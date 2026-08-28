Nuevo terremoto en Gran Canaria: el IGN registra un seísmo de magnitud 2,2, cerca de Agaete

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró a primera hora de este viernes un terremoto de magnitud 2,2 mbLg en el noroeste de Gran Canaria, con epicentro al noreste de Agaete.

Según los datos publicados por el organismo, el movimiento sísmico se produjo a las 06.26.29 horas (hora oficial de Canarias) y tuvo su origen a cuatro kilómetros de profundidad. El IGN le atribuye una intensidad máxima II, correspondiente a un temblor muy débil que, por lo general, solo puede ser percibido por algunas personas en reposo y que no provoca daños.

Epicentro al noreste de Agaete

El seísmo quedó localizado en las coordenadas 28,1162 grados de latitud norte y -15,6876 de longitud, en una zona situada al noreste del municipio de Agaete.

Los registros fueron obtenidos por la red de estaciones sísmicas del Instituto Geográfico Nacional, que calculó una magnitud de 2,2 mbLg y una profundidad de cuatro kilómetros, parámetros que corresponden a un movimiento de escasa entidad.

Sin incidencias

Por el momento no consta que el terremoto haya provocado daños materiales ni personales, ni que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 haya recibido avisos relacionados con este movimiento sísmico.

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Canarias registra con frecuencia microsismos asociados a la actividad geológica del archipiélago. La mayoría presentan magnitudes bajas y pasan desapercibidos para buena parte de la población, aunque el IGN mantiene un seguimiento permanente de toda la actividad sísmica que se produce en las islas.