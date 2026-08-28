Telde ultima la vuelta de 19 comerciantes de Narea al Mercado Municipal

El Ayuntamiento de Telde ultima la puesta en funcionamiento del Mercado Municipal con la ordenación de las concesiones, la distribución de los futuros operadores y la culminación de los trámites necesarios para disponer de suministro eléctrico definitivo. Alrededor de 19 concesiones que actualmente mantienen actividad en Narea avanzan en la acreditación de su vigencia para regresar al edificio cuando este entre en servicio.

El Ayuntamiento mantiene abiertas las gestiones con la compañía suministradora y los trámites ante Industria, además de las inspecciones que deben realizar los Organismos de Control Autorizados (OCA) sobre las instalaciones sujetas a control reglamentario.

El alcalde, Juan Antonio Peña, mantuvo este viernes una reunión de seguimiento con personal técnico municipal para analizar la evolución de estos procedimientos. "Estamos en una fase en la que cada trámite cuenta", señaló el regidor.

Los puestos que volverán de Narea

Los servicios municipales han intensificado la revisión de los títulos de concesión de los comerciantes que trabajan actualmente en el Área Polivalente de Narea, habilitada como espacio provisional después del cierre del antiguo mercado. El objetivo es determinar los derechos que continúan vigentes, establecer las futuras ubicaciones y conocer qué puestos quedarán disponibles.

Los espacios vacantes se incorporarán progresivamente a procedimientos de concurrencia pública para permitir la entrada de nuevos operadores y, de forma paralela, el Ayuntamiento ultima la convocatoria para los puestos tradicionales de abasto que permanecen libres. A esta oferta se suman los cuatro nuevos espacios gastronómicos de la planta superior, concebidos para complementar la actividad comercial con propuestas de restauración ligera y degustación.

La ordenación comercial se está realizando también con criterios higiénico-sanitarios y el Ayuntamiento pretende que estos sean compatibles con las peticiones realizadas por algunos comerciantes respecto a sus antiguas ubicaciones o sobre la agrupación de varias concesiones para disponer de espacios más funcionales.

Cinco cámaras frigoríficas

La fase actual llega después de varias actuaciones desarrolladas durante el mandato para completar las condiciones materiales y administrativas necesarias para recuperar el mercado. Entre ellas figura la construcción de cinco nuevas cámaras frigoríficas en el sótano, una infraestructura que no se había ejecutado en las anteriores obras de rehabilitación.

La intervención, financiada mediante una subvención de la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, supuso alrededor de 230.000 euros. Los trabajos incluyeron también actuaciones de saneamiento, albañilería, protección contra incendios e impermeabilización.

El Ayuntamiento ha contratado además un servicio integral de mantenimiento de las instalaciones, después de que un primer procedimiento quedara sin ofertas. El nuevo contrato incluye los sistemas eléctricos y mecánicos, protección contra incendios, cámaras frigoríficas, ascensores, escaleras mecánicas, grupo electrógeno e inspecciones reglamentarias.

En paralelo, el Consistorio ha revisado la situación jurídica de las concesiones, con más de medio centenar de expedientes localizados, revisados y digitalizados. Algunos de estos derechos se remontan a 1986.

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A finales de 2025, el Pleno municipal consolidó además el modelo de gestión directa y pública del recinto, eliminando la posibilidad de gestión indirecta que figuraba desde un acuerdo de 2012. El Ayuntamiento sostiene que el objetivo es que la apertura se produzca con las instalaciones activadas, los controles realizados y la estructura comercial definida, aunque no fija por ahora una fecha para la reapertura.