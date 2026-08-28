Así funciona el nuevo sistema del Hospital Insular que convierte la mirada en una herramienta de comunicación
La tecnología permite a pacientes con ELA o parálisis manejar ordenadores y tabletas mediante la dirección de sus ojos, preservando su autonomía
El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, incorpora un lector ocular en el servicio de Rehabilitación y Medicina Física para facilitar la comunicación de pacientes con discapacidades motrices severas, entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y distintos tipos de parálisis.
La nueva tecnología forma parte de un programa de comunicación aumentativa y alternativa basado en un ratón de mirada y un software específico. La iniciativa cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros financiada con fondos de la Unión Europea asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Una herramienta para mantener la comunicación de los pacientes con pérdida del habla y la movilidad
El sistema permite que las personas con enfermedades degenerativas que provocan una pérdida progresiva del habla y la movilidad puedan manejar un ordenador o una tableta únicamente con la dirección de la mirada. El dispositivo detecta los movimientos oculares y los convierte en acciones dentro del equipo tecnológico.
A través de esta herramienta, los pacientes pueden seleccionar letras, palabras, pictogramas o frases configuradas previamente para transmitir necesidades, emociones, opiniones y decisiones. Según recoge la información del centro sanitario, "se mantiene la comunicación incluso cuando el habla oral resulta poco inteligible o desaparece por completo".
La incorporación de esta tecnología también facilita la participación de los pacientes en conversaciones familiares y en las decisiones relacionadas con sus cuidados y tratamientos, al ofrecer una vía alternativa de expresión cuando las capacidades motoras se reducen.
El sistema permite escribir mensajes, realizar llamadas, acceder a internet y controlar elementos del entorno
Además de las funciones comunicativas, el sistema permite escribir mensajes, realizar llamadas, acceder a internet y controlar determinados elementos del entorno. Su uso temprano favorece que el paciente pueda familiarizarse con la herramienta antes de que la enfermedad avance y limite de forma importante su movilidad.
El programa busca preservar la autonomía y la participación social de personas con enfermedades que afectan a la capacidad de comunicación. "El ratón de mirada y el software de comunicación contribuyen a preservar la autonomía, la identidad, la participación social y la calidad de vida del paciente", señala la información facilitada por el hospital.
La tecnología también reduce las dificultades asociadas a la pérdida de comunicación y facilita la relación entre pacientes, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios. Con esta incorporación, el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria amplía los recursos disponibles para la atención rehabilitadora de personas con discapacidad motriz severa.
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