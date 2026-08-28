XIII Festival En Pie Teror · 28, 29 y 30 de agosto de 2026

Los municipios de medianías comparten un diagnóstico conocido: población que envejece, gente joven que se marcha a la costa o a la capital, comercio que aguanta como puede y un calendario en el que casi todo se juega en las fiestas patronales.

Teror lleva trece años probando otra cosa.

Del viernes 28 al domingo 30 de agosto, el Festival Internacional de Arte en la Calle En Pie celebra su decimotercera edición con el cartel más amplio de su historia: 105 artistas de 28 compañías, más de 43 funciones y 39 horas de espectáculo repartidas por nueve escenarios y zonas de actuación del casco histórico. Todo gratuito y todo al aire libre.

Y dentro de ese despliegue hay tres nombres que explican por qué esta edición no se parece a las anteriores.

Grupo Puja: los clásicos, en el aire

Hay una manera fácil de saber cuándo un espectáculo de calle funciona: mira al público. Si todo el mundo tiene la cabeza levantada y nadie mira el móvil, funciona.

Grupo Puja es una de las compañías españolas de referencia en gran formato aéreo, y lo que hace no se parece a nada que pueda verse en una sala: sus artistas bailan, hacen acrobacia e interpretan a veinticinco metros del suelo, sostenidos por estructuras móviles y con música tocada en directo.

El sábado a las 22:15, en las Oficinas Municipales, presentan Verne y sus viajes extraordinarios. Julio Verne apenas viajó: se lo imaginó todo desde una mesa, y para imaginarlo inventó máquinas. El espectáculo toma esas máquinas —un globo, un submarino, un cohete— y las hace volar de verdad.

El domingo a las 20:00, en el mismo espacio y como cierre del festival, llega Asteroide B612: su versión de El Principito. Probablemente el libro más regalado de la historia y uno de los más difíciles de llevar a escena sin caer en la postal. Puja lo resuelve por la vía menos previsible, que es llevárselo al aire.

Montar producciones de este tamaño en un casco histórico no se improvisa: exige estructura, anclajes, seguridad, permisos y un equipo con trece ediciones de oficio detrás.

Collectif Bislacco: una sola función

Diez artistas en escena. Toda la música tocada en directo por ellos mismos. Malabares, acrobacia, rueda cyr, mástil chino y telas para un circo deliberadamente caótico.

Smooth as Fiasco transcurre en un pantano donde un grupo de personajes se reúne a celebrar algo que nunca queda claro. Todos con el mismo objetivo: salir del barro. Celebrar o hundirse.

Bislacco es una compañía joven, formada por artistas recién salidos de la escuela de circo de Toulouse, y este montaje se estrenó hace muy poco. Ya ha empezado a acumular premios, entre ellos en Circada, donde el Festival En Pie de Teror le entregó su galardón —y con él, esta plaza—.

Será su primera vez en Canarias y hará una sola función: el sábado a las 21:00 en Sintes Calle. En un festival gratuito, esa es la diferencia entre dejarlo para mañana y no verlo nunca.

La Côte Folle: vecinas de Teror en escena

Empieza con una historia real: una mujer con alzhéimer desaparece de su casa y la encuentran tres días después, a veinte kilómetros, en un campo, en medio de las vacas.

A partir de ahí, cinco acróbatas franceses y un andamio que se convierte en escenario, en casa familiar y en aparato de circo se preguntan qué queda de nosotros cuando la memoria se borra. Y, sobre todo, qué le pasa a quien sostiene: a quien cuida, acompaña y se agota.

Lo que convierte esta función en irrepetible ocurrió antes de que llegara el público. El festival ha desarrollado un taller de mediación con la compañía en el que han participado mujeres del municipio de más de 70 años. Esas mujeres no fueron a ver un ensayo: forman parte del espectáculo. Se suben al escenario con los acróbatas.

Una obra sobre la memoria, interpretada en parte por quienes más tienen que decir sobre la memoria, en la plaza de su propio pueblo y delante de sus vecinos. Puede verse el sábado a las 20:00 en la Alameda y el domingo a las 19:00 en Sintes Calle.

Y detrás de todo esto, un modelo

La edición del año pasado reunió a más de 10.000 asistentes y generó un impacto económico directo estimado en 470.000 euros, con un gasto medio por visitante de 47 euros. El público no llegó solo del municipio: subieron desde Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Ingenio y Gáldar, y se sumaron visitantes de otras islas y turistas peninsulares e internacionales.

Traducido a calle: bares llenos a las cinco de la tarde de un domingo, comercios del casco abiertos en horarios que normalmente no abrirían, y una imagen de marca que circula durante semanas en redes sin que nadie la pague.

Que el festival sea de artes de calle no es una elección estética: es la clave del modelo. No hay taquilla, así que no hay filtro económico ni barrera de decisión. No hay aforo cerrado, así que el público se forma por acumulación: alguien se para, y detrás se para otro. Y el escenario es el propio pueblo, de modo que quien sube a ver circo acaba viendo el casco histórico, la basílica y los balcones de tea.

Un teatro cerrado llena una sala. Un festival de calle llena un pueblo.

Con el tejido de casa

De las 28 compañías del cartel, 17 son canarias —de Gran Canaria y Tenerife— y no ocupan los huecos que sobran: firman momentos centrales del programa. Circo Akroshcan, El Gordo y el Chapa, Tami Circo, Tadeo Campanotto, Giuseppe Salchichone y Totó El Payaso sostienen el bloque de circo y clown.

En música, el festival ha hecho una apuesta explícita por las bandas que tocan repertorio propio —Enkassette, Andrea Rodríguez y la Banda del Trópico, Agua del Chorro— dentro de un bloque de once grupos y artistas llegados de Tenerife, Gran Canaria y Andalucía. A ellos se suman las calles ambientadas con música en directo entre función y función.

Para el sector escénico y musical canario eso significa algo concreto: contratación real, en condiciones de festival, ante miles de personas y compartiendo cartel con compañías internacionales. Es uno de los pocos escaparates de esa escala que existen en el archipiélago.

Un día más, por una razón de pueblo

Esta edición suma el viernes a la programación. La razón es local: el viernes 28 se lee el Pregón de las Fiestas del Pino y después abren los chiringuitos. Al arrancar el festival esa misma tarde —a las 17:30, con Pere Hosta en la Plaza Teresa de Bolívar—, En Pie da una razón más para subir a Teror el primer día y funciona como antesala de las fiestas mayores de Gran Canaria.

Para quien vaya en familia, conviene apuntar dos horas: los espectáculos para los más pequeños empiezan a las 11:00 y vuelven a las 17:00.

El festival mantiene además sus señas de identidad: entrada libre en todo, espacios accesibles, carácter dog friendly durante los tres días y una apuesta por la sostenibilidad que se renueva cada año con un plan propio de movilidad, ahorro de agua, gestión de residuos e inclusión social.

La cuenta completa

Trece ediciones después, la pregunta ya no es si el modelo funciona. Es cuánto tarda el resto de municipios del interior en querer el suyo.

Festival En Pie de Teror · 28, 29 y 30 de agosto · Entrada libre

Organizado por el Ayuntamiento de Teror y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias Islas Iguales, Canarias Latitud de Vida, Estrella Galicia, Ahembo y Aguas de Teror

www.festivalenpieteror.com

Ven a Teror a sorprenderte.