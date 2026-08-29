"Aunque el que se asfixie sea mi padre, tengo que marcharme": Domingo Francisco, el último pocero de Gran Canaria

En las entrañas de la tierra, donde el agua brota para entregar vida, puede vislumbrarse también la sombra de la muerte. Primero fue su bisabuelo, luego su abuelo, después su padre y ahora él. Domingo Francisco Melián tenía nueve años cuando bajó por primera vez a un pozo de agua potable y, aunque tiempo después se convertiría en uno de los últimos poceros de Gran Canaria, aquella vez solo descendió movido por la curiosidad de mirar. Desde entonces, asegura, nunca ha sentido miedo. "En esta profesión lo que tienes que tener es respeto porque si no, te vas para el cementerio", advierte Melián.

En este trabajo, el sol no supone un problema y hasta al cansancio se le puede llegar a coger cariño. El verdadero adversario habita más abajo, en las vísceras del mundo y es etéreo, dulce y embustero. En el fondo vive algo peor que un monstruo hambriento. Los poceros corren el riesgo de que les aguarde el silencio absoluto de la asfixia. Cuando el gas metano oculto bajo el agua subterránea asciende, el aire se vuelve denso, extrañamente pesado y el oxígeno desaparece por completo de las venas.

Al sentir el primer pinchazo de vacío en los pulmones, el rehén de esa trampa invisible pierde el color del rostro. Es entonces cuando la compostura se desploma y cede el paso al pánico, el instinto más primitivo y salvaje. Por si no bastara con el gas, a kilómetros bajo la superficie hasta la piedra más minúscula se convierte en una bala fulminante para los poceros, un riesgo que se agrava cuando lo que se precipita es una tubería desgastada que decide rajarse por la mitad, un hecho que Domingo y su padre, José Melián, no consideran inusual de presenciar.

La casi extinta profesión no consiste en cavar pozos, sino en resolver cualquier avería que impida el funcionamiento de la bomba necesaria para empujar el agua hacia arriba. Para descender, los poceros se montan sobre una especie de cesta que sube y baja gracias a un torno que se maneja en la superficie, casi como si se tratara de una caña de pescar. La comunicación entre quienes entran y quienes permanecen fuera se establece mediante una campana. Según se quiera bajar, detenerse o subir, se repica un número determinado de veces, y para las emergencias cuentan con una emisora que permite hablar de forma directa.

Domingo y su hermano sacan la cesta del fondo del pozo. / Yeremi Almeida González

Del canario a los sensores de gas

Antiguamente, para ganarle tiempo al gas, los poceros colgaban debajo de la cesta una jaula con un canario dentro. A medida que descendían, se alongaban para comprobar el estado del pájaro. Si estaba vivo, podían continuar con la faena. Si aparecía muerto, era cuestión de segundos que el gas los atrapara también a ellos. Hoy, esa alarma con plumas ha sido sustituida por sensores que detectan la presencia del gas, aunque el peligro de fondo apenas ha cambiado.

Los poceros bajaban con un canario que, si se moría, en segundos el gas los atrapaba

Y es que ese riesgo no lo viven únicamente quienes bajan por oficio. Domingo y José todavía recuerdan el desenlace de Juan José Díaz y Miguel Moreno, dos primos de trece años que perecieron por asfixia en Montaña Alta. Una tarde de sábado de 1984, ambos jugaban al fútbol con sus amigos cuando, sin querer, el balón se coló por una tubería de desagüe. Alumbrándose con velas, los niños se adentraron por la boca del conducto para recuperar la pelota que llevaba la firma del futbolista Enrique Castro, "Quini". Aquel primer intento se frustró cuando comprobaron que la llama se apagaba, señal inequívoca de que el aire escaseaba.

Al día siguiente, los seis amigos regresaron al lugar, esta vez con linternas. Los primeros en entrar fueron Juan y Miguel. El hermano de este último relató que, a medida que avanzaban notaban que se ahogaban, así que decidieron volver atrás. Sin embargo, los dos primos resbalaron por una pendiente de la tubería y quedaron atrapados. Los amigos que lograron escapar pidieron auxilio, y tras varios intentos de rescate frustrados, un equipo de la Guardia Civil equipado con botellas de oxígeno halló los cuerpos sin vida catorce horas después de que los pequeños se hubieran adentrado en el conducto.

Pero más allá de los fallecimientos por inhalación de gases, en el oficio también se producían otro tipo de accidentes, fruto tanto de despistes como de causas menos inocentes. Muchos se originaban por el agotamiento de los poceros, sometidos a jornadas de fatigosos trabajos y que, para atajarlas, tenían un remedio quizás poco oportuno; el alcohol. "Si tú escarbas con un sacho la tierra cerca de un pozo, lo que vas a encontrar son botellas de ron", ilustra Domingo Melián casi con tono de arqueólogo.

Pozos secos y acuíferos salinizados

Padre e hijo lamentan, además, que de los aproximadamente 3.000 pozos registrados en la isla, no están activos ni la mitad. "El funcionamiento ha ido menguando y el nivel del agua se ha bajado tanto porque los dueños de los pozos eran unos aprovechados", denuncia el patriarca, convencido de que el afán por lucrarse con el agua ha dejado a las entrañas de la tierra sin aliento para volver a llenarse. Así, muchos acuíferos han descendido hasta el nivel del mar y hoy están contaminados de agua salada e inservible o, como se conoce en el gremio, "agua picá".

A pesar de todo, Domingo sigue bajando con una calma que sorprende. "Hay días que bajo hasta tres y cuatro pozos diferentes", narra con cierto matiz de placidez. Se ha adentrado en pozos de hasta 400 metros de profundidad, lo más habitual es que oscilen entre los 10 y los 350 metros. Allí abajo ha encontrado cuevas repletas de agua, pasadizos inmensos y algo más insólito: cadáveres de ranas. En este oficio, explica, vale más la experiencia que se adquiere con la práctica que cualquier título académico. "Algo que se tarda 60 años en aprender, mi abuelo y mi padre me lo enseñaron en un año", confiesa. Quizá eso explique que hoy no tenga competencia. De hecho, se podría decir que es el último pocero de toda la isla. Pero ese privilegio no los tranquiliza, porque el relevo generacional es "mínimo", advierte José.

"Aunque el que caiga sea mi padre tengo que subir porque yo también me puedo morir" Domingo Melián — Pocero

Él, ya jubilado, asegura que si pudiera viajar al pasado y elegir otra vez, volvería a ser pocero, porque cuando desciende a las profundidades de la tierra se siente "más feliz que una lechuga". La cosa cambia, eso sí, cuando padre e hijo han tenido que compartir alguna faena. Ahí, bromea José, la relación es "a matar". "Eso no es verdad", salta Domingo. El hijo sostiene que ese lazo familiar ha funcionado durante años como un seguro de vida, ya que la responsabilidad de protegerse mutuamente multiplicaba la cautela en las profundidades. Sin embargo, admite que hay algo desgarrador en todo ello: "Cuando entras en una galería con gas, aunque el que caiga sea mi padre, tengo que tener sangre fría y marcharme porque yo también me puedo morir. No se si el día que me pase podré hacerlo".