Telde inicia en las Huesas un plan para asfaltar barrios completos

Telde cambia de estrategia frente a sus baches. Hasta ahora, los trabajos se centraban en pavimentar vías sueltas en distintos puntos del municipio, generalmente las que presentaban mayor deterioro, pero a partir de septiembre, el objetivo será asfaltar barrios completos. El proyecto, enmarcado en el segundo plan de asfaltado, arrancará en Las Huesas, donde está previsto recubrir 34 calles en cuanto termine agosto. El barrio cuenta con unas 50 calles en total, de las cuales 12 ya se asfaltaron durante el primer lote del plan. En esta zona se cubrirán 40.000 metros cuadrados, para lo que se calculan dos meses de trabajo. La actuación costará 700.000 euros de los 2.815.166 euros que presupuesta el segundo lote del plan.

Tras Las Huesas llegará el turno de El Calero, La Montañeta, Casas Nuevas y La Herradura, que se beneficiarán en cuanto se ponga en marcha el tercer plan de urbanización 2026-2027, cuya contratación ya está en marcha.

140 calles de 18 barrios con una inversión de 3,3 millones

A estos se suman San Antonio (Urbanización La Hoyeta), La Garita, Jinámar, La Gavia, La Higuera Canaria, Las Bachilleras, Valle de los Nueve, Gando, Altos de Jinámar, Playa del Hombre, Salinetas, Arnao, San Gregorio, Arauz, La Barranquera, El Goro y Ojos de Garza.

En total, se asfaltarán 140 calles de 18 barrios, con un presupuesto de 3.345.643 euros. Las obras incluirán limpieza y preparación de los viales, fresados, renovación de la capa de rodadura, recrecido de tapas de registro, reposición de señalización horizontal y vertical, además de la instalación de reductores de velocidad y pasos peatonales elevados en distintos puntos del municipio, según explica el edil de Vías y Obras, Iván Sánchez.

El plazo máximo de ejecución es de nueve meses desde el inicio de las obras, una vez concluyan los trámites administrativos y el proceso de licitación y adjudicación.

Iván Sánchez visita el asfaltado de planes anteriores. / LP/DLP

Un primer plan que permitió actuar en 135 calles

Este segundo plan llega después del primer programa de asfaltado, de 2024. Aquel plan se dividió en dos lotes: en el primero se asfaltaron 80 calles de 15 barrios, con un coste de 1.070.000 euros. El segundo lote abarcó menos superficie, con 55 calles de siete barrios, y se centró en resolver urgencias puntuales.

En total, se asfaltaron 135 calles en San Gregorio, La Pardilla, San Antonio, Marpequeña, Clavellina, Tecén, La Garita, La Majadilla, Longueras, Tara, Valle de los Nueve, Urbanización Ojos de Garza, Playa de Ojos de Garza y Callejón del Castillo.

Con estas intervenciones, Telde avanza un paso más en su proceso de transformación urbana. Ya han finalizado los trabajos de asfaltado en el barrio de La Primavera, en la subida hacia Caserones, junto con los de las urbanizaciones Eucaliptos I y Eucaliptos II, en Jinámar.

Arauz culmina una transformación tras 30 años de espera

Pero el broche de oro lo pone la urbanización de Arauz, que tras más de 30 años de espera ya tiene ejecutado el 95% de unas obras que incluyen la creación a futuro de 1.000 viviendas y que permitirán ampliar en torno a un 20% el casco de San Gregorio.

La Concejalía de Infraestructura y Vivienda trabaja además en la renovación urbana de la calle Poeta Pablo Neruda y la calle Miramar, en el aparcamiento de San Gregorio y en una nueva conexión peatonal entre el polígono de Las Huesas y Marpequeña.