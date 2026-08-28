¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Luis Peña pregona a la patrona y los bucios anuncian la Vará en Arinaga

Mientras el verano se empieza a despedir, el fin de semana se llena de planes para quienes no quieren quedarse en casa. El pescado volverá a recorrer Arinaga en una de las romerías marineras más esperadas, las calles de los pueblos se llenarán de música y tradición y las plazas se convertirán en escenarios de verbenas, batallas de flores, romerías y conciertos. De Agüimes a San Mateo, pasando por Telde, Teror, Artenara, La Aldea y Santa Lucía, la isla se prepara para despedir agosto con un calendario lleno de fiestas para todos los gustos.

Vecinos cocinando sardinas en la Vará del Pescao, hace unos años. / Juan Carlos Castro

Agüimes.

La Vará del Pescao de Arinaga cumple este año su 30ª edición y arrancará hoy a las 17.30 horas en el puesto de socorro. Las agrupaciones folclóricas Tabaiba y Merita la Pena serán las encargadas de animar la llegada del pescado, prevista para las 18.00 horas, con el aliciente especial de la participación de a barquilla Vicente Hernández, procedente de Punta Mujeres, Haría, que participará este año con un grupo de diez personas amantes de las celebraciones marineras. En total serán 18 las barquillas que desfilarán y, junto a los tres puntos fijos en distintos enclaves de la avenida de Los Pescadores, asarán más de 1.200 kilos de sardinas. La fiesta continuará en la plaza por la noche, a partir de las 22.00 horas, con una verbena de Star Music y Grupo Arena. Los fuegos desde el muelle, a las 23.00 horas, pondrán el broche final a esta celebración. Mañana, la programación continuará con el torneo de petanca Fefo Viñoly, el espectáculo infantil de Aníbal el Mago y, ya por la noche, a partir de las 22.30 horas, la Fiesta Ochentera organizada por Los 40 Classic, con las actuaciones de Arístides Moreno, la 101 Brass Band, The Gafapasta y el DJ Juan Borrás. El deporte será protagonista el domingo en la bahía de Arinaga con la celebración de la Travesía a Nado. Por la tarde, en la caseta del muelle, actuarán el violinista José Luis Montesdeoca y el grupo Maldita EGB.

Melenara continúa hoy con sus fiestas. / Ayuntamiento de Telde.

Telde.

Melenara continúa hoy con sus fiestas, que reservan la tarde para los mayores bajo el lema ‘Una época para recordar’. La programación comenzará a las 17.30 horas con un bingo solidario y continuará a las 20.00 horas con una merienda para los mayores. A las 21.00 horas llegará un tributo a Los Rayos de Plata. Para completar la ambientación, la organización invita a los asistentes a acudir vestidos con ropa de la época.

El último sábado de las fiestas comenzará a las 10.00 horas con el I Memorial Antonio Peñate. Durante la jornada habrá además una nueva eucaristía, prevista para las 19.30 horas. La noche concentrará algunos de los actos festivos más destacados, con la verbena de Star Music y un espectáculo pirotécnico aéreo. La música continuará entrada la madrugada, pues a la 1.00 horas está previsto el concierto de Calle Bungalows, al que se sumará la actuación del Grupo Mallombe. Melenara reservará para el último domingo uno de sus momentos más tradicionales. Los actos religiosos comenzarán a las 17.00 horas con la misa por los difuntos. A las 18.00 horas tendrá lugar la procesión con el Santo Cura de Ars, que contará con recorrido terrestre y marítimo y volverá a unir la celebración religiosa con la vinculación histórica del barrio con el mar. A las 20.00 horas se realizará la entrega de trofeos y, posteriormente, las fiestas llegarán a su fin con la tradicional scala-hifi de mujeres casadas.

13º Festival de Artes en la Calle ‘En Pie’. / La Provincia

Teror.

Las Fiestas del Pino traen desde hoy el 13º Festival de Artes en la Calle ‘En Pie’, una cita con el teatro, la música y el humor que se desarrollará desde las 17.30 hasta las 00.00 horas. La jornada incluye la lectura del pregón a las 21.00 horas en la plaza del Pino a cargo del doctor e hijo predilecto de la villa, Luis Peña Quintana. A las 23.00 horas se inauguran los chiringuitos en la plaza de Sintes, con la actuación de Andrea Rodríguez y la Banda del Trópico, para cerrar la noche con el grupo Son de la Isla. El sábado el festival de arte en la calle transformará las calles en un escenario desde las 11.00 a las 00.00 horas, con una veintena de espectáculos familiares que incluyen teatro, circo, acrobacias, clown y humor a cargo de compañías canarias y nacionales. Y que continuarán durante todo el domingo, de 11.00. a 22.00 horas.

Las Fiestas Patronales de Artenara llegan a su recta final. / Ayuntamiento de Artenara.

Artenara.

Las Fiestas Patronales de Artenara llegan a su recta final. Hoy, a las 21.00 horas, tendrá lugar la gran batalla de flores por las calles del pueblo, acompañada por la Banda Aborigen. La noche finalizará a las 23.00 horas en la plaza de San Matías con una verbena de Furia Joven y Dmusic. Mañana, las calles se refrescarán con la fiesta de la espuma, que estará acompañada por las actuaciones de Cuenta Atrás y Manolo con sus teclados. A las 18.00 horas se celebrará la Traída de La Rama y, a las 22.30 horas, una verbena con La Nueva Cantera, Armonía Show y Las Ladys del Swing. El domingo, a las 12.30 horas, llegará la procesión con la imagen de la Virgen de La Cuevita, que subirá a su santuario a las 21.15 horas.

La Aldea de San Nicolás se prepara para sus Fiestas Patronales. / Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

La Aldea de San Nicolás.

El municipio recuperará hoy la tradición de las rondas y serenatas con una actividad que recorrerá distintas calles del casco a partir de las 23.30 horas. La propuesta, integrada en las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino 2026, contará con los recitales de la Parranda Alisios y pretende convertir a los vecinos en parte activa de la celebración durante el recorrido de la agrupación. El itinerario discurrirá por el casco histórico, entre la calle Real, Mariano de Cáceres, Carmita Afonso y Cervantes. Además, habrá paradas de avituallamiento en el Centro Municipal de Cultura y en la trasera del Ayuntamiento. Mañana tendrá lugar el pregón de las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino, a cargo de Óliver Saavedra Ramírez. La noche estará amenizada por un tributo a Joaquín Sabina y El Canto del Loco.

La Vega de San Mateo acoge la primera edición del festival juvenil Play, Eat & Repeat. / Ayuntamiento de San Mateo.

San Mateo.

La Vega de San Mateo acoge la primera edición del festival juvenil Play, Eat & Repeat durante todo el fin de semana en la Plaza de la Solidaridad. Entre las actividades del programa destacan las exhibiciones y competiciones de K-Pop, el Artist Alley con muestras de ilustradores y creadores, torneos y actividades de videojuegos, concursos y pasarela de cosplay, además de zonas gastronómicas para disfrutar en compañía. Por otro lado, el barrio de Las Lagunetas celebra hoy el pregón de sus fiestas patronales a cargo de Antera Martel Quintana. Tras la lectura, en la Plaza Nicasio Sosa habrá scala en hi-fi y una verbena popular a la que Demelza y Raúl pondrán el ritmo. Mañana llegará el día de la romería-ofrenda, con el cuerpo de baile Sombras de Medianías y la rondalla de los Indianos Cumbreros, que irá seguida de las actuaciones de Chanos y Haché Tamarindos en una verbena. La imagen de San Bartolomé Apóstol saldrá en procesión acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores a las 12.15 horas del mediodía.

Santa Lucía acoge las fiestas de El Lagar. / Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Santa Lucía de Tirajana.

Las fiestas de El Lagar traen hoy la actuación musical de Arístides Moreno a las 20.00 horas. Una vez finalizada, se celebrará una noche de parrandas con La Polvajera y El Paradero en el parque de El Parralillo. Mañana, desde primera hora, los más pequeños disfrutarán a las 11.00 horas de los castillos hinchables acuáticos y de la fiesta de la espuma, donde se repartirán tortitas con helado y Nutella. Por la tarde, a partir de las 20.00 horas, comenzará la romería por la subida del Hao hasta el Parque de El Parralillo. A las 22.30 horas habrá verbena con Luz de Luna y la actuación de Pedro Afonso a las 1.20 horas. El domingo tendrá lugar un recorrido de la viña por las calles del barrio, acompañado por una parranda, que continuará a las 13.00 horas con la Pisada de la uva en el Lagar. La jornada también tendrá espacio para la música con la verbena al ritmo de La Clave y, a las 20.00 horas, el fin de fiesta con Iván Mendoza en vivo.

Barrial se viste de gala en honor a su patrona. / Ayuntamiento de Gáldar

Gáldar.

Barrial se viste de gala en honor a su patrona con la celebración, este viernes, de la final del torneo de la U.D. Barrial, a partir de las 20.30 horas, y la posterior cabalgata de carrozas. El sábado, con salida a las 18.00 horas, da comienzo la Bajada de La Rama, que culminará con la música de la orquesta D’Music y la exhibición de fuegos artificiales a medianoche. n