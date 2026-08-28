Moya programa un otoño cultural cargado de teatro, música y folclore

La Villa de Moya desarrollará entre septiembre y noviembre una nueva edición de Otoño es Cultura, una programación que reunirá conciertos, teatro, folclore, artes plásticas, narración oral y actividades vinculadas al patrimonio en diferentes espacios del municipio.

La primera cita será el 5 de septiembre, con la actuación de la Joven Orquesta International Bach Festival en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. A partir de entonces, el programa se extenderá durante los siguientes meses con propuestas dirigidas a distintos públicos.

La música tendrá un peso destacado, con actuaciones de Los Granjeros, el espectáculo Vivo, el Cuarteto Parea, Ananda. The Violin Band y el Encuentro Insular de Bandas de Música de Gran Canaria.

Tradición y patrimonio

El programa también incorpora actividades relacionadas con las tradiciones canarias, entre ellas un pase de vestimenta tradicional de los siglos XVIII y XIX, el XI Encuentro de Bailadores Faustino Nuez Moreno y el VII Festival Folclórico Infantil.

Entre las propuestas que regresan figura Don Juan Tenorio, que recorrerá de nuevo las calles del casco de Moya con la participación de las Escuelas Artísticas Municipales. La programación incluye además espectáculos teatrales, exposiciones, sesiones del Circuito Insular de Narración Oral y el VII Concurso de Pintura Rápida SURCA 2026.

Uno de los actos singulares será nuevamente el concierto en el Cementerio Municipal, que este año contará con la actuación del Cuarteto Parea. El programa pretende así trasladar parte de la actividad cultural a espacios diferentes de los escenarios habituales.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, señaló que Otoño es Cultura refleja la apuesta municipal por acercar propuestas culturales a los vecinos y por combinar distintas disciplinas con las tradiciones y el patrimonio.

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El concejal de Cultura, Octavio Suárez, destacó que la programación se ha diseñado para diferentes públicos y que busca mantener las actividades vinculadas a las tradiciones al tiempo que incorpora nuevos formatos.