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El rincón de Gran Canaria donde disfrutar de cochino negro canario y uno de los bocadillos de pata más pupulares

El establecimiento destaca por ofrecer clásicos de la cocina canaria

El chochino negro es uno de los principales protagonistas de la carta

El chochino negro es uno de los principales protagonistas de la carta / Tripadvisor

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Helena Ros

Helena Ros

Gran Canaria mantiene establecimiento que se caracterizan por ofrecer los sabores tradicionales del archipiélago. Uno de ellos es La Vaquería de Las Salinas, en Arinaga, un restaurante conocido por ofrecer platos populares de la gastronomía, convirtiéndose una parada obligatoria para quienes buscan una propuesta sencilla y tradicional en la isla.

Bocadillo de pata con queso canario

Uno de los grandes reclamos de La Vaquería son sus bocadillos de pata asada con queso canario, una combinación que se ha convertido en uno de sus productos más populares. Además, la propuesta se puede disfrutar tanto en un desayuno como en un almuerzo en el establecimiento acompañado de otros productos de su carta.

El cochino negro es uno de los protagonistas de su carta

Más allá de los bocadillos, apuesta por el cochino negro canario como un alimento fundamental en su propuesta gastronómica. En su carta aparecen platos como el cochino negro frito, el cochino asado al horno, las costillas, hamburguesa, o las croquetas elaboradas con este producto.

La oferta gastronómica se completa con otros platos populares de la cocina canaria. Entre las elaboraciones que ofrece el establecimiento se encuentra:

  • Papas arrugadas con mojo
  • Ropa vieja
  • Gofio escaldado
  • Albóndigas en salsa
  • Huevos y papas fritas

Dónde se encuentra

Restaurante Vaquería Las Salinas se sitúa en la calle Gravina, 2, en Arinaga. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado tanto de su bocadillo de pata como del resto de sus elaboraciones tradicionales.

El establecimiento varía de horario dependido el día:

  • Lunes: de 12:00 a 19:30 horas
  • Miércoles y jueves: de 11:30 a 23:30 horas
  • Viernes: de 11:30 a 00:00 horas
  • Sábado: de 10:30 a 00:00 horas
  • Domingo: de 10:30 a 23:00 horas.

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Los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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