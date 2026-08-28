Teror concede la Insignia de Oro al Regimiento Canarias 50 por su vínculo con las Fiestas del Pino

El Regimiento de Infantería Canarias nº 50 recibirá la Insignia de Oro del Ayuntamiento de Teror como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el municipio. La concesión fue aprobada por el pleno municipal y la entrega está prevista para el 17 de septiembre, a las 21.00 horas, en la Plaza del Pino.

El Ayuntamiento justifica el reconocimiento al Regimiento por su trayectoria histórica, su servicio a la sociedad canaria y su relación con Teror, además de su participación en las celebraciones vinculadas a la Virgen del Pino.

Una relación vinculada a El Pino

La unidad militar participa desde hace décadas en los principales actos de las Fiestas del Pino, tanto religiosos como institucionales. Su presencia incluye la participación de la Bandera del Regimiento, la Compañía de Honores, la Banda de Guerra y efectivos militares.

El vínculo entre ambas instituciones está relacionado también con la devoción a Nuestra Señora del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias, y con la presencia habitual del Ejército de Tierra en los actos solemnes de las fiestas.

La distinción se entregará en el mismo acto institucional en el que también serán reconocidos con la Insignia de Oro la tradición de la Traída de los Arcos de Arbejales y la empresa de transporte Global, así como al doctor Juan Antonio Hernández Navarro como Hijo Adoptivo.

Soluciones informáticas

El pleno municipal también aprobó por unanimidad la adhesión de Teror a la contratación conjunta promovida por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria para implantar, migrar, integrar, mantener y explotar en la nube distintas soluciones informáticas municipales.

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El contrato está previsto que comience el 1 de enero de 2027 y tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. El horizonte económico del acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque las aportaciones correspondientes a las posibles prórrogas deberán aprobarse expresamente. Y no se contempla ninguna anualidad con cargo al ejercicio 2026, según el acuerdo aprobado por la Corporación municipal.