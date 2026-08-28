Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes

Un total de 30 emprendedores de Santa Lucía de Tirajana han participado en el Gran Prix de Ventas y Visibilidad, un programa de formación gratuita impulsado por el área de Desarrollo Local y Económico del Ayuntamiento para mejorar la capacidad comercial de los negocios del municipio.

La formación se ha desarrollado durante dos meses y ha combinado sesiones individuales y grupales. El objetivo ha sido trabajar aspectos relacionados con la captación de clientes, la visibilidad de los negocios y la mejora de sus resultados comerciales.

El programa, dirigido por Ángel López, ha incluido una parte teórica y otra práctica, con contenidos adaptados a las características de los distintos negocios participantes.

Formación para los negocios

Las sesiones han abordado herramientas y pautas dirigidas a incrementar la visibilidad de las empresas y favorecer la llegada de nuevos clientes. El formato individual permitió además plantear propuestas específicas en función de las necesidades de cada actividad.

El Ayuntamiento puso a disposición de los emprendedores 30 plazas, con el propósito de ofrecer formación aplicada a personas que desarrollan o impulsan iniciativas empresariales en el municipio. Al finalizar el programa, los participantes recibieron diplomas acreditativos tanto de asistencia como de aprovechamiento de la formación.

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La iniciativa se enmarca en las actuaciones municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, con programas destinados a mejorar las capacidades de los negocios y favorecer el desarrollo de la actividad económica local.