Lo que parece un riesgo podría convertirse en la solución: la investigación de la ULPGC sobre una de las enfermedades que más afecta al ganado porcino

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pondrá en marcha un proyecto de investigación destinado a mejorar la prevención y el control de la neumonía enzoótica porcina, una enfermedad respiratoria que afecta a las explotaciones de ganado porcino y repercute tanto en la salud de los animales como en la productividad de las granjas.

La iniciativa ha sido seleccionada en la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D aplicada impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

El estudio analizará el comportamiento de la bacteria Mycoplasma hyopneumoniae, principal causante de esta enfermedad, mediante una estrategia basada en la colonización controlada con cepas apatógenas, es decir, variantes que no provocan la enfermedad. Los investigadores pretenden conocer cómo responde el organismo de los animales a este proceso para avanzar en métodos más eficaces de prevención y control.

Mejorar la sanidad animal

La neumonía enzoótica porcina es una de las patologías respiratorias más habituales en las explotaciones de porcino y puede afectar al bienestar de los animales, además de reducir el rendimiento de las granjas. El proyecto pretende profundizar en la relación entre la bacteria y el hospedador para desarrollar estrategias que contribuyan a una producción ganadera más sostenible.

Según destaca la Consejería, la investigación permitirá generar conocimiento aplicable tanto a la mejora de la sanidad animal como al diseño de nuevas herramientas para prevenir enfermedades en el sector ganadero.

Más de 104.000 euros de financiación

La propuesta obtuvo 72,3 puntos en la evaluación científica y técnica de la convocatoria y ha sido clasificada como un proyecto de desarrollo experimental. Contará con una financiación de 104.175,20 euros.

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La iniciativa forma parte de los 17 proyectos seleccionados en la última convocatoria autonómica de I+D aplicada, dotada con más de 2,5 millones de euros y cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa FEDER Canarias 2021-2027.