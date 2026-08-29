El apellido Arucas: origen e historia de un linaje grancanario

La conquista y la posterior colonización hicieron que las costumbres, la religión y, por supuesto, la lengua de los vencedores se impusieran sobre la población aborigen, hasta el punto de que gran parte de su legado cultural anterior sucumbió ante el dominio europeo. Sin embargo, aquella voz indígena logró perdurar, aunque con distintas variantes en su grafía, para denominar el territorio donde hoy se levanta la ciudad de Arucas.

Pero el topónimo no quedó circunscrito a ese territorio, sino que también fue empleado para designar otros lugares de la isla. Así ocurre en el pago de Las Lagunetas, en la Vega de San Mateo, donde se documenta desde mediados del siglo XVII. En concreto, el 10 de septiembre de 1667, Baltasar Bautista Blanco y María Alonso, marido y mujer, vecinos de dicho pago, impusieron un tributo a favor del capitán Juan de Matos sobre seis fanegadas de pan llevar, lindantes con las tierras de Catalina Rivero, «que disen Oya de Arucas». Este testimonio aporta un elemento de especial interés para comprender la difusión histórica del topónimo de raíz indígena por distintos espacios de Gran Canaria.

No obstante, resulta fundamental distinguir entre el origen del topónimo, superviviente a la conquista, y el del apellido, surgido en el seno de la sociedad canaria de la Edad Moderna. Mientras que el nombre Arehucas pertenece al legado lingüístico de los antiguos canarios, el apellido Arucas es de formación mucho más reciente. Su aparición documentada se sitúa a mediados del siglo XVII, cuando determinados vecinos comenzaron a adoptar como apellido el nombre del lugar con el que mantenían una relación de procedencia o vinculación.

Este proceso no constituye un fenómeno exclusivo del apellido Arucas, sino que responde a una práctica relativamente frecuente en Canarias durante aquel tiempo. Adquirió particular relevancia en aquellos contextos en los que determinadas personas carecían de un linaje familiar consolidado, como ocurrió, entre otros casos, con individuos de origen esclavo.

Precisamente, algunas de las primeras familias portadoras del apellido Arucas estuvieron integradas por personas esclavizadas que, tras su manumisión o a lo largo de sus trayectorias vitales, terminaron estableciéndose en la Real de Las Palmas. Allí, continuaron vinculadas a sus amos, ayudándoles en sus negocios, trabajando en sus tierras u ocupándose de las tareas domésticas. Tal fue el caso de Luis de Arucas, también citado en la documentación bajo el nombre de Luis Travieso, y de Bartolomé Arucas, conocido igualmente como Bartolomé Rodríguez. Ambos formaron parte del patrimonio de doña Isabel del Castillo Soberanis, natural de Arucas, aunque desarrolló su vida en la capital, quien habría accedido a su propiedad por vía de donación o herencia familiar.

Doña Carmen Arucas Ortega, vecina de Las Palmas de Gran Canaria en el primer tercio del siglo pasado. / AHPLP

Doña Isabel del Castillo fue bautizada el 29 de octubre de 1629 en la pila de la iglesia de San Juan Bautista de Arucas. Era hija de los acomodados hacendados Felipe de Sopranis y Catalina Rodríguez Travieso, cuyo matrimonio se celebró en 1628 en dicha iglesia parroquial. En este sentido, el apellido podría haber funcionado como una referencia de carácter geográfico, vinculada al origen de su propietaria o al espacio en el que se desenvolvían las relaciones de dependencia, más que como un indicador inequívoco de la procedencia de quienes lo portaban.

Así, en lugar de recibir el apellido Castillo, correspondiente al de su ama, la identificación mediante el topónimo Arucas pudo haber conservado la memoria del lugar de procedencia o de nacimiento de las personas esclavizadas; o, alternativamente, haber remitido al espacio de origen de su propietaria.

Conocemos que Luis de Arucas contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera tuvo lugar en la parroquia del Sagrario de Las Palmas el 7 de mayo de 1679, cuando casó con Magdalena Fagundo, esclava libre. Tras enviudar, celebró segundas nupcias en la misma parroquia el 8 de diciembre de 1691 con Bárbola Loreto Guerra, hija natural de Gerónimo Loreto y de Inés Guerra, ambos difuntos. Actuó como uno de los testigos de este nuevo enlace Silvestre de Arucas. Precisamente, el citado Silvestre de Arucas, cuya presencia como testigo permite sospechar un estrecho vínculo familiar con Luis, también contrajo matrimonio en dos ocasiones. En primeras nupcias se casó con Bárbara Rodríguez y, posteriormente, contrajo nuevas nupcias en la parroquia del Sagrario de Las Palmas, el 21 de enero de 1685, con Juana de la Cruz, hija de Juan Martín de la Cruz y de Agustina Francisco, vecinos de la isla de La Palma.

La población esclava

Doña Isabel del Castillo tenía, asimismo, otra esclava de origen africano llamada Estebana, de la que inicialmente no consta apellido. En varias partidas de bautismo correspondientes a los hijos naturales de Estebana, a partir de 1683, aparece identificada indistintamente como esclava de Isabel del Castillo o esclava de Isabel de Arucas, tal y como figura, por ejemplo, en la partida de sus gemelos Juan y Antonia, bautizados el 18 de enero de 1683 en el Sagrario de Las Palmas. Estos testimonios permiten entrever la complejidad de la sociedad grancanaria del Siglo de Oro. La microhistoria del clan Arucas constituye, en este sentido, un reflejo de la macrohistoria social de la isla, caracterizada por la por la convivencia y las interacciones entre personas de diversos orígenes y procedencias. Esta diversidad pone de manifiesto el carácter cosmopolita y multirracial de la sociedad grancanaria durante este periodo.

Apenas tres personas lo conservan en la ciudad; pero al otro lado del Atlántico hay miles documentados

Las personas esclavizadas, trasladadas por la fuerza desde distintos lugares de África hasta las islas, eran despojadas de sus nombres originales. En su lugar, sus amos les asignaban nuevos nombres que, posteriormente, eran oficializados mediante el bautismo en las iglesias.

Esta práctica de renombramiento respondía, por lo general, a criterios impuestos por los propietarios, quienes solían recurrir a nombres de pila del santoral católico, a sus propios apellidos o a topónimos vinculados con el lugar de procedencia.

Un nuevo ejemplo lo encontramos en otra familia de la capital grancanaria portadora de dicho apellido. Se trata de Juan de Arucas, esclavo del alférez Miguel Díaz, vecino de Arucas, quien contrajo matrimonio con Mariana, esclava de María Linares, vecina de Las Palmas. De esta unión nació Tomasa, bautizada el 5 de enero de 1659 en el Sagrario de Las Palmas, cuya trayectoria familiar posterior se desarrollara en el ámbito urbano de esta ciudad.

En un primer momento el apellido Arucas, tan de aquí, arraigó en Gran Canaria. Un ejemplo representativo de este proceso lo constituye José Antonio Rodríguez Arucas, conocido también como José Arucas, biznieto del primer Luis de Arucas. Hijo de Antonio Arucas y de Josefa Tenerife, natural esta última de La Orotava, fue bautizado en la parroquia del Sagrario de Las Palmas el 15 de abril de 1732, cuatro días después de su nacimiento. Actuó como padrino Blas de Arucas. José Antonio Arucas contrajo matrimonio en la misma parroquia el 27 de diciembre de 1750 con María Ignacia Santana, hija de padres desconocidos. Tras en enlace, el matrimonio fijó su residencia en el risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus descendientes se encontraba Agustín de Arucas, quien casó en la parroquia natal en 1781 con Francisca Ventura de la Cruz, natural de Teguise, hija de Domingo de la Cruz y de Margarita de Herrera.

Además, las ramificaciones de este singular árbol aruquense se extienden en múltiples direcciones. A ellas se suma una tercera línea de esclavos vinculada al apellido Arucas. Se trata de Manuel Rodríguez, descrito en la documentación como de color negro y esclavo del capitán Diego Borges del Manzano, quien contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario de Las Palmas, el 7 de diciembre de 1692, con Josefa Rodríguez, también de color negro y esclava de Damián González Morejón, procurador de causas de la Real Audiencia de Canarias. Ambos propietarios de esta pareja de esclavos eran vecinos de la ciudad de Las Palmas, aunque naturales de Arucas, al igual que sus respectivas familias y ascendencias. Tal circunstancia adquiere particular relevancia para comprender la presencia del apellido Arucas entre sus esclavos, en la medida en que dicho apelativo pudo operar como una suerte de huella nominal de procedencia y, simultáneamente, como un indicio de la relación de dependencia y pertenencia que los vinculaba a sus propietarios.

Pero también desde Gran Canaria inició una progresiva difusión hacia otras islas del archipiélago. Desde el siglo XVIII aparecen ramas familiares establecidas en Fuerteventura (Tuineje), fruto de los movimientos migratorios internos que caracterizaron a la población canaria. Agricultores y jornaleros o, sencillamente, gente sin tierras, se trasladaban entre islas en busca de nuevas oportunidades, llevando consigo sus apellidos y consolidando nuevos linajes.

Andrés Sánchez Arucas, vecino de Las Palmas de Gran Canaria en el primer tercio del siglo pasado. | / FONDO AHPLP

De esta última línea estudiada descendió su nieto José Antonio Rodríguez Arucas, conocido también como José Arucas, quien emigró a Tiscamanita, en Tuineje, en la isla de Fuerteventura. Allí contrajo matrimonio en la parroquia de San Marcos, el 6 de febrero de 1742, con Francisca Umpiérrez Cabrera, hija de Diego Umpiérrez y de Juana Rodríguez.

De esta unión nació una descendencia que terminó arraigándose en la isla majorera. Entre sus hijos se documentan a Cristóbal Arucas, nacido en Tuineje en 1745; Apolonia Arucas, nacida en Pájara en 1755; y Domingo Arucas. Este último contrajo matrimonio en la parroquia de Nuestra Señora de Regla de Pájara, el 30 de octubre de 1786, con Manuela de Jesús Rodríguez, hija de Antonio Rodríguez y de Josefa Méndez.

Posteriormente, en la Parroquia de San Miguel Arcángel de Tuineje, el 16 de junio de 1804, Domingo contrajo segundas nupcias con su parienta Antonia González, hija de Antonio López y de Ángela González, siendo ambos dispensados del impedimento de parentesco en segundo con tercer grado de afinidad.

Esta nueva rama familiar se consolidó en Fuerteventura y constituyó uno de los primeros focos de expansión y arraigo del apellido Arucas fuera de Gran Canaria. Asimismo, la documentación consultada permite localizar, en 1941, en plena posguerra, a varios miembros de este linaje establecidos en los municipios de Antigua y Tuineje. Entre ellos figuran Andrés Arucas Alonso, viudo de María Dolores Ortega Serdeña, de 84 años de edad, y su hijo, Faustino Arucas Ortega, de profesión albañil y nacido el 15 de febrero de 1904 en Antigua. Ambos aparecen vinculados a procedimientos judiciales derivados del contexto represivo posterior a la Guerra Civil, al haber desempeñado responsabilidades de carácter político durante el periodo de la Segunda República.

La repercusión de la Guerra Civil también se hizo patente entre otros descendientes y miembros del linaje grancanario. Algunos de ellos participaron como soldados de reemplazo en los distintos frentes de combate. Entre estos se encuentra Andrés Sánchez Arucas, vecino del Puerto de la Luz, que formó parte de las Fuerzas Regulares de Infantería Alhucemas nº 5, una de las principales unidades de choque del bando franquista. Asimismo, se documenta a José Sánchez Arucas, hijo de Carmen Arucas Ortega, vecina de la ciudad, quien falleció en el transcurso de los combates en el frente del Ebro. A este grupo se suma Modesto Concepción Arucas, que en 1939 figuraba integrado en el Regimiento Mixto de Ingenieros.

Desde el siglo XVIII aparecen familias establecidas en Fuerteventura, por los movimientos migratorio

Estos testimonios documentales permiten aproximarse a las trayectorias vitales de distintos miembros del linaje Arucas durante un periodo especialmente convulso de la historia contemporánea de Canarias, pero contribuyen a reconstruir la dispersión geográfica del apellido y las experiencias personales de sus integrantes en las décadas centrales del siglo XX, cuando se aproximaban al medio centenar en la provincia de Las Palmas.

Como ocurrió con muchos otros apellidos canarios, la emigración hacia América contribuyó decisivamente a la expansión del linaje. Desde el siglo XVI y, sobre todo, a lo largo del siglo XIX, numerosos isleños emprendieron viaje hacia el continente americano en busca de mejores condiciones de vida. En este contexto, el apellido Arucas quedó especialmente representado en Cuba, donde varias ramas familiares se establecieron de forma permanente. También existen referencias a portadores del apellido en la localidad de Jangas, uno de los doce distritos de la provincia de Huaraz, en la región Áncash (Perú), que acogió una familia de emigrantes canarios iniciada a mediados del siglo XIX por Manuel de Arucas, casado con María Juana Cueva.

No obstante, la presencia del apellido en América puede documentarse ya a comienzos del siglo XVIII. Sabemos que un hijo de Silvestre de Arucas y Bárbara Rodríguez, llamado Blas de Arucas, contrajo matrimonio por palabras de presente en 1717 con Catalina de Santa Ana, hija de padres desconocidos. Poco antes de embarcarse hacia las Indias, otorgó poder al vecino Ventura Franquis de Ortega el 7 de octubre de ese año, mediante escritura autorizada por el escribano Salvador Pérez Verdugo, para que formalizara el matrimonio en su nombre.

En dicho documento declaraba partir fuera de la isla «en solicitud de mi trabajo por la mucha pobreza que tengo… y con ello poder asistir las obligaciones del matrimonio». No firmó porque manifestó no saber hacerlo. Fueron testigos José Tabardo y José de la Fe, hombres de mar, y José de Herrera, oficial barbero. Para entonces, sus padres ya habían fallecido.

En virtud de ese poder, la boda se celebró en la parroquia del Sagrario de Las Palmas el 25 de octubre de 1717, sin la presencia del contrayente, representado por Ventura Franquis. Este caso constituye, hasta donde permiten las fuentes consultadas en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, el primer testimonio documentado de un portador del apellido Arucas que emigró a las Indias. Sin embargo, no sería el único, pues otros miembros de este linaje seguirían posteriormente el mismo camino transatlántico, como ponen de manifiesto los datos conservados en los legajos consultados, que permiten arrojar luz sobre una trayectoria migratoria de ese apellido hasta ahora escasamente conocida.

Otro ejemplo de esta proyección americana lo ofrece una rama descendiente de José Antonio Arucas, vecino del risco de San Nicolás, quien fue ahijado del emigrante Blas de Arucas. Precisamente, uno de sus nietos, Agustín Arucas de la Cruz, contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario de Las Palmas el 1 de enero de 1820 con Antonia Quevedo. De esta unión nació, entre otros hijos, Agustín Arucas Quevedo, quien emigró a la isla de Cuba, donde contrajo matrimonio con Brígida Gutiérrez Frisnade, natural de Quivicán, en la entonces provincia de La Habana.

Fueron padres de Antonio Arucas Gutiérrez, comerciante, nacido en Quivicán, quien contrajo matrimonio hacia 1897, en Matanzas, con Carmen Álvarez Mil, natural de La Habana e hija de Antonio Álvarez Felipe, natural de Cárdenas, y de Andrea Mil Afonso, natural de La Habana. De este matrimonio nació Julián Arucas Álvarez, el 18 de febrero de 1895 en Corral Falso, término municipal de Pedro Betancourt, provincia de Matanzas.

Los descendientes de esta rama han sabido preservar el apellido hasta nuestros días, convirtiéndose su permanencia en un valioso testimonio de la diáspora canaria y de la proyección ultramarina del linaje Arucas.

A lo largo de las generaciones, el apellido ha mantenido así su continuidad más allá de las islas, ligado a la historia de aquellos canarios que, impulsados por las circunstancias de su tiempo, cruzaron el Atlántico y establecieron sus familias en tierras americanas.

En la actualidad, el apellido Arucas no figura entre los más extendidos del archipiélago y, según los registros disponibles, apenas tres personas lo conservan en la propia Villa de Arucas, cuna y solar histórico que dio nombre al linaje.

Sin embargo, al otro lado del Atlántico, su presencia adquiere una dimensión mucho más significativa, pues son miles los ciudadanos que aún llevan este apellido y mantienen viva su memoria familiar.

Del ron al topónimo

Hasta aquí llega este acercamiento al apellido Arucas, construido a partir de algunas referencias genealógicas que han quedado documentadas a lo largo de los siglos, que bien pudieran ser objeto de atención de nuestra tantas veces olvidada —y todavía insuficientemente conocida— historia local. Tal vez nuevas búsquedas permitan completar, matizar o incluso rectificar lo que hoy creemos saber.

Con todo, estas referencias permiten constatar cómo un antiguo nombre indígena logró sobrevivir al profundo cambio que supuso la conquista castellana, perduró como denominación de una ciudad y también de una hoya de la Vega de San Mateo, y, con el lento transcurrir de las generaciones, acabó convirtiéndose en un apellido repartido por el mundo. Porque, al igual que las personas, los apellidos también viajan a todas partes, acompañando a quienes los llevan y atraviesan con ellos exilios, fronteras y guerras. Y así, mientras la ciudad continuaba arraigada a su paisaje, el apellido emprendía su propio camino, llevando consigo el eco lejano de un topónimo indígena que se negó a desaparecer y que, después de atravesar siglos de cambios, encontró en los nombres de sus habitantes otra forma de permanecer.

Y es que el ron, la piedra y el apellido han sido tres maneras distintas de llevar el nombre de Arucas lejos de su origen: uno convertido en sabor; otro, en materia y arquitectura; el último, en memoria familiar. Tres formas de viajar y, al mismo tiempo, tres maneras de permanecer. Porque, aunque cambien los lugar