El pianista y director de orquesta alemán Justus Frantz vuelve con 11 días de música en el Finca Festival de Gran Canaria

El pianista y director de orquesta de origen alemán Justus Frantz regresa a Gran Canaria para poner en marcha una nueva edición del Finca Festival Frantz & Friends, un ciclo de conciertos dedicado a la música clásica internacional que desarrollará en Monte León, en San Bartolomé de Tirajana, entre el 1 y el 11 de octubre. El programa incluye ocho conciertos con la participación de músicos e intérpretes de distintos países, además de la Philharmonie der Nationen y la Sinfónica de Las Palmas.

La presentación del festival contó con la presencia del alcalde, Marco Aurelio Pérez Sánchez; la concejala de Cultura, Elena Álamo Vega; y los responsables artísticos de la cita, el director Justus Frantz y su hijo, también pianista, Konstantin Frantz. Entre los músicos que participarán también figuran Sergey Slovachevski, Ksenia Fokina, Leonel Morales y Simon Bürki.

Música entre viñedos

Los conciertos tendrán como escenario el anfiteatro de piedra volcánica de Monte León, un espacio vinculado a Justus Frantz y que habitualmente permanece cerrado al público. Las actuaciones se desarrollarán al aire libre y sin amplificación, con los intérpretes situados a pocos metros de los asistentes. El entorno de la finca, rodeado de naturaleza y viñedos y con el Atlántico como telón de fondo, forma parte de la propuesta del festival. Algunos de los conciertos se celebrarán además a la luz de las velas, con una puesta en escena que busca combinar la música con las características del espacio.

La programación arrancará el 1 de octubre con un recital de Justus y Konstantin Frantz y concluirá el día 11 con el Concierto de Gala de Clausura, en el que participarán los artistas presentes en esta edición. El festival plantea así once jornadas de actividad en torno a la música clásica, aunque la programación contempla ocho conciertos.

La música como mensaje de paz

El lema de la edición de 2026 será Conciertos por la Paz, una propuesta que presenta la música como un lenguaje capaz de conectar culturas, generaciones y nacionalidades. La organización vincula el programa con valores como la amistad, la convivencia y el entendimiento entre pueblos.

La propuesta cultural se completa con la propia singularidad del escenario. La cercanía entre músicos y público, la celebración de las actuaciones al aire libre y el paisaje de Monte León son algunos de los elementos diferenciadores de una cita que se aleja de los espacios convencionales de conciertos.

Las entradas tendrán un precio individual de 39 euros, mientras que el abono del festival estará disponible bajo petición. Las puertas abrirán una hora antes de cada actuación.

Con esta edición, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana incorpora a su programación cultural una propuesta de carácter internacional que combina música clásica, patrimonio, paisaje y naturaleza. El festival volverá así a llevar a Monte León a intérpretes de diferentes procedencias durante once días de actividad musical.

Una vida dedicada a la música

Justus Frantz, nacido en 1944 en Hohensalza (Polonia), ha dedicado su vida a la música clásica y a su divulgación, con más de 10.000 actuaciones por todo el mundo. Pianista y director de orquesta, estudió con maestros como Wilhelm Kempff y alcanzó reconocimiento internacional en 1967, cuando ganó el Concurso Internacional de Música ARD de Múnich. Dos años después, Herbert von Karajan lo incorporó a sus proyectos, un paso que impulsó su carrera internacional. Desde entonces ha trabajado con algunas de las principales orquestas del mundo, entre ellas las filarmónicas de Berlín, Viena y Nueva York, y ha colaborado con directores como Leonard Bernstein, Valery Gergiev, y Seiji Ozawa.

Su trayectoria también está ligada a la creación y dirección de festivales musicales, como el de San Bartolomé de Tirajana que aún continúa porque le inspira. En 1986 fundó el Festival de Música de Schleswig-Holstein, que dirigió hasta 1994 y convirtió en una de las grandes citas musicales europeas. También impulsó el Festival de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y la Sociedad Mendelssohn de Hamburgo y la Sociedad Brahms en Schleswig-Holstein. Además, es fundador de la Orquesta Filarmónica de las Naciones y ha desarrollado una intensa labor de divulgación y acercamiento de la música clásica a nuevos públicos, con especial atención a los jóvenes.