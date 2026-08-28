Certamen
De Aquí P’Al Repique gana el concurso cultural 2026 de La Aldea
El certamen, organizado por el Ayuntamiento, reunió entre el 24 y el 26 de agosto, reunió a cinco equipos en la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario para poner a prueba sus conocimientos sobre diferentes ámbitos de la cultura general
El equipo De Aquí P’Al Repique se proclamó ganador del Concurso Cultural 2026 de La Aldea de San Nicolás después de tres jornadas de pruebas y preguntas sobre diferentes ámbitos de la cultura general. El grupo recibió un premio de 250 euros. El segundo puesto fue para Nicolinos cómprale la camisa a Luci, que recibió 200 euros, mientras que Las de Mamina quedó en tercera posición y obtuvo un premio de 150 euros.
El certamen, organizado por la Concejalía de Cultura, reunió entre el 24 y el 26 de agosto a cinco equipos en la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario. Los grupos afrontaron diferentes pruebas diseñadas para medir sus conocimientos, capacidad de respuesta e ingenio con preguntas de cultura general y combinaron la competición con actividades de divulgación y participación vecinal.
Tres jornadas de competición
Además de los dos equipos premiados, participaron Los Sapos y La Bandurria de Néstor. El concurso contó además con la participación del presentador Aarón Castellano y con la colaboración de personal técnico y artístico para el desarrollo de las tres jornadas.
Las bases permitían equipos de hasta seis personas mayores de 16 años, con la condición de que al menos uno de sus integrantes superase los 50 años. Cada grupo contó con un coordinador y utilizó un color de camiseta para diferenciarse durante las pruebas.
La organización estuvo coordinada por la Asociación Lúdica y Deportiva Sombras de Inagua, que también participó en las funciones de jurado junto al fotógrafo Julio Montesdeoca. El concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, destacó la participación de los equipos y señaló que el objetivo de la iniciativa va más allá de determinar un ganador, al buscar también la implicación de la ciudadanía y el encuentro entre distintas generaciones.
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