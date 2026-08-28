Bañaderos contará con nuevas plazas de aparcamiento de forma provisional

El Ayuntamiento de Arucas acondicionará una parcela situada en Bañaderos para habilitar provisionalmente un nuevo espacio de aparcamiento. El solar se encuentra en la calle Océano Atlántico, a la altura de Mercadona, y permitirá ampliar las opciones de estacionamiento disponibles en este entorno.

La actuación consistirá en preparar la parcela para su uso como aparcamiento, con la creación de nuevas plazas para residentes y usuarios de la zona. El espacio podrá utilizarse una vez finalicen los trabajos de acondicionamiento previstos.

La intervención responde a una de las principales demandas planteadas en esta zona de Bañaderos, según un comunicado del Ayuntamiento, que enmarca esta actuación en la búsqueda de soluciones a los problemas de estacionamiento existentes en distintos puntos del municipio.

Una solución provisional

La parcela tendrá carácter provisional, por lo que el Ayuntamiento plantea su utilización como una alternativa para ampliar la capacidad de estacionamiento mientras se buscan soluciones a las necesidades que presenta esta zona de Arucas.

El Consistorio no concreta en el anuncio difundido ni el número de plazas que tendrá el espacio ni el plazo previsto para completar los trabajos y ponerlo en servicio. Sí señala que la parcela quedará habilitada para su uso una vez concluyan las actuaciones necesarias.

El espacio está situado en un punto de Bañaderos identificado por el Ayuntamiento como uno de los que presentan dificultades para encontrar estacionamiento. La intervención pretende, por tanto, aumentar las posibilidades disponibles sin aportar por ahora más detalles sobre las características finales del aparcamiento.

Cesión de la parcela

El Ayuntamiento de Arucas agradece la colaboración de los copropietarios de la parcela, que han puesto el espacio a disposición para hacer posible esta actuación. El Consistorio señala que esta colaboración permitirá incorporar temporalmente una nueva superficie destinada al estacionamiento y mejorar las posibilidades para quienes residen o se desplazan habitualmente por este entorno.

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La actuación forma parte del trabajo municipal para abordar los problemas de aparcamiento en diferentes puntos de Arucas. La parcela de Bañaderos se suma así a la búsqueda de alternativas para ampliar las zonas disponibles para estacionar en el municipio.