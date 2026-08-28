Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaRafa Cruz - UD Las PalmasHombre desnudo en la GC-1Puntos sensibles de la Avenida MarítimaNuevo terremoto en Gran CanariaMuro MarreroRey de Noruega
instagramlinkedin

Obra pública

Telde ultima la vuelta de 19 comerciantes de Narea al Mercado Municipal

El Ayuntamiento trabaja en la puesta en servicio del enclave con la ordenación y distribución de las concesiones, así como la culminación de los trámites para disponer de suministro eléctrico

Personal técnico del Ayuntamiento de Telde durante una visita al mercado municipal.

Personal técnico del Ayuntamiento de Telde durante una visita al mercado municipal. / LP/DLP.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde ultima la puesta en funcionamiento del Mercado Municipal con la ordenación de las concesiones, la distribución de los futuros operadores y la culminación de los trámites necesarios para disponer de suministro eléctrico definitivo. Alrededor de 19 concesiones que actualmente mantienen actividad en Narea avanzan en la acreditación de su vigencia para regresar al edificio cuando este entre en servicio.

El Ayuntamiento mantiene abiertas las gestiones con la compañía suministradora y los trámites ante Industria, además de las inspecciones que deben realizar los Organismos de Control Autorizados (OCA) sobre las instalaciones sujetas a control reglamentario.

El alcalde, Juan Antonio Peña, mantuvo este viernes una reunión de seguimiento con personal técnico municipal para analizar la evolución de estos procedimientos. "Estamos en una fase en la que cada trámite cuenta", señaló el regidor.

Los puestos que volverán de Narea

Los servicios municipales han intensificado la revisión de los títulos de concesión de los comerciantes que trabajan actualmente en el Área Polivalente de Narea, habilitada como espacio provisional después del cierre del antiguo mercado. El objetivo es determinar los derechos que continúan vigentes, establecer las futuras ubicaciones y conocer qué puestos quedarán disponibles.

Los espacios vacantes se incorporarán progresivamente a procedimientos de concurrencia pública para permitir la entrada de nuevos operadores y, de forma paralela, el Ayuntamiento ultima la convocatoria para los puestos tradicionales de abasto que permanecen libres. A esta oferta se suman los cuatro nuevos espacios gastronómicos de la planta superior, concebidos para complementar la actividad comercial con propuestas de restauración ligera y degustación.

La ordenación comercial se está realizando también con criterios higiénico-sanitarios y el Ayuntamiento pretende que estos sean compatibles con las peticiones realizadas por algunos comerciantes respecto a sus antiguas ubicaciones o sobre la agrupación de varias concesiones para disponer de espacios más funcionales.

Cinco cámaras frigoríficas

La fase actual llega después de varias actuaciones desarrolladas durante el mandato para completar las condiciones materiales y administrativas necesarias para recuperar el mercado. Entre ellas figura la construcción de cinco nuevas cámaras frigoríficas en el sótano, una infraestructura que no se había ejecutado en las anteriores obras de rehabilitación.

La intervención, financiada mediante una subvención de la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, supuso alrededor de 230.000 euros. Los trabajos incluyeron también actuaciones de saneamiento, albañilería, protección contra incendios e impermeabilización.

El Ayuntamiento ha contratado además un servicio integral de mantenimiento de las instalaciones, después de que un primer procedimiento quedara sin ofertas. El nuevo contrato incluye los sistemas eléctricos y mecánicos, protección contra incendios, cámaras frigoríficas, ascensores, escaleras mecánicas, grupo electrógeno e inspecciones reglamentarias.

En paralelo, el Consistorio ha revisado la situación jurídica de las concesiones, con más de medio centenar de expedientes localizados, revisados y digitalizados. Algunos de estos derechos se remontan a 1986.

Noticias relacionadas

A finales de 2025, el Pleno municipal consolidó además el modelo de gestión directa y pública del recinto, eliminando la posibilidad de gestión indirecta que figuraba desde un acuerdo de 2012. El Ayuntamiento sostiene que el objetivo es que la apertura se produzca con las instalaciones activadas, los controles realizados y la estructura comercial definida, aunque no fija por ahora una fecha para la reapertura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. El Euromillones cae en Gran Canaria
  3. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  4. Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
  5. Muere Lola Pareja, integrante de la asociación Charter 100 Gran Canaria
  6. El restaurante de Gran Canaria donde comer a pie de playa en un antiguo pueblo pesquero: una parrillada de pescado perfecta para compartir
  7. El asentamiento ilegal de Bahía de Formas continúa creciendo un año después de identificar a los residentes
  8. El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor

Telde ultima la vuelta de 19 comerciantes de Narea al Mercado Municipal

Telde ultima la vuelta de 19 comerciantes de Narea al Mercado Municipal

Telde inicia en las Huesas un plan para asfaltar barrios completos

Telde inicia en las Huesas un plan para asfaltar barrios completos

Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

Bañaderos contará con nuevas plazas de aparcamiento de forma provisional

Bañaderos contará con nuevas plazas de aparcamiento de forma provisional

Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Moya programa un otoño cultural cargado de teatro, música y folclore

Moya programa un otoño cultural cargado de teatro, música y folclore

El pianista y director de orquesta alemán Justus Frantz vuelve con 11 días de música en el Finca Festival de Gran Canaria

El pianista y director de orquesta alemán Justus Frantz vuelve con 11 días de música en el Finca Festival de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents