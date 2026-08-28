El rincón de Gran Canaria donde disfrutar de cochino negro canario y uno de los bocadillos de pata más pupulares

Gran Canaria mantiene establecimiento que se caracterizan por ofrecer los sabores tradicionales del archipiélago. Uno de ellos es La Vaquería de Las Salinas, en Arinaga, un restaurante conocido por ofrecer platos populares de la gastronomía, convirtiéndose una parada obligatoria para quienes buscan una propuesta sencilla y tradicional en la isla.

Bocadillo de pata con queso canario

Uno de los grandes reclamos de La Vaquería son sus bocadillos de pata asada con queso canario, una combinación que se ha convertido en uno de sus productos más populares. Además, la propuesta se puede disfrutar tanto en un desayuno como en un almuerzo en el establecimiento acompañado de otros productos de su carta.

El cochino negro es uno de los protagonistas de su carta

Más allá de los bocadillos, apuesta por el cochino negro canario como un alimento fundamental en su propuesta gastronómica. En su carta aparecen platos como el cochino negro frito, el cochino asado al horno, las costillas, hamburguesa, o las croquetas elaboradas con este producto.

La oferta gastronómica se completa con otros platos populares de la cocina canaria. Entre las elaboraciones que ofrece el establecimiento se encuentra:

Papas arrugadas con mojo

Ropa vieja

Gofio escaldado

Albóndigas en salsa

Huevos y papas fritas

Dónde se encuentra

Restaurante Vaquería Las Salinas se sitúa en la calle Gravina, 2, en Arinaga. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado tanto de su bocadillo de pata como del resto de sus elaboraciones tradicionales.

El establecimiento varía de horario dependido el día:

Lunes : de 12:00 a 19:30 horas

: de 12:00 a 19:30 horas Miércoles y jueves : de 11:30 a 23:30 horas

: de 11:30 a 23:30 horas Viernes : de 11:30 a 00:00 horas

: de 11:30 a 00:00 horas Sábado: de 10:30 a 00:00 horas

de 10:30 a 00:00 horas Domingo: de 10:30 a 23:00 horas.

Los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.