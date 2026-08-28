Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaRafa Cruz - UD Las PalmasHombre desnudo en la GC-1Puntos sensibles de la Avenida MarítimaNuevo terremoto en Gran CanariaMuro MarreroRey de Noruega
instagramlinkedin

Trabajo

Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes

El Ayuntamiento ha impartido de forma gratuita el programa Gran Prix de Ventas y Visibilidad durante dos meses

El concejal de Desarrollo Local y Económico, Sergio Vega, agradeció la participación y el interés mostrado durante el curso Grand Prix de Ventas y Visibilidad, dirigido por Ángel Lópéz.

El concejal de Desarrollo Local y Económico, Sergio Vega, agradeció la participación y el interés mostrado durante el curso Grand Prix de Ventas y Visibilidad, dirigido por Ángel Lópéz. / LP/DLP.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Un total de 30 emprendedores de Santa Lucía de Tirajana han participado en el Gran Prix de Ventas y Visibilidad, un programa de formación gratuita impulsado por el área de Desarrollo Local y Económico del Ayuntamiento para mejorar la capacidad comercial de los negocios del municipio.

La formación se ha desarrollado durante dos meses y ha combinado sesiones individuales y grupales. El objetivo ha sido trabajar aspectos relacionados con la captación de clientes, la visibilidad de los negocios y la mejora de sus resultados comerciales.

El programa, dirigido por Ángel López, ha incluido una parte teórica y otra práctica, con contenidos adaptados a las características de los distintos negocios participantes.

Formación para los negocios

Las sesiones han abordado herramientas y pautas dirigidas a incrementar la visibilidad de las empresas y favorecer la llegada de nuevos clientes. El formato individual permitió además plantear propuestas específicas en función de las necesidades de cada actividad.

El Ayuntamiento puso a disposición de los emprendedores 30 plazas, con el propósito de ofrecer formación aplicada a personas que desarrollan o impulsan iniciativas empresariales en el municipio. Al finalizar el programa, los participantes recibieron diplomas acreditativos tanto de asistencia como de aprovechamiento de la formación.

Noticias relacionadas

La iniciativa se enmarca en las actuaciones municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, con programas destinados a mejorar las capacidades de los negocios y favorecer el desarrollo de la actividad económica local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. El Euromillones cae en Gran Canaria
  3. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  4. Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
  5. Muere Lola Pareja, integrante de la asociación Charter 100 Gran Canaria
  6. El restaurante de Gran Canaria donde comer a pie de playa en un antiguo pueblo pesquero: una parrillada de pescado perfecta para compartir
  7. El asentamiento ilegal de Bahía de Formas continúa creciendo un año después de identificar a los residentes
  8. El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor

Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

Bañaderos contará con nuevas plazas de aparcamiento de forma provisional

Bañaderos contará con nuevas plazas de aparcamiento de forma provisional

Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Moya programa un otoño cultural cargado de teatro, música y folclore

Moya programa un otoño cultural cargado de teatro, música y folclore

El pianista y director de orquesta alemán Justus Frantz vuelve con 11 días de música en el Finca Festival de Gran Canaria

El pianista y director de orquesta alemán Justus Frantz vuelve con 11 días de música en el Finca Festival de Gran Canaria

Tres nuevas rotondas y más espacio peatonal: la transformación prevista para la Carretera del Norte de Las Palmas de Gran Canaria

Tres nuevas rotondas y más espacio peatonal: la transformación prevista para la Carretera del Norte de Las Palmas de Gran Canaria

"El mar te da paz y te la quita en un abrir y cerrar de ojos": Hiurma Cabrera, socorrista en las playas de Mogán

"El mar te da paz y te la quita en un abrir y cerrar de ojos": Hiurma Cabrera, socorrista en las playas de Mogán
Tracking Pixel Contents