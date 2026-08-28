Trabajo
Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes
El Ayuntamiento ha impartido de forma gratuita el programa Gran Prix de Ventas y Visibilidad durante dos meses
Un total de 30 emprendedores de Santa Lucía de Tirajana han participado en el Gran Prix de Ventas y Visibilidad, un programa de formación gratuita impulsado por el área de Desarrollo Local y Económico del Ayuntamiento para mejorar la capacidad comercial de los negocios del municipio.
La formación se ha desarrollado durante dos meses y ha combinado sesiones individuales y grupales. El objetivo ha sido trabajar aspectos relacionados con la captación de clientes, la visibilidad de los negocios y la mejora de sus resultados comerciales.
El programa, dirigido por Ángel López, ha incluido una parte teórica y otra práctica, con contenidos adaptados a las características de los distintos negocios participantes.
Formación para los negocios
Las sesiones han abordado herramientas y pautas dirigidas a incrementar la visibilidad de las empresas y favorecer la llegada de nuevos clientes. El formato individual permitió además plantear propuestas específicas en función de las necesidades de cada actividad.
El Ayuntamiento puso a disposición de los emprendedores 30 plazas, con el propósito de ofrecer formación aplicada a personas que desarrollan o impulsan iniciativas empresariales en el municipio. Al finalizar el programa, los participantes recibieron diplomas acreditativos tanto de asistencia como de aprovechamiento de la formación.
La iniciativa se enmarca en las actuaciones municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, con programas destinados a mejorar las capacidades de los negocios y favorecer el desarrollo de la actividad económica local.
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