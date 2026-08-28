"El mar te da paz y te la quita en un abrir y cerrar de ojos": Hiurma Cabrera, socorrista en las playas de Mogán

Hiurma Cabrera, oriunda de Arguineguín, ha pasado los últimos dos años de su vida protegiendo la de los demás. La socorrista es una enamorada de la playa y disfruta cada día en un trabajo que considera un privilegio porque le permite estar cerca del mar.

¿Cuándo decidió dedicarse al socorrismo?

Hace un par de años estaba pasando una etapa mala de mi vida psicológicamente y me dieron la oportunidad de hacer el PFAE de socorrismo. Me saqué la titulación porque vi que era una profesión que pegaba conmigo y lo aproveché. Llevo trabajando desde que terminé mi formación el 2 de julio de 2024, recuerdo la fecha. Siempre me han gustado el mar y la pesca. Pasar el día en la playa me relaja y aquí me siento cómoda y disfruto porque me gusta mi trabajo. Desayuno, almuerzo y, a veces, meriendo aquí. Ese es un privilegio que no tiene mucha gente.

¿Recuerda cómo fue su primer día de trabajo?

Sí, vine con un poco de inquietud e incertidumbre porque no sabía exactamente cómo era afrontar una situación real porque no es lo mismo que en la formación del PFAE. Estaba muy alerta, luego con el tiempo ya vas viendo cuáles son los peligros de la playa en la que trabajas y te vas sintiendo más cómoda en el día a día.

¿Los peligros varían dependiendo de la playa?

Sí, depende mucho de la playa en que estés. Por ejemplo, en Puerto Rico el agua es como una piscina y es raro que una persona corra el riesgo de ahogarse, a no ser que se trate de una persona mayor o de un niño que no sepa nadar bien o tenga dificultades. Allí prácticamente no hay corriente y los problemas más comunes son causados por golpes de calor, paradas cardiorrespiratorias y algunas heridas superficiales que no tienen que ver con el mar.

La socorrista Hiurma Cabrera vigilando con los prismáticos en la playa de El Perchel, en Mogán. / J.PEREZ CURBELO

¿Hay arenales que suponen un riesgo mayor?

En la playa de El Perchel, por ejemplo, cuando se mete la corriente del suroeste salen buenas olas y el agua llega casi hasta el centro de salvamento. Ahora lo han arreglado, pero la playa con las lluvias y el agua que caía desde el barranco, se destrozó. En Patalavaca y en Taurito ocurre algo similar. Son playas en las que ,con los cambios de marea, surgen algunas corrientes que pueden generar complicaciones.

¿En los cambios de marea es cuando hay que estar más atento?

Es uno de los momentos en los que hay que prestar más atención, pero sobre todo cuando el mar no está bien. Cuando llegas por la mañana visualizas cómo está el mar y ya por el mismo color del agua y por cómo están las corrientes sabes que vas a tener que ser especialmente previsor. También los días en los que hace mucho calor son complicados porque empiezan las bajadas de tensión y la falta de hidratación, que son problemas comunes de los que no se habla lo suficiente.

¿Los bañistas respetan la bandera roja?

No. Esos son los días en los que más nos hacen trabajar porque hay gente a la que, por desgracia, le gusta el peligro. Hay algunos que incluso desconocen que hay bandera en la playa porque no están acostumbrados. Hay bastantes personas que no nos hacen caso y, a veces, nos vemos obligados a llamar a la Policía Local. Este tipo de actitudes no nos ayudan porque estamos velando por su seguridad y, si pasa algo, nosotros somos quienes nos jugamos la vida.

¿Cuáles son las imprudencias más comunes entre los usuarios de las playas?

Sobre todo saltar desde los muros. En la playa de Tauro, por ejemplo, tenemos en el bufadero 40 o 50 niños todos los días. También los días en los que hay olas es complicado que la gente te haga caso. A veces nos faltan al respeto y nos dicen de malas maneras que se conocen la playa o que están acostumbrados a bañarse en sitios más peligrosos. También hay gente que es más mayor que nosotros y creo no nos ve como una figura de autoridad porque para ellos somos muy niños. Después entramos para rescatarlos y se van sin decir nada. Sin dar ni las gracias. Imagino que porque les da vergüenza. Hay que tener cuidado por el mar te da paz y te la quita en un abrir y cerrar de ojos.

La socorrista Hiurma Cabrera haciendo una ronda en la playa de El Perchel, en Mogán. / J.PEREZ CURBELO

¿Qué pensó su familia al saber que eligió esta profesión?

Mi hermana es la que peor lo pasa porque nosotros ahora mismo no tenemos padres y yo soy un apoyo para ella. Solo nos tenemos a nosotros, los hermanos (afirma, emocionada). Ella me dice «tú no te juegues la vida por nadie y menos si comete una imprudencia». Está preocupada porque nosotros no tenemos recursos náuticos, solo las aletas y el floppy o tubo de rescate acuático. Alguna playa sí que tiene una tabla de rescate, pero dependiendo del estado del mar, utilizar la tabla puede, incluso, ser más peligroso.

¿Ha cambiado su visión del mar desde que es socorrista?

Sí, ahora no puedo evitar verlo un poco desde los ojos de una socorrista cuando voy en mi tiempo libre. Estoy mucho más atenta a las corrientes, a las personas mayores y a los niños porque yo tengo un hijo. Me preocupo bastante cuando veo que alguien está cometiendo una imprudencia y no puedo evitar estar alerta. Pienso en cosas que hacía de pequeña como saltar de acantilados y son cosas que, supongo que por la madurez y la edad, comprendí que podían causar una desgracia y no las he vuelto a hacer nunca.

¿Cómo es trabajar en la playa durante una ola de calor?

Es duro porque no puedes meterte al agua como los usuarios de la playa. Tienes que estar muy pendiente de los golpes de calor e hidratarte constantemente, que es una cosa de vital importancia y que muchos olvidan. Yo procuro ir casi siempre con sombrero y con gafas de sol. También es muy necesario ponerse protector solar de forma regular, yo uso el de factor 50 y me lo aplico cada dos horas como mínimo. Hay gente que cree que no hay que ponerse crema si te quieres poner moreno, pero no es cierto, te bronceas igual y además, te proteges la piel.

¿Recuerda algún día que fuera particularmente complicado?

Hubo un día en la playa de Taurito del que me acordaré toda la vida. Había bandera amarilla, la marea estaba revuelta y tuvimos que hacer seis rescates entre mi compañero y yo. El último fue a las 17:50 y tuvimos a una persona con una posible lesión medular a la que tuvimos que inmovilizar. Fuimos corriendo al cuarto, sacamos el tablero espinal y llamamos a la ambulancia para que lo atendieran. Mientras tanto, tuvimos que dar indicaciones a dos personas que estaban en el agua para que salieran de un remolino. Ese día salimos tarde y lo recuerdo como un momento muy agobiante.