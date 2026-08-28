Gran Canaria acoge el VI Open Internacional de Pesca de Altura con 43 embarcaciones buscando el marlín azul

El VI Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria reúne desde el 27 al 29 de agosto a 43 embarcaciones en aguas del sur de la isla con el marlín azul como principal objetivo deportivo. La prueba, organizada por el Club de Yates Pasito Blanco y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, celebra la 37ª edición del tradicional concurso del puerto deportivo de Pasito Blanco.

La competición mantiene como norma principal la captura y suelta, una práctica que la organización impulsó desde los primeros años del torneo y que busca garantizar la liberación de los ejemplares sin daños para la especie.

Equipos de Canarias, la península, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y territorios nórdicos

La cita comenzó con la tradicional Reunión de Patrones, un encuentro en el que participaron capitanes y armadores de las embarcaciones inscritas. Entre los participantes figuran equipos de Canarias, la península y países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y territorios nórdicos.

La organización señaló que cerca de una cuarta parte de las embarcaciones tienen procedencia extranjera. Durante el encuentro, celebrado en La Punta Yacht Club, se trasladaron las previsiones deportivas para una edición marcada por la presencia de marlín azul en la zona.

El director del Open Internacional, Francisco Torres, explicó que la temporada presenta buenas condiciones para la competición: "Estamos teniendo una temporada de pesca de marlín azul muy buena. Hacía años que no había tanta pesca. Si todo sigue igual, vamos a tener un número de capturas muy elevado".

Conservación y proyección turística

El torneo se desarrolla en el denominado Mar de las Calmas y mantiene la captura y suelta como requisito obligatorio para todas las embarcaciones. Esta medida permite documentar las piezas y devolverlas al mar de forma inmediata, siguiendo criterios de conservación de las especies.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó la capacidad de la isla para acoger pesca de altura durante todo el año y señaló las oportunidades vinculadas a nuevos mercados turísticos, como el norteamericano. Según indicó, unos 10.000 turistas identifican anualmente la pesca como uno de los atractivos para visitar Gran Canaria.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, resaltó la dimensión internacional alcanzada por el torneo desde la alianza institucional iniciada en 2021 y señaló su carácter vinculado a la conservación marina. "Es algo en lo que somos precursores y que habla de cómo es el carácter del canario. Es lo que hemos hecho toda la vida y seguiremos haciendo", afirmó.

Actividades para acercar la pesca a los jóvenes

Además de la prueba principal, el programa incluye el Concurso Infantil de Pesca con Caña, previsto para el viernes 28 de agosto a las 17.30 horas en el Muelle Deportivo de Pasito Blanco.

La actividad está abierta a niños y niñas de cualquier municipio de Gran Canaria y busca acercar la pesca deportiva a las nuevas generaciones junto al conocimiento y respeto por los ecosistemas marinos.