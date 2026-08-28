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Así funciona el nuevo sistema del Hospital Insular que convierte la mirada en una herramienta de comunicación

La tecnología permite a pacientes con ELA o parálisis manejar ordenadores y tabletas mediante la dirección de sus ojos, preservando su autonomía

Así es el nuevo lector ocular del Hospital Insular en Gran Canaria.

Así es el nuevo lector ocular del Hospital Insular en Gran Canaria. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, incorpora un lector ocular en el servicio de Rehabilitación y Medicina Física para facilitar la comunicación de pacientes con discapacidades motrices severas, entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y distintos tipos de parálisis.

La nueva tecnología forma parte de un programa de comunicación aumentativa y alternativa basado en un ratón de mirada y un software específico. La iniciativa cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros financiada con fondos de la Unión Europea asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una herramienta para mantener la comunicación de los pacientes con pérdida del habla y la movilidad

El sistema permite que las personas con enfermedades degenerativas que provocan una pérdida progresiva del habla y la movilidad puedan manejar un ordenador o una tableta únicamente con la dirección de la mirada. El dispositivo detecta los movimientos oculares y los convierte en acciones dentro del equipo tecnológico.

A través de esta herramienta, los pacientes pueden seleccionar letras, palabras, pictogramas o frases configuradas previamente para transmitir necesidades, emociones, opiniones y decisiones. Según recoge la información del centro sanitario, "se mantiene la comunicación incluso cuando el habla oral resulta poco inteligible o desaparece por completo".

La incorporación de esta tecnología también facilita la participación de los pacientes en conversaciones familiares y en las decisiones relacionadas con sus cuidados y tratamientos, al ofrecer una vía alternativa de expresión cuando las capacidades motoras se reducen.

El sistema permite escribir mensajes, realizar llamadas, acceder a internet y controlar elementos del entorno

Además de las funciones comunicativas, el sistema permite escribir mensajes, realizar llamadas, acceder a internet y controlar determinados elementos del entorno. Su uso temprano favorece que el paciente pueda familiarizarse con la herramienta antes de que la enfermedad avance y limite de forma importante su movilidad.

El programa busca preservar la autonomía y la participación social de personas con enfermedades que afectan a la capacidad de comunicación. "El ratón de mirada y el software de comunicación contribuyen a preservar la autonomía, la identidad, la participación social y la calidad de vida del paciente", señala la información facilitada por el hospital.

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La tecnología también reduce las dificultades asociadas a la pérdida de comunicación y facilita la relación entre pacientes, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios. Con esta incorporación, el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria amplía los recursos disponibles para la atención rehabilitadora de personas con discapacidad motriz severa.

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