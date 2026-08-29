San Bartolomé de Tirajana
2,09 millones de euros para rehabilitar el Campo Internacional de Maspalomas
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana inicia la renovación del espacio con la colocación de nuevas luminarias, pavimento y vegetación
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana destina 2.090.417 euros para la rehabilitación del Campo Internacional de Maspalomas. El proyecto de renovación del espacio se llevará a cabo en cinco fases. La fase 1 cuenta con un importe de 863.522 euros e incluye la colocación de nuevo pavimento, señalización, zonas verdes, luminarias y una nueva red de riego. El inicio de las obras está previsto para la primera semana de octubre y tendrán un plazo de ejecución de seis meses.
Obras realizadas en la avenida Touroperador Aurinkomatka
El alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez, explicó durante una presentación celebrada esta mañana que el primer paso de las actuaciones será la demolición de los bordillos, la sustitución del pavimento y la retirada de las luminarias y la vegetación actuales. Pérez puso como ejemplo el resultado de la rehabilitación realizada en la avenida Touroperador Aurinkomatka, que ya cuenta el nuevo adoquinado y las farolas LED que se implantarán en el resto del territorio.
Asfaltado y modernización viaria
El plan municipal también incorpora actuaciones de asfaltado y modernización viaria en distintas zonas del Campo Internacional. Estos trabajos se llevarán a cabo en las avenidas Tjaerborg y Neckermann, con una inversión prevista de 698.628 euros.
Renovación de rotondas y paso subterráneo
Por otro lado, también está prevista la renovación del paso subterráneo ubicado entre la avenida Finnair y la avenida Unión Europea. En la rotonda ubicada junto a ese paso y en las que se encuentran en las avenidas Touroperador Tui y Touroperador Kuoni, se llevarán a cabo labores de embellecimiento y rehabilitación con una inversión de 528.267 euros.
(Habrá ampliación)
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