcó. Junto a ellos iba Mo, quien seguro podría presumir de ser uno de los primeros hombres de Míchigan en pisar la Vará del Pescao. "I love it. It is great", decía Mo, sin ninguna intención de aprender el español, aunque fuera chapurreado.

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Leandro Martel ya tenía a punto la barqueta "Los Betancores", el apellido de la familia de su mujer. Era el tercer año que desfilaba. Lo que hoy es casi un ferry transatlántico empezó siendo una macetero . "Ha ido creciendo un poco todos los años. Pero aquí es todo reciclado", defendió Leandro.