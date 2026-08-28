El emotivo recuerdo del pediatra Luis Peña al Teror que ya no existe pero sigue vivo en la memoria, en el pregón del Pino

Las Fiestas del Pino 2026 ya están en ebullición. El doctor Luis Peña (Teror, 1956) abrió este viernes por la noche con su pregón titulado 'Las raíces que nunca se pierden' el programa de actos en honor a la patrona, con recuerdos de personas y vivencias que marcaron su infancia y que siguen vivas en la memoria. El pediatra hizo suyas las palabras en las que insta a que "proteger a los niños es proteger nuestro futuro" y recordó entre los motivos para escoger su profesión médica el ver "entre la curiosidad y el temor" el cuerpo de una monja fallecida.

Autoridades y público, siguiendo el pregón de Luis Peña en Teror. / José Carlos Guerra

La mirada de un niño de Teror, la Virgen del Pino y el niño, y las Fiestas del Pino, ayer y hoy. Luis Peña centró sus palabras en tres temáticas que fue desgranando con la aparición de decenas de protagonistas y hechos. Luis Peña rememoró sus años educativos con 'Anita' y 'Lalita'; en la escuela pública nacional, en la que tuvo como maestro a su padre, Antonio Peña; y en el Colegio de los Salesianos. "Todavía retumba en mí el toque de campana de Paco, el portero".

Las bombonas de Abraham

El Hijo Predilecto de Gran Canaria (2026) y Teror (2018), e Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria (2021), hizo un repaso de los negocios del casco que siguen grabados en la historia de Teror. En el relato aparecen las tiendas de sal y vinagre de Benito Quintana, 'el Asistente' y 'Tito y Lila, las bombonas de butano de Abraham y el queso de 'Pepito' Falcón; como también de los panes redondos a cinco pesetas de 'Tato', las morcillas de Los Nueces, y el pescado en El Canario; las tiendas de tejidos de Juan Suárez, 'Chanito' Domínguez y Juan Ortega, que más tarde pasó a Virgilio Navarro; sastres como los hermanos Cárdenes, la costurera 'Isabelita', zapateros como 'Ramoncito' y Nemesio, barberías como la de Quesada y peluquerías como la de Araceli. Tampoco faltaban las carpinterías. "Aún parece resonar en mis oídos el sonido de la sierra en la de José Hernández, donde buscábamos los trozos de madera para fabricar nuestras espadas".

Por su rama sanitaria, le vinieron a la mente médicos de vocación como Eduardo Vallejo, Pedro Sánchez, Eugenio Egea, Román Bautista, Fernando Báez, Leopoldo Bas y Manuel Caballero. "Siempre disponibles, a cualquier hora del día o de la noche, estaban mi tío José Peña, el practicante, a quien los niños temíamos por sus inevitables inyecciones y por las heridas de nuestras correrías, y Ciprianita Santana, que asistió con gran pericia muchos partos".

Imágenes que quedan grabadas

Luis Peña, que se jubilada en próximas fechas, también encontró algún pasaje que le llevó al mundo de la medicina. "Guardo la imagen, entre la curiosidad y el temor, del sepelio de alguna monja muy anciana y de la primera vez que contemplé su rostro descubierto. Aquella escena impresionó profundamente al niño que yo era y despertó en mí una temprana curiosidad por el ser humano, que con los años encontraría su camino en la medicina".

Fachada de la Basílica del Pino de Teror, durante el pregón de Luis Peña. / José Carlos Guerra

En su segundo apartado, el catedrático de la ULPGC y jefe de Pediatría del Materno-Infantil encuentra sus lazos con la Virgen. "Como médico pediatra, me evoca la figura de una madre que sostiene al niño entre sus brazos", que une en su homenaje a las madres canarias "que crían con alegría y compromiso; que educan en principios, en respeto y en entrega". Y, en general, valora la sensibilidad familiar: "Es ante la enfermedad o la necesidad de cuidados especiales de un hijo cuando descubrimos lo mejor del ser humano", que une a la "entrega silenciosa de los profesionales sanitarios".

De Interés Turístico, por sus raíces

Luis Peña haizo suyas las palabras del Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi: "Proteger a los niños es proteger nuestro futuro".

Noticias relacionadas

El doctor Peña Quintana cerró el pregón resaltando que "todo ello ha contribuido a que este año el Pino haya sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a siglos de historia, de fe y de arraigo social. Porque, como reza el título de este pregón, 'Las raíces que nunca se pierden'".