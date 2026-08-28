Concurso Cultural en La Aldea de San Nicolás: conocimiento, entretenimiento y unidad entre vecinos
Más de 16 años y la condición de incluir a mayores de 50 años fueron los requisitos para los cinco equipos participantes en el certamen
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás celebró entre el 24 y el 26 de agosto una nueva edición del Concurso Cultural, una iniciativa de la Concejalía de Cultura, dirigida por Víctor Juan Hernández, que reunió a vecinos y vecinas en la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario para poner a prueba sus conocimientos sobre cultura general.
El certamen contó con la participación de cinco equipos: De Aquí P’Al Repique, Nicolinos cómprale la camisa a Luci, Los Sapos, La Bandurria de Néstor y Las de Mamina. Durante las tres jornadas, los grupos afrontaron diferentes preguntas y pruebas centradas en conocimientos, rapidez de respuesta e ingenio.
Un formato basado en conocimiento y convivencia
La competición mantuvo las bases de la edición anterior y permitió la participación de equipos de hasta seis personas mayores de 16 años, con la condición de que al menos una integrante superara los 50 años. Cada grupo contó con un coordinador general como persona de referencia durante el desarrollo del concurso y eligió un color de camiseta para diferenciarse del resto.
Las preguntas abordaron distintos ámbitos de la cultura general con un formato dinámico que combinó aprendizaje y entretenimiento. La actividad volvió a funcionar como un punto de encuentro entre personas de diferentes generaciones, con el conocimiento y la participación vecinal como elementos principales.
Tras las distintas fases de competición, De Aquí P’Al Repique logró el primer puesto del Concurso Cultural 2026 y obtuvo un premio de 250 euros. El segundo clasificado fue Nicolinos cómprale la camisa a Luci, con un reconocimiento de 200 euros, mientras que Las de Mamina ocupó la tercera posición y recibió 150 euros.
Reconocimiento a participantes y colaboradores
El concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, destacó la implicación de los equipos participantes y señaló que "el éxito de este concurso no está únicamente en conocer al equipo ganador, sino en conseguir que la ciudadanía se implique, disfrute y comparta una experiencia en torno a la cultura y el conocimiento".
El edil también valoró el trabajo de preparación de las diferentes fases para mantener un formato participativo y animó a la ciudadanía a continuar formando parte de próximas ediciones.
Desde la Concejalía de Cultura se reconoció además la labor de las azafatas, el equipo técnico y de sonido de la empresa Gustavo Ramírez, así como la colaboración de Miguel Afonso, Román Navarro y Carlos Suárez y de todas las personas implicadas en la producción del evento.
Una iniciativa con participación intergeneracional
El Ayuntamiento destacó de forma especial la participación de Mamina, considerada una figura vinculada a esta iniciativa y a la transmisión de conocimientos y experiencias entre generaciones. También reconoció el trabajo de la Asociación Lúdica y Deportiva Sombras de Inagua, encargada de la dirección y coordinación del concurso y parte del jurado junto al fotógrafo Julio Montesdeoca.
El certamen contó además con la participación del presentador Aarón Castellano, los artistas Dailos Socorro y Miguel Ángel Mendoza, la bailarina Marian Hernández y la Charanga Archipiélago, que puso el cierre a esta edición.
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás felicitó al equipo ganador y trasladó su reconocimiento a todos los grupos participantes por su implicación, compañerismo y participación en una nueva edición del Concurso Cultural.
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